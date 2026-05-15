জমি দখল চক্রে শান্তনুর পর ইডির নজরে কলকাতা পুলিশের আরও 12 আধিকারিক
তালিকায় রয়েছেন কয়েকজন ওসি ও সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকও । খুব শীঘ্রই তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
Published : May 15, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 15 মে: কলকাতা পুলিশের অন্দরে ফের তীব্র চাঞ্চল্য । প্রভাবশালী ব্যবসায়ী জয় এস কামদারের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে এবার তদন্তের কেন্দ্রে উঠে এলেন শহরের একাধিক পুলিশ আধিকারিক । কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি তথা কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতারের পর একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে বলে দাবি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ।
তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে খবর, কলকাতা ও শহরতলির একাধিক বিবাদমান জমিকে টার্গেট করেই গড়ে উঠেছিল একটি সুসংগঠিত চক্র । আর সেই চক্রের সঙ্গে প্রশাসনের একাংশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বলেই সন্দেহ তদন্তকারীদের । অভিযোগ, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী জয় এস কামদারের ঘনিষ্ঠ মহল প্রথমে শহরের বিভিন্ন 'ডিসপিউটেড ল্যান্ড' চিহ্নিত করত । এরপর সেই জমি দখলের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় পরিকল্পিত ভাবে ভুয়ো অভিযোগ দায়ের করা হতো ।
ইডি সূত্রে দাবি, অভিযোগ দায়ের হওয়ার আগেই থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো । আর সেই সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস । তদন্তকারীদের অনুমান, তিনি নিজে ফোন করে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন এবং জয় এস কামদারের পক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন ।
শুধু অভিযোগ দায়ের নয়, তদন্তের গতিপ্রকৃতিও প্রভাবিত করার চেষ্টা চলত বলে অভিযোগ । জমির প্রকৃত মালিক বা দখলদারদের প্রশাসনিক চাপের মুখে ফেলে মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল নেওয়া হতো বলেও মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা । পুলিশের একাংশকে ব্যবহার করে জমি সংক্রান্ত মামলাগুলিকে বিশেষ দিকে পরিচালিত করার অভিযোগও উঠেছে ।
ইডির এক আধিকারিকের কথায়, "এটি শুধুমাত্র জমি দখলের ঘটনা নয় । প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
তদন্তে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের অন্তত 12 জন আধিকারিকের নাম উঠে এসেছে বলে সূত্রের খবর । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন ওসি ও সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকও । খুব শীঘ্রই তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
ইডির দাবি, এই গোটা চক্রের পিছনে বড়সড় আর্থিক লেনদেনও কাজ করত । ইতিমধ্যেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের একাধিক আর্থিক নথি, ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং যোগাযোগের তথ্য খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, বেআইনি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া এবং আর্থিক অনিয়মের মতো একাধিক অভিযোগের তদন্ত চলছে ।
শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করে ইডি । তারপর থেকেই কলকাতা পুলিশের অন্দরে চাপা অস্বস্তি তৈরি হয়েছে । প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা । তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন তথ্য ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই মামলার পরিধি আগামী দিনে আরও বড় আকার নিতে পারে । কারণ তদন্তকারীদের সন্দেহ, শুধুমাত্র কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক নয়, এর সঙ্গে আরও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রশাসনিক স্তরের যোগাযোগও সামনে আসতে পারে । কলকাতার জমি-রাজনীতির অন্দরমহলে যে বহুদিন ধরেই এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব কাজ করছিল, এই তদন্ত যেন সেই অন্ধকার দিকটাকেই প্রকাশ্যে এনে ফেলছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
আরও পড়ুন: