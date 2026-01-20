হাজারো টালবাহানার পর অবশেষে শহরের বৈধ হকারদের দেওয়া হবে শংসাপত্র

হাজারো টালবাহানার পর অবশেষে শহরের বৈধ হকারদের দেওয়া হবে শংসাপত্র
জানুয়ারি মাসেই হকার ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়া হবে কলকাতার বৈধ দোকানিদের ৷ ডিজিটাল সমীক্ষার পর শংসাপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত ৷
Published : January 20, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় আইন মাফিক হকারদের ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে কলকাতা কর্পোরেশনের টালবাহানা ৷ শেষমেষ চলতি বছরে শুরুতেই তা নিয়ে সবুজ সঙ্কেত দিল কেএমসি ৷ বহু প্রতীক্ষিত ভেন্ডিং সার্টিফিকেট হাতে পাবেন শহরের বৈধ হকাররা ৷ জানা গিয়েছে, সব ঠিক থাকলে জানুয়ারি মাসেই তাঁরা এই সার্টিফিকেট হাতে পাবেন বলে জানিয়েছে পুরনিগম ৷
দেশের অধিকাংশ রাজ্যে কেন্দ্রীয় হকার আইন প্রণয়ন হলেও, বহু বছর পর সেই আইন লাগু হয়েছে রাজ্যে ৷ তৈরি হয়ছে বিভিন্ন শহরে টাউন ভেন্ডিং কমিটি বা টিভিসি ৷ তারপর নানা জটিলতা পেরিয়ে শেষমেষ গত বছর পুলিশ ও পুর-প্রশাসন যৌথভাবে ডিজিটাল সমীক্ষা শুরু করে ৷ তাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হকাররাজ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করার পর ৷
সেই মতো বছরের মাঝামাঝি টিভিসি পরিকল্পনা করে, প্রথম ধাপে বেশকিছু হকারদের দেওয়া হবে ভেন্ডিং সার্টিফিকেট ৷ ঠিক হয় 9 হাজারের কাছাকাছি বৈধ হকারকে দেওয়া হবে ভেন্ডিং সার্টিফিকেট ৷ সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কথা ছিল গতবছর পুজোর আগে ৷ তবে, টিভিসির সদস্য বিভিন্ন হকার ইউনিয়নের মধ্যে নির্ধারিত তালিকা নিয়ে নানা টানাপোড়েন জেরে থমকে যায় সেই পরিকল্পনা ৷
অবশেষে, সমস্ত ডিজিটাল সমীক্ষা শেষ করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয়েছে ৷ হকারদের যে শংসাপত্র দেওয়া হবে, তাতে কিউআর-কোড দেওয়া থাকবে ৷ যে বৈধ হকার এই শংসাপত্র পাবেন, তাতে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য থাকবে ৷ এই শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজেকে হকারি করতে হবে ৷ মাঝে মধ্যে পুলিশ ও পুর-প্রশাসন যৌথ অভিযান চালাবে ৷ কার্ডের কিউআর-কোড স্ক্যান করে ছবি ও তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে কর্তৃপক্ষ ৷ সেই সময় ডিজিটাল নথির সঙ্গে দোকানে উপস্থিত হকারের মিল না-থাকলে, যার নামে শংসাপত্র জারি করা হয়েছে, তাঁর খোঁজ করবে পুলিশ ৷ প্রয়োজনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ আর যিনি সেই সময় হকারি করছিলেন, তাঁর নামে ওই জায়গায় নতুন কার্ড ইস্যু করা হবে ও পুরনো নাম বাদ যাবে ৷
পাশাপাশি, হকারির শংসাপত্র হস্তান্তরের ক্ষেত্রে একমাত্র নিজের পরবর্তী প্রজন্ম যেমন ছেলে, মেয়ে কিংবা স্ত্রী একমাত্র অধিকার পাবেন ৷ অন্য কাউকে সেই জায়গায় হকারি করতে দেওয়া যাবে না ৷ কেএমসি-র ইস্যু করা হকার শংসাপত্র পুনর্নবিকরণ করা হবে বছরে 800 টাকার বিনিময়ে ৷ কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, 2024 সালে সমীক্ষা হয়েছিল ৷ তখন 54 হাজারের তালিকা তৈরি করা হয় ৷ এবার ডিজিটাল সার্ভের প্রথম ধাপে 14 হাজার হকারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে ৷ যার মধ্যে 9 হাজার হকারকে শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "বিষয়টি জটিল ৷ আগে খতিয়ে দেখতে হচ্ছে কারা বৈধ হকার ৷ নিয়ম ও আইন মেনে নির্দিষ্ট জায়গায় হকারি করছে কি না ৷ সবটা দেখে ডিজিটাল সার্ভে করে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে ৷ সেই মতো তালিকা তৈরি হচ্ছে ৷ এবার ধাপে-ধাপে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ৷ চলতি মাসেই চেষ্টা করা হচ্ছে 9 হাজার হকারকে সার্টিফিকেটগুলি দেওয়ার ৷"