নবদ্বীপের পর বারাসত, SIR আবহে ফের মিলল প্রচুর আধার-ভোটার কার্ড
বারাসত স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের রেললাইনের ধারে ভ্যাটের পাশে পড়ে ছিল একাধিক পরিচয়পত্র-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি ।
Published : December 5, 2025 at 10:09 AM IST
বারাসত, 5 ডিসেম্বর: নবদ্বীপের পর বারাসত । SIR আবহে ফের মিলল প্রচুর আধার, ভোটার কার্ড-সহ একাধিক নথিপত্র । ভর সন্ধ্যায় বারাসত স্টেশন চত্বরের এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । পরে, খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিচয়পত্র-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ।
রেল পুলিশ সূত্রে খবর, বারাসত স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের রেললাইনের ধারে ভ্যাটের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল একাধিক পরিচয়পত্র-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র । এর মধ্যে যেমন রয়েছে ভোটার ও আধার কার্ড, তেমনই রয়েছে রেশন ও প্যান কার্ড-সহ কয়েকটি এটিএম কার্ড-ও । কোথা থেকে সেগুলি এখানে এল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা । উদ্ধার হওয়া পরিচয়পত্র-সহ ব্যক্তিগত নথিগুলি আসল নাকি ভুয়ো, তা খতিয়ে দেখছেন রেলের তদন্তকারীরা । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
এই বিষয়ে বারাসত জিআরপি'র ওসি ধর্মেন্দ্র সিং বলেন, "উদ্ধার হওয়া আধার, ভোটার কার্ড-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি কীভাবে এখানে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এমনকি, এই পরিচয়পত্রগুলি স্থানীয় নাকি বহিরাগত কারও, সেই বিষয়েও খোঁজ চালানো হচ্ছে । ঘটনার নেপথ্যে কী উদ্দেশ্য রয়েছে তারও তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেও বারাসত স্টেশন চত্বরে ছিল কর্মব্যস্ততা । কেউ অপেক্ষা করছেন ট্রেনের জন্য । আবার কেউ সবে ট্রেন থেকে নেমেছেন স্টেশনে । তখনই স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি । তাঁরা প্রথমে লক্ষ্য করেন, রেললাইনের নর্দমার ধারে পড়ে রয়েছে বেশ কিছু পরিচয়পত্র । খটকা লাগায় সামনে কিছুটা এগোতেই দেখতে পান, পাশের একটি ভ্যাটে আরও নথিপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । সেই খবর চাউর হতেই ভিড় বাড়তে থাকে সেখানে । খবর যায় বারাসত জিআরপি-তে । তড়িঘড়ি সেখান থেকে ছুটে আসেন রেল পুলিশের কর্তারা । এরপর, তাঁরাই উদ্যোগ নিয়ে পড়ে থাকা ভোটার, আধার, প্যান কার্ড-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলি উদ্ধার করে । কিন্তু, কে বা কারা সেগুলো স্টেশন চত্বরে ফেলে গেল ? এর পিছনেই বা কী উদ্দেশ্য রয়েছে ? তাহলে কী এসআইআরের ভয়েই কেউ এই কাজ করল ? উত্তর খুঁজছে রেল পুলিশ ।
সুদীপ দাস নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "দেখলাম চার ও পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে নর্দমা ও ভ্যাটের মধ্যে প্রচুর আধার, ভোটার-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পড়ে রয়েছে । দেখে তো মনে হচ্ছে সবই ভুয়ো । আসল হলে কেউ এভাবে ফেলে যেত না । SIR আতঙ্কেই কেউ এসব ফেলে দিয়ে গিয়েছে ।অবৈধ লোকজনকে এদেশ থেকে তাড়াতে SIR চালু হওয়া প্রয়োজন রয়েছে । এটা হওয়া উচিত ।"
এদিকে, এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে । বিজেপি নেতা প্রতীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যেভাবে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ভোটার, আধার কার্ড-সহ বিভিন্ন পরিচয়পত্র মিলছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষা আজ প্রশ্নের মুখে । আমাদের সন্দেহ, এর পিছনে কোনও অসাধু চক্র থাকতে পারে । পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের বসবাসের জন্য বেআইনিভাবে আধার, ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে । এর পিছনে শাসকদলের মদত রয়েছে । আমরা এর উপযুক্ত তদন্তের দাবি করছি ।"
পালটা জবাব দিয়েছে শাসক শিবিরও । এ নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর দেবব্রত পাল বলেন, "সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা বিজেপির স্বভাব ।এর পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিশ্চিত ভাবে রেল পুলিশ তদন্ত করে দেখবে । তদন্ত হলেই সবটা সামনে আসবে । তার আগে এ নিয়ে কিছু বলা উচিত নয় ।"
প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআরের প্রথম পর্যায়ের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি । মূলত এন্যুমারেশনের ফর্ম ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে জোরকদমে ।তারই মধ্যে সামনে আসতে শুরু করেছে একের পর এক অবাঞ্ছনীয় ঘটনা । সম্প্রতি নবদ্বীপের প্রতাপনগরের রাস্তার পাশে নর্দমার ধার থেকে উদ্ধার হয়েছিল অসংখ্য ভুয়ো ভোটার কার্ড । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে এবার বারাসত স্টেশন চত্বর থেকে মিলল আধার, ভোটার কার্ড-সহ একাধিক নথিপত্র ।