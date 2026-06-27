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তারাতলা কাণ্ডের জের, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বহুতল-বাণিজ্যিক নির্মাণে স্থগিতাদেশ-বিজ্ঞপ্তি জারি

আগামী 31 জুলাই পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। তবে এই স্থগিতাদেশের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে বেশ কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে।

Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 8:10 AM IST

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কলকাতা, 27 জুন: কলকাতার বুকে আরও এক বার নির্মাণ-বিপর্যয় এবং তার জেরে প্রাণহানির ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসল রাজ্য প্রশাসন। গত 24 জুন তারাতলায় একটি নির্মীয়মাণ গুদামঘর ভেঙে পড়ে একাধিক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজনের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল সরকার। ঘটনার পরই আগামী এক মাস কলকাতায় এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বহুতল ও বাণিজ্যিক নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর শুক্রবার, 27 জুন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে এক নির্দেশিকা জারি করে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ পুর এলাকায় সমস্ত রকম বহুতল এবং বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে।

আগামী 31 জুলাই, 2026 পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। মূলত, নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তা, কাঠামোগত সুরক্ষা এবং ইমারতি নিয়ম-নীতির কড়াকড়ি নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের জারি করা এই নির্দেশিকাটি কলকাতা পুরসভা তো বটেই, পাশাপাশি বিধাননগর, হাওড়া পুরনিগম, নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ) এবং বালি, পুজালি, বারুইপুর, বজবজ, মহেশতলা, রাজপুর-সোনারপুর, দক্ষিণ দমদম, বরাহনগর ও কামারহাটির মতো গুরুত্বপূর্ণ পুরসভাগুলির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

Stay Order On Constructions
কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বহুতল-বাণিজ্যিক নির্মাণে স্থগিতাদেশ-বিজ্ঞপ্তি জারি (ইটিভি ভারত)

সরকারি ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই স্থগিতাদেশ চলাকালীন জি প্লাস ফাইভ (পাঁচ তলার বেশি) এবং যে কোনও মাপের বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ কর্তার কথায়, "মানুষের জীবনের থেকে বড় কিছু হতে পারে না। তারাতলার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর নির্মাণের গুণমান এবং কাঠামোগত সুরক্ষার সঙ্গে কোনওভাবেই আপস করা হবে না। সেই কারণেই এই সাময়িক বিরতি এবং বিস্তারিত অডিটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

​জানা গিয়েছে, এই এক মাসের কিছু বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকা প্রজেক্টগুলিতে চলবে কড়া নজরদারি এবং মূল্যায়ন। জমির চরিত্র বা সাইট ভেরিফিকেশন, মাটি ও কাঠামোগত পরীক্ষা এবং নির্মাণে ব্যবহৃত সামগ্রীর গুণমান যাচাই করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কলকাতা পুরসভার কমিশনার এই কমিটিকে সমস্ত রকম সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন। যে সমস্ত প্রোজেক্ট এই অডিটে সফলভাবে উত্তীর্ণ হবে এবং যাদের নকশা ও প্রযুক্তিগত দিকগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে প্রমাণিত হবে, তাদের ক্ষেত্রে 31 জুলাইয়ের আগেও কাজ শুরু করার ছাড়পত্র মিলতে পারে। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে কমিটির রিপোর্টের উপর। যদি দেখা যায় কোনও প্রোমোটার বা নির্মাতা সংস্থা বিল্ডিং প্ল্যান বা নিয়মের তোয়াক্কা না করে বেআইনিভাবে নির্মাণ চালিয়েছেন, তবে আইনানুগ পদ্ধতিতে সেই নির্মাণ ভেঙে ফেলার মতো কড়া হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে।

তবে এই স্থগিতাদেশের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে বেশ কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্প, জরুরি মেরামত, বৈধ অনুমোদন থাকা বাড়ির সম্প্রসারণ এবং সাধারণ জি প্লাস ফোর (চার তলা পর্যন্ত) মাপের বাসযোগ্য বাড়ি তৈরির কাজে কোনও বাধা থাকছে না। পাশাপাশি, যে সমস্ত বহুতলের বেসমেন্ট বা ভিত খোঁড়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, সেখানে যাতে মাটি ধসে গিয়ে আশেপাশের বাড়ি বা মানুষের কোনও বিপদ না হয়, তার জন্য সুরক্ষামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গর্তের জল বের করা, শিট পাইলিং বা ক্রেন ও স্ক্যাফোল্ডিংগুলি নিরাপদে নামিয়ে রাখার মতো জরুরি কাজগুলিও করা যাবে। কারণ, অর্ধসমাপ্ত গর্তে জল জমে ডেঙ্গুর মশার উপদ্রব বা বৃষ্টির কারণে মাটি ধসে যাওয়ার মতো নয়া বিপদ ডেকে আনতে চায় না প্রশাসন।

পুরো প্রক্রিয়াটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং কোথাও কোনও নিয়ম লঙ্ঘন না হয়, তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনকেও আসরে নামানো হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ করা হয়েছে, তাঁরা যেন এই স্পেশাল ফিল্ড সার্ভের সময় পুরসভাগুলিকে নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। সব মিলিয়ে, শহর ও শহরতলির বুকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বহুতলগুলির নির্মাণে রাশ টেনে নিরাপত্তার প্রশ্নে যে এবার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিতে চলেছে রাজ্য, তা এই নির্দেশিকা থেকেই পরিষ্কার।

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SUVENDU ADHIKARI
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TARATALA WAREHOUSE COLLAPSE CASE

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