তৃণমূলকে 'শূন্য' করে ফের বিজেপিকে আশীর্বাদ, এবার সুদিনের আশায় উত্তরের চা-বলয়

তৃণমূলকে 'শূন্য' করে ফের বিজেপিকে আশীর্বাদ, এবার সুদিনের আশায় উত্তরের চা-বলয়
আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতে বিজেপিকে বিপুল ব্যবধানে জিতিয়ে তৃণমূলকে শূন্যে পাঠিয়েছেন স্থানীয়রা ।
Published : May 6, 2026 at 8:07 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 মে: বিজেপির দুর্দিনে তাদের প্রার্থীদের আশীর্বাদ করেও লাভ হয়নি । কারণ উত্তরে পদ্ম ফুটলেও বাংলার মসনদে জায়গা করতে পারেনি গেরুয়া শিবির ৷ এবারও বিজেপি প্রার্থীদের দু'হাত উপুড় করে ভোট দিয়েছেন উত্তরের চা-শ্রমিকরা । আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলাতে বিজেপিকে বিপুল জয় এনে দিয়ে, তৃণমূলকে শূন্যে পাঠিয়েছে মানুষ ৷ আর তাঁদের পাশাপাশি গোটা রাজ্যের আশীর্বাদে এবার বাংলার ক্ষমতা দখল করে প্রকৃত পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে বিজেপি ৷ তাতেই আস্থা রেখে সুদিনের স্বপ্ন দেখছে উত্তরের চা-বলয়ও ।
মজুরি বৃদ্ধির আশায় উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকরা এবারও বিজেপির প্রার্থীদের মন খুলে আশীর্বাদ করেছেন । বিজেপির মনোজ টিজ্ঞার হাত ধরে চা-বলয় থেকে উত্তরবঙ্গে বিজেপির জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল 2016 সালে । তবে সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে 2026 ৷ এই বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার 18টি আসনের একটিতেও তৃণমূলকে খাতা খুলতে দেয়নি বিজেপি ৷ পদ্ম প্রার্থীদের বড় ব্যবধানে জয় এনে দিয়েছেন চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকার শ্রমিকরা । তাই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় 276টি চা-বাগানের প্রায় চার লক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দীর্ঘদিনের দাবি এবার পূরণ করবেন বলে জানিয়েছেন নব নির্বাচিত বিজেপি প্রার্থীরা ।
দীর্ঘ 15 বছর ধরে তৃণমূল সরকার চা-শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পুরণ না-করায় 2019 সাল থেকেই সুদিনের আশায় প্রতিটি নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসছেন উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা । 2016 সালে উত্তরবঙ্গে প্রথম বিজেপি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মনোজ টিজ্ঞা, মাদারিহাট বিধানসভা আসন থেকে । চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকা থেকেই উত্তরবঙ্গে প্রথম বিধায়ক পায় বিজেপি । এরপর থেকে বিজেপিকে আলিপুরদুয়ার জেলাতে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি । 2019 সালে লোকসভা কেন্দ্রটিও ছিনিয়ে নেয় বিজেপি । তখন থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি । 2021 সালে আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি আসনের মধ্যে বিজেপি পাঁচটি আসনেই জয়লাভ করেছিল । জলপাইগুড়ির সাতটি আসনের মধ্যে চারটিতে জয়ী হয়েছিল তৃণমূলের । দার্জিলিং-এও ভালো ফল করে গেরুয়া শিবির । 2019, 2024 সালেও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ফের থাবা বসায় বিজেপি । আর ছাব্বিশের নির্বাচনে পাঁচটি বিধানসভা আসনেই তারা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে ৷
মালবাজার বিধানসভা থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী তথা আদিবাসী নেতা শুক্রা মুণ্টা বলেন, "চা-শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি আমরা পূরণ করব । চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি দীর্ঘদিনের । আমরা সরকার গঠনের পরেই চা-শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেটাব ।"
এদিকে, ধূপগুড়ির বিধায়ক নরেশচন্দ্র রায় বলেন, "চা-বাগানের মানুষের সুদিন ফিরবে । অনেক চা-বাগান বন্ধও হয়েছে ৷ চা-বাগানের পাশে আমরা আছি । চা-শ্রমিকরা বঞ্চিত দীর্ঘদিন থেকেই । জল, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাটের সমস্যা মেটানো হবে । চা-শ্রমিকরা আমাদের দুর্দিনেও ভোট দিয়েছেন । তাঁদের প্রণাম জানাচ্ছি । এবারও তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন । চা-শ্রমিকরা বিজেপি প্রার্থীদের দীর্ঘদিন ধরেই আশীর্বাদ করে আসছেন । এবার তাঁদের সুদিন ফিরবে ।"
উল্লেখ্য, 2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের সময়ে উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের মজুরি ছিল 67 টাকা । সেখান থেকে দফায় দফায় চা-শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে বর্তমানে হয়েছে 250 টাকা । 20টি বৈঠকের পরেও তাঁদের ন্যূনতম মজুরিও লাগু করা যায়নি ৷ অথচ উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শিল্প চা-শিল্প । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার 276টি চা-বাগান রয়েছে । দার্জিলিং সদরে 46টি, কার্শিয়াং-এ 29টি, কালিম্পং-এ ছটি, শিলিগুড়িতে (তরাই) 45টি, ডুয়ার্সে 150টি চা-বাগান রয়েছে । ডুয়ার্সের 150টি চা-বাগানের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় (ডুয়ার্স) 89টি চা-বাগান ও আলিপুরদুয়ার জেলায় (ডুয়ার্স) 61টি চা-বাগান রয়েছে । এতগুলো চা-বাগানের শ্রমিকরা এখন অধীর আগ্রহে স্বপ্ন পূরণের আশায় রয়েছেন ৷ তাঁদের সুদিন কবে আসবে, তার উত্তর দেবে সময় ৷