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বিহার টু বেঙ্গল, বায়ুসেনার কপ্টারে বক্সার জঙ্গলে নতুন অতিথি

Tigress of Bihar to Buxa Tiger Reserve: বিহারের চম্পারণ জেলার বাল্মীকির জঙ্গল থেকে বাঘিনীটিকে আনা হল বক্সার জঙ্গলে ৷ হেলিকপ্টারে নতুন জায়গায় পৌঁছল বাঘিনী ৷

Buxa Tiger Reserve
বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত জঙ্গলে নতুন অতিথি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 11:25 AM IST

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আলিপুরদুয়ার, 30 সেপ্টেম্বর: বিহার থেকে বাংলা ৷ এয়ার লিফট করে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে উড়িয়ে আনা হল বাঘিনীকে । বিহারের বাল্মীকির জঙ্গল থেকে তার ঠিকানা এখন বক্সার জঙ্গল ।

বুধবার সকাল 6টা 45 মিনিট নাগাদ রাজাভাতখাওয়ার গেট অতিক্রম করে বক্সার জঙ্গলে প্রবেশ করে বাঘিনী । গত এক সপ্তাহ প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে বাঘিনীর খোঁজে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে ছুটে বেড়িয়েছেন বাঘবন্দি করার কমপক্ষে 70 জন সদস্যের একটি দল । শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সন্ধ্যা নামার আগে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে কাবু করা হয় বন দফতরের পছন্দের বাঘিনীটিকে । তার বয়স আনুমানিক তিন বছর ।

New tigress to Buxa Tiger Reserve
ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু বাঘিনী (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার সন্ধ্যা নামার আগেই শিকারের সময় বাঘিনীকে ‘ডার্ট’ করতে সফল হন ট্র্যাঙ্কুলাইজার বিশেষজ্ঞরা । প্রায় তিন বছর বয়সি ওই বাঘিনীকে ধরার জন্য সোমবার জঙ্গলে টোপ হিসেবে একটি পূর্ণবয়স্ক মোষ রাখা হয়েছিল । মোষটিকে শিকার করে বাঘিনী সেটিকে জঙ্গলের গভীরে টেনে নিয়ে যায় । সেই শিকারের সূত্র ধরেই মঙ্গলবার দিনভর অভিযান চালিয়ে বাঘিনীর নাগাল পান বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা । শিকার খাওয়ার সময় একবারের চেষ্টাতেই সেটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা হয় । এরপরই বাঘিনীর গলায় পরানো হয় রেডিও কলার ।

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর, বুধবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ গোরখপুর এয়ারপোর্ট থেকে স্বয়ংক্রিয় খাঁচায় বাঘিনীটিকে সম্পূর্ণ মেডিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা বায়ু সেনা ছাউনির সামরিক বিমানবন্দরে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় । ওই এয়ার লিফটে ব্যবহার করা হয় ভারতীয় বায়ু সেনাবাহিনীর আইএম-17 হেলিকপ্টার । ভোর 4টে 45 মিনিট নাগাদ হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে নামার পর টানা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওই বাঘিনীর সব ধরনের শারীরিক প্যারামিটার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন দু'জন বন্যপ্রাণ চিকিৎসক ও বাঘ বিশেষজ্ঞরা । এরপর তাকে নিমতি হয়ে সড়ক পথে নিয়ে আসা হয় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ।

Buxa Tiger Reserve
বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ (ইটিভি ভারত)

বিহারের চম্পারণ জেলার বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে গোরখপুর এয়ারপোর্টের দূরত্ব 125 কিলোমিটার । আবার হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনি থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের দূরত্ব প্রায় 37 কিলোমিটার । আগত বাঘিনীর নিরাপত্তার স্বার্থে আঁটোসাটো করা হয়েছিল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা । যাতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে প্রবেশের মূল গেট দিয়ে মাছিও না যেতে পারে, সেই কারণে মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি পুলিশ । অবশেষে রাজাভাতখাওয়ার গেট দিয়ে 6টে 45 মিনিট নাগাদ বাঘিনীর প্রবেশ ঘটল বক্সার জঙ্গলে । বক্সার 25 মাইলে বন দফতরের বিশেষ জায়গায় বাঘ এনক্লোজারে রাখা হবে বাঘিনীকে ।

আগামী 2 অক্টোবর শুক্রবার গান্ধি জয়ন্তীর দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে বাঘিনিকে বক্সার 2.2 হেক্টরের প্রাকৃতিক ঘেরাটোপে ছাড়া হবে ।

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