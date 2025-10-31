যোগী রাজ্যে পর এবার অন্ধপ্রদেশ, ফের মৃত্যু বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের

যোগী রাজ্যে পর এবার অন্ধপ্রদেশ, ফের মৃত্যু বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের
যোগী রাজ্যে বীরভূমের পাঁড়ুই থানার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ উঠেছিল দিন কয়েক আগে ৷ এবার অন্ধপ্রদেশেও ঘটল একই ঘটনা ৷
নানুর, 31 অক্টোবর: ফের ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকের মৃত্যু! উত্তরপ্রদেশের পর এবার অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করতে যাওয়ার সময় মৃত্যু হল বীরভূমের নানুরের বাসিন্দা দুধকুমার বাগদির (18)। রেল পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার, মৃত যুবকের বাড়ি যান বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি ৷ বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, "যুবকের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে তা আমরা খতিয়ে দেখব ৷ কিন্তু, আপনারা (সাংবাদিক) জানেন এখন কীভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচার ও আক্রমণ নেমে আসছে ৷ বাংলায় কথা বললেই হামলা করা হচ্ছে ৷ বাঙালি ও বাংলা ভাষার উপর এই সন্ত্রাস আমরা বরদাস্ত করব না।"
এর আগে গত 25 অক্টোবর যোগী রাজ্যে বীরভূমের পাঁড়ুই থানার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দামোদরপুর গ্রামের বাসিন্দা এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল ৷ এবার অন্ধপ্রদেশে কাজ করতে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল বাংলার এক শ্রমিকের ৷ বীরভূমের নানুর থানার বরা-সাওতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বরা গ্রামের বাসিন্দা এই দুধকুমার বাগদি। বাবা-মা, এক বোন ও ঠাকুমাকে নিয়ে ছিল দুধকুমারের সংসার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলা আবাস যোজনায় তাদের বাড়ি হয়েছে। সেই বাড়িকে আরও একটু বড় করার স্বপ্ন ছিল দুধকুমারের ৷ সেই কারণেই অন্ধ্রপ্রদেশে একটি কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছিলেন ওই যুবক।
গত 28 অক্টোবর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ৷ 30 অক্টোবর রাতে রেল পুলিশ পরিবারের সদস্যদের জানায়, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে দুধকুমারের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে বীরভূমের এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষত কাটতে না কাটতেই ফের বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটনায় রীতিমতো তোলপাড় পরে গিয়েছে।
মৃত যুবকের মামা শুদ্ধ বাগদি বলেন, "অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করতে গিয়েছিল ৷ রেলের তরফে জানানো হয়, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। আমরা এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত চাই ৷ কীভাবে এমনটা হল সেটা জানতে চাই আমরা ৷ দুধকুমারে রোজগারে সংসার চলত। অনেক স্বপ্ন নিয়ে বাইরে কাজের জন্য গিয়েছিল।" তিনি আরও জানিয়েছেন, জেলা সভাধিপতি এসেছিলেন। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ সবরকম সহযোগিতাও করছেন।
