বিহার ভোটের ফলাফলে তৃণমূলকে 'বিজেমূল' বলে কটাক্ষ নওশাদের
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার তো চলছে, RSS যা চায় সেটাই করছেন মমতা ৷ বিহারের পদ্মঝড়ে তৃণমূল-বিজেপিকে একযোগে কটাক্ষ নওশাদ সিদ্দিকীর ৷
Published : November 14, 2025 at 9:48 PM IST
ফুরফুরা, 14 নভেম্বর: রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন। শাসকদলের বিরোধিতায় বারবার সরব হয়েছেন। ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বিধানসভা ভোটে জিতেছিলেন। সেই নওশাদ সিদ্দিকি (Naushad Siddiqui) এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন।বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিহারে গেরুয়া ঝড় ৷ শুক্রবার বিহার ভোটের ফলপ্রকাশের পর নওশাদের বক্তব্য, "বাংলায় বিজেপির দরকার নেই, তৃণমূলই বিজেপির কাজ করে দিচ্ছে।"
বিহারের ফল কার্যত স্পষ্ট হতেই এদিন সকালে বাংলা দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে গিরিরাজ বলেন, "এই জয় বিজেপির ৷ বিহারের পর এবার বাংলার পালা।" সেই প্রসঙ্গে নওশাদ বলেন, "গিরিরাজ সিং আবার কষ্ট করে এসব বলতে যাচ্ছেন কেন। পশ্চিমবঙ্গে বকলমে তো বিজেপির সরকার চলছে। আরএসএস (RSS) যা চায় সেটাই করছেন মমতা। এখানে ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে মিথ্যা মামলা দেয়। একদিনে আমার বিরুদ্ধে পাঁচটা মামলা দিয়েছে যেখানে আমি উপস্থিতই ছিলাম না।"
তিনি আরও বলেন, "ওবিসি নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে কীভাবে বঞ্চনা করেছে তৃণমূল! যেগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্যে হচ্ছে, এখানেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এগুলি করছে। 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় যারা ভেবেছিলেন, তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচতে বিজেপিকে ভোট দেওয়াই ভালো, তাঁরা ভেবেছিলেন তৃণমূলের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে ৷ কিন্তু, দিনের শেষে দেখা গেল এরা 'বিজেমূল'। ঠিক একইভাবে বিজেপির হাত থেকে বাঁচতে সংখ্যালঘুরা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল তাঁরাও দেখতে পাচ্ছে বিজেপির থেকে কোনও অংশেই কম নয় মমতার সরকার। তবে আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বিজেপি এবং তৃণমূলকে জবাব দেবে বাংলার মানুষ ৷"
বিহারের ফল নিয়ে এদিন আইএসএফ বিধায়ক বলেন, "বাংলায় বিজেপি দাঁত ফোটাতে পারবে না। ঐক্যের বাংলা বিহারের থেকে আলাদা। বিহারে পদ্ম শিবিরের জয়ের কারণ মহিলাদের 10 হাজার টাকার ঘোষণা । আর মিম, পিকের মতো ছোটো দলগুলির ভোট কাটা। কিন্তু, বিহারে বিজেপির জয় থেকে তৃণমূলের শিক্ষা নেওয়া উচিত ৷"
উল্লেখ্য, দু'দফার ভোটগ্রহণের পর বিহারে আজ ছিল বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ৷ পটনার মসনদে বসার দৌড়ে নীতীশ সাইক্লোনে উড়ে গিয়েছে RJD, কংগ্রেস, বামেদের মহাজোট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচন কমিশন থেকে বিহারের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ বলেছেন, কংগ্রেস-আরজেডি'র আমলে বিহারে এমন ভোট হয়নি ৷ রাজ্যের মানুষ উৎসাহের সঙ্গে এবারে ভোটদান করেছেন ৷ প্রতিবেশী রাজ্য ভোটের ফলাফলে যখন গেরুয়া আবিরে মেতেছে তখন বঙ্গ বিজেপিতেও চওড়া হাসি দলীয় নেতা থেকে কর্মীদের ৷