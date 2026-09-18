শিবের পর কি এবার রাধাগোবিন্দ মন্দির ? আগ্রাসী গঙ্গার ভাঙনে প্রশ্ন কালিয়াচকের পারলালপুরে

শিবের পর কি এবার রাধাগোবিন্দ মন্দির ? আগ্রাসী গঙ্গার ভাঙনে প্রশ্ন কালিয়াচকের পারলালপুরে
Erosion of Ganga in Malda: গঙ্গার জল দ্রুত কমে যাক, চাইছেন পারলালপুরের বাসিন্দারা ৷ যে কোনও মূল্যে তাঁরা বাঁচাতে চাইছেন নিজেদের অতীত-তাঁদের আবেগ-এলাকাবাসীর শিকড় ৷
Published : September 18, 2026 at 8:36 PM IST
মালদা, 18 সেপ্টেম্বর: মুলিরামটোলার পর এবার কি পারলালপুর ? আরও একটি মন্দির কি এবার গঙ্গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের পারলালপুর গ্রামে ৷ চোখের সামনে একটি ইতিহাস মুছে যাক, চাইছেন না তাঁরা ৷ গঙ্গার গ্রাসে গত 6 সেপ্টেম্বর সন্ধেয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুলিরামটোলার শিবমন্দির ৷
পুরাণ কাহিনী, মর্তে প্রবাহিত হওয়ার আগে ভগীরথের আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবাদিদেব গঙ্গাকে নিজের জটায় ধারণ করেছিলেন ৷ সেই অর্থে গঙ্গাকে শিবের কন্যারূপে কল্পনা করা হয় ৷ কিন্তু সেই গঙ্গার রোষ থেকে শিব মুলিরামটোলায় নিজের মন্দির রক্ষা করতে পারেননি ! 1954 সালে নির্মিত মন্দিরটি রক্ষা করতে প্রশাসন সবরকম পদক্ষেপ করেছিল ৷ কিন্তু কোনও কাজ হয়নি ৷ সেচ দফতরের বালির বস্তা-সহ মন্দিরটি গঙ্গাগর্ভে চলে গিয়েছে ৷
এবার কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পারলালপুর গ্রামে ঠিক এক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ৷ এখানেও রাধাগোবিন্দ মন্দির গঙ্গাগর্ভে চলে যাওয়ার মুখে ৷ মন্দিরটি কবে তৈরি হয়েছিল, এলাকার কেউ তা সঠিকভাবে বলতে পারেন না ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, এই মন্দির শতাধিক বছরের পুরনো ৷ পুরনো মন্দির ভেঙে পড়ার পর 1981-82 সাল নাগাদ সেখানে দেড় বিঘা জমির উপর নতুন মন্দির তৈরি করা হয় ৷ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে তৈরি করা হয়েছিল বাগান ৷
নানা ধরনের ফল ও ফুলের গাছ সেখানে লাগানো হয়েছিল ৷ সেই সময় গঙ্গা ছিল মন্দির থেকে অনেক দূরে ৷ কিন্তু পাড় কাটতে কাটতে ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসে গঙ্গা ৷ 2022 সালে বাগান-সহ মন্দির প্রাঙ্গনের কিছু অংশ চলে গিয়েছে নদীগর্ভে ৷ সেবার মন্দিরের বড় একটি অংশও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ মন্দিরের পাশে থাকা বিএসএফ ক্যাম্প চলে যায় জলের তলায় ৷ এখন গঙ্গা থেকে মন্দিরের দূরত্ব হাত দু'য়েকের বেশি নয় ৷ স্থানীয়রা বলছেন, ভাঙনের পরিস্থিতি যদি একইরকম থাকে তবে এবারই এই মন্দিরের সলিল সমাধি ঘটবে ৷
বর্তমানে পারলালপুর গ্রাম যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম টিনের ডোঙা ৷ প্রশাসনের তরফে সেখানে এখনও নৌকার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা ৷ স্থানীয় বাসিন্দা, পেশায় শিক্ষক মণিরুল ইসলাম ইটিভি ভারতকে বলেন, "গঙ্গার জল কমছে ৷ এলাকার বেশিরভাগ রাস্তা থেকে জল নেমে গিয়েছে ৷ তবে এই ক'দিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে ৷ ফরাক্কা টাউনশিপ মোড় থেকে হোসনপুর যাওয়ার রাস্তা কেটে গিয়েছে ৷ মণ্ডাই থেকে সুজাপুর যাওয়ার রাস্তাও কাটা ৷ একই পরিস্থিতি পারলালপুর ঘাট থেকে পারদেওনাপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় ৷ ডোঙা ছাড়া পারলালপুর যাওয়ার কোনও উপায় এখন নেই ৷ পারলালপুর মন্দিরের পাশে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে ৷ এবারই মন্দির নদীতে পড়ে যাবে কি না, সেটা বলা যাচ্ছে না ৷ তবে মন্দিরের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ ৷"
মন্দির বাঁচবে কি না, তা নিয়ে শঙ্কায় পারলালপুরের বাসিন্দা সনাতন মণ্ডলও ৷ তিনি বলেন, "আমরা নিজেরা এই মন্দির তৈরি করেছিলাম ৷ 2022 সালে মন্দির নদীতে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল৷ সেবার প্রশাসনের তৎপরতায় মন্দির বাঁচানো গিয়েছিল ৷ কিন্তু গঙ্গা এবার আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে ৷ এখন মন্দিরের দু'হাত দূর দিয়ে জল যাচ্ছে ৷ নদীর ভাঙনও চলছে ৷ মন্দিরের কী হবে জানি না ৷ আগামী ক'য়েকদিনে জল দূরে সরে গেলে হয়তো এবারের মতো মন্দির রক্ষা পাবে ৷"
কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লক প্রশাসনের এক কর্তা বলছেন, "আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছি ৷ গঙ্গার জলস্তর দ্রুত কমছে ৷ বিপন্ন ওই মন্দিরটি রক্ষা করতে প্রচুর বালির বস্তা মজুত রাখা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি অনুযায়ী সেসব বস্তা নদীতে ফেলা হবে ৷"
শুক্রবার সকালে গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.51 মিটার ৷ গতকালের তুলনায় নদীর জলস্তর কমেছে 14 সেন্টিমিটার ৷ এদিন গঙ্গা চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 21 সেন্টিমিটার উঁচুতে রয়েছে ৷ দ্রুতগতিতে জল কমছে ফুলহর নদীরও ৷ এদিন তার জলস্তর ছিল 27.35 মিটার ৷ অর্থাৎ এদিন নদীর জল বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 8 সেন্টিমিটার নীচে নেমে এসেছে ৷ গত 24 ঘণ্টায় ফুলহরের জলস্তর কমেছে 16 সেন্টিমিটার ৷