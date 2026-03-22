বাবা-ছেলের বয়সের ফারাক মাত্র 9 বছর ! ভুয়ো সার্টিফিকেটে চাকরি বিতর্কে তোলপাড়

ছেলে বাবার বিরুদ্ধে ভুয়ো সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরিতে বয়স কমিয়ে রাখার অভিযোগ করেছেন ৷

ভোটার তালিকায় বাবা-ছেলের বয়সের ফারাক মাত্র 9 বছর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 22, 2026 at 5:54 PM IST

পাথরপ্রতিমা, 22 মার্চ: এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী বাবা-ছেলের বয়সের মধ্যে ফারাক মোটে 9 বছর ৷ সরকারি ভোটার তালিকা ও চাকরির নথির মধ্যে বিস্ময়কর গরমিলের অভিযোগ ৷ বিষয়টি সামনে আসতেই প্রশ্নের মুখে পড়েছেন প্রাক্তন বনদফতরের কর্মী অনিলকুমার ঘোড়ই । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজরাজেশ্বরপুর এলাকায় ৷

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অনিলকুমার ঘোড়ই দীর্ঘদিন বনদফতরে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করেন ৷ এরপর 1996 সালে স্থায়ী কর্মী হন । সেই সময় ভোটার তালিকা অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল প্রায় 51 বছর ৷ অভিযোগ, চাকরির নথিতে তা দেখানো হয় মাত্র 34 বছর । চাকরি টিকিয়ে রাখতে 17 বছরের বয়সের গরমিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

ভোটার তালিকায় বয়সের পার্থক্য

পরে 2002 সালের ভোটার তালিকায় অনিলকুমার ঘোড়ইয়ের বয়স 57 বছর ও বড় ছেলে স্বপনকুমার ঘোড়ইয়ের বয়স যথাক্রমে 33 বছর ৷ এদিকে গত 28 ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পেয়েছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, অনিলকুমার ঘোড়ইয়ের বয়স 63 বছর ৷ অন্যদিকে তাঁর বড় ছেলে স্বপনকুমার ঘোড়ইয়ের বয়স 54 । অর্থাৎ বাবা-ছেলের বয়সের ব্যবধান মাত্র 9 বছর, যা স্বাভাবিক নিয়মে অসম্ভব বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা ।

অভিযুক্ত অনিলকুমার ঘোড়ই (নিজস্ব ছবি)

আর এই অস্বাভাবিক তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যদিও ঘটনায় নতুন মোড় এনে দিয়েছেন অনিলকুমার ঘোড়ইয়ের বড় ছেলে স্বপন নিজেই । তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাবা প্রকৃত বয়স গোপন করে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন । 2002 থেকে 2026 সালের ভোটার তালিকা মিলিয়ে তাঁর বাবার বর্তমান বয়স হওয়া উচিত প্রায় 81 বছর । কিন্তু চাকরির নথিতে বয়স কম দেখানোর ফলে তিনি প্রায় 17 বছর বেশি চাকরি করেছেন বলে অভিযোগ ।

এই অভিযোগ আরও গুরুতর হয় যখন স্বপনকুমার ঘোড়ই দাবি করেন, তাঁর বাবা দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর এসবি হাইস্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশের যে সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিলেন, তা ভুয়ো । তথ্যের অধিকার আইনে (RTI) স্কুলে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষ জানায়, ওই নামে কোনও ছাত্রের রেকর্ড তাদের কাছে নেই । ফলে সার্টিফিকেটের সত্যতা নিয়েও সন্দেহ দানা বেঁধেছে । 2022 সালে অনিলকুমার ঘোড়ই চাকরি থেকে অবসর নেন । ভোটার তালিকা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় 77 বছর, অথচ চাকরির নথি অনুযায়ী তাঁকে অবসর দেওয়া হয় 60 বছর বয়সে । এই পার্থক্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে ।

2002 সালের ভোটার তালিকা (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগকারীর বক্তব্য

অভিযোগকারী বড় ছেলে স্বপনকুমার ঘোড়ুই বলেন, "আমরা চার ভাইবোন । আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে । আমার বাবা অনিলকুমার ঘোড়ই দীর্ঘদিন সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তিনি ফরেস্ট দফতরে কর্মরত ছিলেন এবং 2004 সালে তার অবসর গ্রহণ করার কথা । আমার বাবার চাকরির নথিতে জন্মসাল ও অবসর সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে গুরুতর অসঙ্গতি রয়েছে । নথি অনুযায়ী তিনি 1956 সালে চাকরিতে যোগ দেন এবং 2004 সালে অবসর নেওয়ার কথা । কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে তাঁর জন্মতারিখ এবং বয়স সংক্রান্ত তথ্য পরিবর্তন বা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যার ফলে আমার সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য মাত্র 9 বছর দেখানো হচ্ছে এবং তিনি 2022 সাল পর্যন্ত চাকরি করেন ৷"

ছেলের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "বাস্তবে আমার জন্মসাল 1971 ৷ কিন্তু বাবার নথিতে ভুয়ো জন্মসাল এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বয়সের পার্থক্য অস্বাভাবিকভাবে কমে গিয়েছে । এই অসঙ্গতির কারণে ভবিষ্যতে আমার ব্যক্তিগত ও সরকারি নথিপত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে এবং আইনি জটিলতাও দেখা দিতে পারে । আমি মনে করি, এই ভুল বা অসঙ্গতির জন্য আমার বাবার দিক থেকেই এই ত্রুটি ঘটেছে, যা হয়তো চাকরির সুবিধার জন্য করা হয়েছিল । তাই আমি প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, বাবার জন্মতারিখ ও বয়স সংক্রান্ত সমস্ত নথি সঠিকভাবে যাচাই করে সংশোধন করা হোক এবং প্রকৃত তথ্য অনুযায়ী রেকর্ড আপডেট করা হোক । এতে ভবিষ্যতে কোনও আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে ।"

পরিবারের বাকিদের দাবি

পরিবারের দাবি, এটি সম্পূর্ণ পারিবারিক বিবাদের ফল । বর্তমানে অনিলকুমার ঘোড়ই ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই অসুস্থ । এই পরিস্থিতিতে এমন অভিযোগ অত্যন্ত অমানবিক । অনিলের স্ত্রী ও অভিযোগকারীর মা সুমতী ঘোড়ই বলেন, "আমি মূর্খ মানুষ আমি কিছু জানি না ৷ কী করেছে না করেছে আমি বলতে পারব না ৷ বড় ছেলেকে আমরা সবকিছু দিয়েছি তারপরেও এইরকম কেন করছে আমি জানি না ৷"

এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা (নিজস্ব ছবি)

অনিলের ছোট ছেলে তথা স্বপনের ভাই খোকনকুমার ঘোড়ুই বলেন, "দাদা যেটা অভিযোগ করছেন, সেটা নতুন কিছু নয় । তিনি বহুদিন আগেই এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট মামলা দায়ের করেছিলেন । সেই মামলার ভিত্তিতে আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোর্ট সেই অভিযোগ খারিজ করে দেয় । অর্থাৎ, আইনি দিক থেকে বিষয়টি ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ।"

তিনি আরও বলেন, "এখন আমাদের বাবার বয়স বা জন্মতারিখ নিয়ে যে বিতর্ক তোলা হচ্ছে, সে বিষয়ে আমরা ছোটবেলা থেকে যেভাবে জানতাম, সেভাবেই স্কুলে ভর্তি হয়েছি এবং নথিপত্র তৈরি হয়েছে । তখন আমাদের বা দাদার কারোরই এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি ছিল না । এখন দাদা যদি দাবি করেন যে বাবার সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য ঠিক নয় বা কোনো ভুয়ো সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে সে বিষয়ে আমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই । কারণ বিষয়টি ইতিমধ্যেই আদালতে বিচার হয়ে গিয়েছে ।

তাঁর কথায়, "বর্তমানে আমাদের বাবা-মা দুজনেই অত্যন্ত অসুস্থ । বাবা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল এবং ঠিকভাবে শুনতেও পান না । এই অবস্থায় বাবার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আমাদের পরিবারের জন্য মানসিকভাবে খুবই কষ্টদায়ক । আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, এটি একটি পারিবারিক বিষয়, এবং পারিবারিক মতবিরোধ থেকেই দাদা এই অভিযোগগুলো করছেন । ছোটবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে খুব বেশি যোগাযোগ বা মতের মিল ছিল না । তাই আমি মনে করি, এই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক না বাড়িয়ে, পরিবারকে শান্তিতে থাকতে দেওয়াই উচিত ।"

অভিযুক্তের দাবি

অভিযুক্ত অনিলকুমার ঘোড়ই বলেন, "আমার সার্টিফিকেট আছে ৷ সেটাই যা বলার বলবে ৷"

পুলিশের বক্তব্য

সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বচন্দ্র ঠাকুর বলেন, "পাথরপ্রতিমা থানা একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ অভিযোগকারী স্বপনকুমার ঘোড়ই ৷ বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি ।"

