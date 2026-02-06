দুর্ঘটনায় মৃত্যু স্ত্রী-সন্তানের, দেহ হাসপাতালে রেখেই SIR শুনানিতে হাজিরা ইয়াসিনের

দুর্ঘটনায় মৃত্যু স্ত্রী-সন্তানের, দেহ হাসপাতালে রেখেই SIR শুনানিতে হাজিরা ইয়াসিনের
মালদার সুজাপুরের ঘটনা৷ মৃতদের নাম - হালিমা খাতুন (28 বছর) ও আরিফ হাসান (9 মাস)৷ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার৷
Published : February 6, 2026 at 5:16 PM IST
মালদা, 6 ফেব্রুয়ারি: এসআইআরের শুনানির ডাক পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু স্ত্রী ও সন্তানের। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হাসপাতালে রেখেই শুনানি কেন্দ্রে হাজিরা দিলেন স্বামী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে মালদার সুজাপুরে।
মৃত মা ও সন্তানের নাম হালিমা খাতুন (28 বছর) ও আরিফ হাসান (9 মাস)। হালিমা খাতুনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানা এলাকায়। মালদার গাজোলের খড়দৈল এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ ইয়াসিন আনসারির সঙ্গে বিয়ে হয় হালিমার। তাঁদের তিন সন্তান। ইয়াসিন সুজাপুর নয়মৌজা হাই মাদ্রাসার আরবির শিক্ষক। কর্মসূত্রে তাঁরা সুজাপুরের হাসপাতাল মোড়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন।
ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) শুনানির ডাক পেয়েছিলেন ওই দম্পতি৷ বৃহস্পতিবার স্কুল শেষে সপরিবারের টোটোয় করে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। সুস্থানি মোড় এলাকায় একটি লরি টোটোর গা ঘেঁষে যাচ্ছিল৷ সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই টোটো উলটে যায়। রাস্তায় ছিটকে পড়েন সকলেই। তড়িঘড়ি সকলকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা হালিমাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঘণ্টাখানেক মধ্যে মৃত্যু হয় আরিফেরও।
হালিমার দাদা আবদুর রহমান আনসারি বলেন, “বোন ও জামাই কর্মসূত্রে সুজাপুরে থাকতেন। ওদের দু’জনেরই এসআইআর-এর শুনানির ডাক এসেছিল। আজ গাজোল ব্লকে শুনানির কথা ছিল। ওরা সপরিবারের টোটোয় করে বাস ধরতে আসছিল। সুস্থানি মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটো উলটে যায়। ঘটনাস্থলেই হালিমার মৃত্যু হয়। হালিমার ছোটো ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কিছুক্ষণের মধ্যে বাচ্চারও মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বোন ও ভাগ্নেকে হাসপাতালে রেখে জামাইকে শুনানি কেন্দ্রে যেতে হয়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘জামাইয়ের বাবার নামের বানান ভুল থাকায় মিসম্যাচের কারণ দেখিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। অথচ আমার বোনের কোনও ভুল ছিল না। 2002 সালের তালিকা অনুযায়ী বাবাকে আমরা ছয় ভাইবোন ট্যাগ করার জন্য আমাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। আমি নিজেও শুনানিতে হাজির হয়েছিলাম। নির্বাচন কমিশন কেমন তদন্ত করছে? আজ আমার বোন-ভাগ্নেকে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে?”
উল্লেখ্য, এসআইআর পর্বে বিভিন্ন কারণে শুনানিতে ডাকছে৷ সেই ডাক পাওয়ার কারণে আতঙ্কে অনেকের মৃত্যু হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে৷ এই নিয়ে প্রায় রোজই সরব হচ্ছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস৷ তবে এই ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷