এলাকায় ফিরতেই গণরোষ ! গঙ্গাসাগরে প্রাক্তন মন্ত্রীর জামাইকে মারধরের অভিযোগ

এলাকায় ফিরতেই গণরোষ ! গঙ্গাসাগরে প্রাক্তন মন্ত্রীর জামাইকে মারধরের অভিযোগ
Tension erupts in Gangasagar: স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, জমি দখল, অত্যাচার এবং মহিলাদের হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক ঘটনায় জড়িত সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি স্বপন ।
Published : October 12, 2026 at 6:10 PM IST
গঙ্গাসাগর, 12 অক্টোবর: দীর্ঘদিন এলাকা ছেড়ে থাকার পর ফিরতেই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি স্বপন প্রধান । দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগরের কালীবাজার এলাকায় রবিবার তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ, মারধরের অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, জমি দখল, অত্যাচার এবং মহিলাদের হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক ঘটনায় জড়িত স্বপন প্রধান । তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি চড়-থাপ্পড় মারা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে । স্বপন প্রধান সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার জামাই । তিনি সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন ৷
ইতিমধ্যেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় দেখা যাচ্ছিল না স্বপন প্রধানকে । রবিবার আচমকা গঙ্গাসাগরের কালীবাজার এলাকায় তাঁর উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জড়ো হন । এরপর তাঁকে ঘিরে ধরে শুরু হয় বিক্ষোভ । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালানো, জমি দখল এবং এলাকার মহিলাদের হুমকি দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছেন স্বপন । নির্বাচনের আগে মহিলাদের উদ্দেশে কটূক্তি এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
স্থানীয় বিজেপি নেতা রাজু মণ্ডলের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর অত্যাচার এবং জমি দখলের অভিযোগ উঠছিল স্বপন প্রধানের বিরুদ্ধে । তাঁর বক্তব্য, এত দিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রবিবারের ঘটনায় । তবে রাজনৈতিক অভিযোগের পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলির সত্যতা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হতে পারে ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । বিক্ষুব্ধ জনতা ও স্বপন প্রধানকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে দাবি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন তাঁরা ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। স্বপন প্রধানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঘিরে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা । এই ঘটনায় প্রাক্তন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি । গঙ্গাসাগরের কালীবাজারে স্বপন প্রধানকে ঘিরে রবিবারের এই ঘটনায় স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হয় এবং তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই নজর রয়েছে ৷