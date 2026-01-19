বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের 'সুপ্রিম' নির্দেশ, হেফাজতে নিতে তৎপর পুলিশ
রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবারের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে ।
Published : January 19, 2026 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সোমবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চে তাঁকে পেশ করেন আইনজীবী মিশা রোহতগি । তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, প্রশান্তের জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত আগের নির্দেশ দ্বারা প্রভাবিত হবে না ৷ এদিকে, শীর্ষ আদালতের এদিনের নির্দেশের পরই রাজগঞ্জের বিডিওকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার বিষয়ে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিধাননগর পুলিশ ।
মামলার পরবর্তী আইনি ও তদন্তমূলক পদক্ষেপ চূড়ান্ত করতে আজই বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসতে চলেছে । এই বৈঠকে মামলার বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ তদন্তের রূপরেখা এবং আইনি কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রের খবর, আগামী শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত থাকার জন্য বিধাননগর পুলিশের একটি বিশেষ টিম দিল্লি যাবে । ওই দিনই আদালতে বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে । তদন্তকারীদের মতে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রশান্ত বর্মনকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা অত্যন্ত প্রয়োজন । মামলার একাধিক দিক এখনও স্পষ্ট নয়, আর সেই কারণেই তাঁকে সামনে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের উপর জোর দিচ্ছে তদন্তকারী সংস্থা ।
রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবারের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে । বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ জানায়, সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণের পর প্রশান্ত বর্মন নিয়মিত জামিনের আবেদন করতে পারবেন । একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে তদন্তকারী সংস্থা পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানাতে পারবে ।
আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশের ফলে মামলার তদন্তে নতুন গতি আসতে পারে । এতদিন ধরে প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চললেও আইনি জটিলতায় তা বাস্তবায়িত হয়নি । তবে এবার আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আত্মসমর্পণের পর তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে । ফলে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
এখন সব নজর শুক্রবারের দিকে । আদালতে বিধাননগর পুলিশের আবেদনে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তার ভিত্তিতে মামলার তদন্ত কোন পথে এগোয়, সেটাই দেখার ।