মমতার বাড়ির গলির রাস্তা এবার অবাধ! হারের পর উঠল বিধিনিষেধ, সরল 'সিজ়ারস ব্যারিকেড'
গলিতে ঢোকার মুখেই থাকতেন নিরাপত্তারক্ষীরা। কেউ ঢুকতে চাইলে পরিচয় যাচাই করা হত ৷ কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা করবেন - এমন প্রশ্নের মুখে পড়তে হত৷
Published : May 5, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 5 মে: রাজ্যে পরিবর্তন আসার পরদিনই বড়সড় পরিবর্তন দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে । বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির সামনের রাস্তায় যাতায়াতে সোমবার রাত পর্যন্ত ছিল কড়া বিধিনিষেধ ৷ দীর্ঘদিনের সেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল করা হল মঙ্গলবার সকাল থেকে । সরিয়ে নেওয়া হল বহুচর্চিত 'সিজ়ারস ব্যারিকেড', যা এতদিন গলির প্রবেশমুখে কার্যত 'নিয়ন্ত্রিত প্রবেশদ্বার' হিসেবে কাজ করত ।
এতদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছিল কড়া নজরদারি । গলিতে ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে থাকতেন নিরাপত্তারক্ষীরা । যে কেউ ঢুকতে চাইলে আগে পরিচয় যাচাই করা হত ৷ জিজ্ঞেস করা হত যাবতীয় খুঁটিনাটি ৷ কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা করবেন - এমন নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হত পথচারীদের । এমনকি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও বাড়ির বাইরে বেরোতে হলে সঙ্গে রাখতে হত পরিচয়পত্র, বিশেষ করে আধার কার্ড ।
কিন্তু মঙ্গলবার সকালের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা । গলির মুখে এখনও নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও তাঁদের আর কাউকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায়নি । 'সিজ়ারস ব্যারিকেড'-ও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে এতদিন ধরে যে রাস্তায় ছিল কড়া 'নিষেধাজ্ঞা' সেই রাস্তাতেই আজ অবাধে যাতায়াত করছেন সাধারণ মানুষ । একসময়ের 'কড়াকড়ি গলি' হিসেবে পরিচিত এই এলাকা এখন অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে ।
প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি এবং বিজেপির বিপুল জয়ের পর বদলে গিয়েছে ছবিটা ৷ রাতে ভবানীপুরে জোর টক্করের পর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরাজিত হন শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ৷ এরপর সোমবার রাতেই কালীঘাট এলাকায় বিজয় মিছিল করেন পদ্মশিবিরের কর্মী-সমর্থকেরা । মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছাকাছি এলাকাতেও গেরুয়া পতাকা হাতে বাইক মিছিল দেখা গিয়েছে ৷ তবে সেই সময় পর্যন্ত গলির মুখে আগের মতোই ছিল ব্যারিকেড ও কড়া নিরাপত্তা । আজ সকালবেলা সেই ব্যারিকেডই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, আগে গলির মুখে দুটি গার্ডরেল কাঁচির মতো করে বসিয়ে রাখা হত, যা 'সিজ়ারস ব্যারিকেড' নামে পরিচিত । কোনও পথচারী প্রবেশ করতে চাইলে তা সাময়িকভাবে সরিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত । গলির ভিতরেও থাকতেন সাদা পোশাকের পুলিশ ৷ তারা নজর রাখতেন আগন্তুকদের উপর । গাড়ি নিয়ে ঢুকতে গেলেও কড়া যাচাইয়ের পরেই মিলত অনুমতি । ফলপ্রকাশের পর পরিস্থিতির এই বদল রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন অনেকে । যদিও প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি ।