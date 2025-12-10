সোনাগাছির পর খিদিরপুর-কালীঘাটের দু’টি যৌনপল্লিতে বিশেষ শিবির নির্বাচন কমিশনের
বুধবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পাঁচজন স্পেশাল রোল অবজারভারের সঙ্গে বৈঠকও করা হয় নির্বাচন কমিশনের তরফে৷ সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়৷
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক ছিল যৌনপল্লিতে৷ সেই আতঙ্ক দূর করতে মঙ্গলবার কলকাতার সোনাগাছিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয় নির্বাচন কমিশনের তরফে৷ তার পর বুধবারও সেখানে শিবির চলে৷ তবে এদিন কলকাতার আরও দু’টি যৌনপল্লিতে এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল৷
উল্লেখ্য, যৌনপল্লিতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই 2002 সালের ভোটার তালিকা থেকে মা-বাবা বা কমিশন নির্ধারিত অন্য আত্মীয়ের তথ্য জোগাড় করা কার্যত অসম্ভব৷ তাই এসআইআর নিয়ে সেখানে অনেকেই আতঙ্কিত ছিলেন৷ অভিযোগ, এই আতঙ্কের জেরে অনেকে পালিয়েও গিয়েছেন যৌনপল্লি ছেড়ে৷
এই পরিস্থিতির সমাধান চেয়ে যৌনকর্মী ও তাঁদের সন্তানদের জন্য কাজ করা তিনটি সংগঠন চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশনকে৷ তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার এশিয়ার সর্ববৃহৎ যৌনপল্লি বলে পরিচিত সোনাগাছিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন৷ প্রথম দিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নিজে ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন৷
কমিশন সূত্রে খবর, এর পর বুধবার কলকাতার আরও দু’টি যৌনপল্লিতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়৷ তার মধ্যে একটি হয়েছে কালীঘাট এলাকায়৷ দ্বিতীয়টি হয়েছে খিদিরপুরে৷ এই দুই জায়গায় সকাল 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত শিবির হয়৷ এই দুটি জায়গা মিলিয়ে মোট 200 থেকে 300 জন ফর্ম পূরণ করতে আসেন৷ তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হয় এবং একদম হাতে কলমে তাদেরকে ফর্ম পূরণ করিয়ে জমা নেওয়া হয়। তবে রাজ্যে আরও অনেক যৌনপল্লি রয়েছে৷ সেখানকার বাসিন্দারাও আতঙ্কিত৷ এসআইআর পর্বের শেষদিনে কি সেখানেও এই ধরনের কোনও শিবির হবে? এর উত্তর অবশ্য মেলেনি নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে৷
এদিকে ভোটার তালিকাকে একেবারে নিখুঁত করতে কয়েকদিন আগে 13 জন স্পেশাল রোল অবজারভার নিয়োগ করেছিল নির্বাচন কমিশন৷ তার পর আরও পাঁচজনকে নিয়োগ করা হয়৷ এই পাঁচজনকে রাজ্যের পাঁচটি প্রশাসনিক ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে৷ বুধবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ওই পাঁচজন স্পেশাল রোল অবজারভারকে নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল৷
ওই বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়৷ তার মধ্যে অন্যতম এসআইআর-এর কাজ কতটা এগিয়েছে? কী কী সমস্যা হচ্ছে? ডিজিটালাইজেশনের কাজ কতটা এগোলো? কমিশন সূত্রে খবর, এছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈঠকে উঠে আসে৷ তার মধ্যে অন্যতম হল সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে প্রোজেনি (প্রো-জেনারেশন) ম্যাপিংয়ে ভোটারের সংখ্যা একটা বড় আকার ধারণ করার বিষয়টি৷ কারণ, অনেক ক্ষেত্রে পিতা-পুত্র বা মা-ছেলে কিংবা ভোটারের সঙ্গে তাঁর প্রপিতামহের বয়সের অস্বাভাবিক ফারাক দেখা দিয়েছে৷ এই নিয়ে কিছুটা চিন্তায় রয়েছে কমিশন। তাই এখান থেকেই রাজ্যে নিযুক্ত হওয়া স্পেশাল রোল অবজারভারদের আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে।
এদিকে আগামিকাল, বৃহস্পতিবার শেষ হচ্ছে রাজ্যের এসআইআর পর্বের ফর্ম পূরণের সময়সীমা৷ আগামী 16 ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা৷ মাঝের এই পাঁচদিন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ চলবে। এই কাজে স্পেশাল রোল অবজারভারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।