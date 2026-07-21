পুরুলিয়ার মেয়ের আকাশছোঁয়া উড়ান ! IIT, NEET জয়ের পর IAS হওয়ার স্বপ্নে মেহুলি

পুরুলিয়ার মেয়ের আকাশছোঁয়া উড়ান ! IIT, NEET জয়ের পর IAS হওয়ার স্বপ্নে মেহুলি
কোভিড অতিমারির সময়ে মানুষের অসহায়তা মেহুলিকে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল । কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি বদলেছে । পুরুলিয়া থেকে লিখছেন শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : July 21, 2026 at 5:02 PM IST
পুরুলিয়া, 21 জুলাই: পুরুলিয়া । নাম উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাল মাটির বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পলাশ-শিমুলের আগুনরাঙা বন, খরা আর প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা মানুষের ছবি । কিন্তু এই মাটিই বারবার প্রমাণ করেছে, স্বপ্নের কোনও ভৌগোলিক সীমা নেই । প্রতিভা শুধু শহরের ঠিকানায় জন্ম নেয় না, জন্ম নেয় অদম্য ইচ্ছাশক্তির ভিতরে । সেই বিশ্বাসকেই আরও একবার সত্যি করলেন পুরুলিয়ার মেয়ে মেহুলি দাস ।
দেশের সবচেয়ে কঠিন দুই প্রবেশিকা পরীক্ষা IIT-JEE এবং NEET, দু'টিতেই ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছেন তিনি । কিন্তু তাতেই থেমে থাকতে চান না । চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার নিশ্চিন্ত পথ ছেড়ে তাঁর চোখ এখন দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পরিষেবা UPSC-র দিকে । লক্ষ্য একটাই, IAS হয়ে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা ।
পুরুলিয়া শহরের আমডিহা এলাকার সতীশচন্দ্র মুখার্জি রোডের বাসিন্দা মেহুলি । তাঁর বেড়ে ওঠা একেবারে শিক্ষক পরিবারের পরিবেশে । বাবা মলয়কুমার দাস মানভূম ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক । মা পূরবী মহান্তী লাখদা হাইস্কুলের বাংলা শিক্ষিকা । বই, পড়াশোনা আর শৃঙ্খলাই ছিল তাঁর শৈশবের সঙ্গী ।
প্রাথমিক শিক্ষা দ্য অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুলে । উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এজিপিএন কনভেন্ট অ্যান্ড ইআর স্কুল থেকে । ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেও কখনও সাফল্যকে লক্ষ্য নয়, শেখাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি ।
সেই অধ্যবসায়ের ফল মিলেছে এ বছর । 2 জুন প্রকাশিত IIT-JEE Advanced-এর ফলাফলে তাঁর অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 3578 । 16 জুলাই প্রকাশিত NEET-UG 2026-এর ফলেও নজর কেড়েছেন তিনি । অল ইন্ডিয়া জেনারেল র্যাঙ্ক 150 এবং সর্বভারতীয় র্যাঙ্ক 224 অর্জনের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন । দেশের দুই কঠিনতম পরীক্ষায় একই বছরে এই সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে ।
মেহুলির স্বপ্নের মোড় ঘুরেছে কোভিড অতিমারির সময়ে । নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় মানুষের অসহায়তা, হাসপাতালের সংকট তাঁকে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল । সেই কারণেই NEET-এ বসা । কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি বদলেছে ।
মেহুলি বলেন, "চিকিৎসক হয়ে একজন মানুষের জীবন বদলানো যায় । কিন্তু একজন প্রশাসক হিসেবে অনেক বেশি মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব । তাই এখন আমার লক্ষ্য UPSC । IAS হয়ে সমাজের জন্য কাজ করতে চাই ।"
বর্তমানে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে (BHU) বিটেক নিয়ে পড়াশোনা করছেন । ভবিষ্যতে এমটেক শেষ করে পুরোপুরি UPSC-র প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর ।
এই সাফল্য কোনও অলৌকিক ঘটনা নয় । এর নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম । প্রতিদিন নিয়ম করে আট থেকে ন'ঘণ্টা পড়াশোনা করতেন । অঙ্কে বাবার পরামর্শ, ভাষা ও সাহিত্যে মায়ের অনুপ্রেরণা, দুইয়ের মিশেলই তাঁকে এগিয়ে দিয়েছে ।
মেয়ের সাফল্যে আবেগাপ্লুত বাবা মলয়কুমার দাস বলেন, "ছোট থেকেই ওর মধ্যে লক্ষ্যপূরণের একাগ্রতা দেখেছি । আমরা শুধু ওর পাশে থেকেছি । এখনও চাই, ও নিজের স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাক ।"
মা পূরবী মহান্তীর গলাতেও গর্বের সুর । তাঁর কথায়, "মেহুলি বরাবরই পড়াশোনায় মনোযোগী । আজ ওর সাফল্যে শুধু আমাদের পরিবার নয়, গোটা পুরুলিয়া গর্বিত ।"
মেহুলির এই সাফল্য শুধুমাত্র একটি মেধাবী পড়ুয়ার ব্যক্তিগত অর্জন নয় । এটি এমন এক জেলার গল্প, যাকে দীর্ঘদিন ধরে অনুন্নয়ন, দারিদ্র্য এবং প্রতিকূলতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে । সেই পুরুলিয়া থেকেই দেশের অন্যতম কঠিন দুই পরীক্ষায় সাফল্যের নজির গড়ে নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এক তরুণী ।
হয়তো কয়েক বছর পরে তিনি সত্যিই প্রশাসনের শীর্ষপদে বসবেন । কিন্তু তারও আগে মেহুলি দাস আজ এক অন্য পরিচয়ের অধিকারী-তিনি সেই মুখ, যিনি পুরুলিয়ার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে নতুন করে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন, স্বপ্নের ডানা থাকলে লাল মাটির বুক থেকেও আকাশ ছোঁয়া যায় ।