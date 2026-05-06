সরল গার্ডরেল, উঠল পুলিশ পিকেট ; মমতার পর অভিষেকের বাড়ির সামনের রাস্তাতেও অবাধ যাতায়াত !

সরল গার্ডরেল, উঠল পুলিশ পিকেট ; মমতার পর অভিষেকের বাড়ির সামনের রাস্তাতেও অবাধ যাতায়াত !
এতদিন অভিষেকের বাড়ির সামনে বসানো ছিল পুলিশ পিকেট ৷ গার্ডরেল দিয়ে ঘেরা থাকত শান্তিনিকেতন ঢোকার পথ ৷ বুধবার থেকে দেখা মিলবে সম্পূর্ণ অন্য ছবির ৷
Published : May 6, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 6 মে : বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার 48 ঘণ্টার মধ্যেই বড়সড় পরিবর্তন ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে সরানো হল পুলিশ কর্মীদের ৷ বিগত বছরগুলিতে কালীঘাট ফায়ার ব্রিগেড সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত অভিষেকের বাড়ির নিরাপত্তায় থাকতেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ৷ কিন্তু বুধবার সকালে পাল্টে গেল সব ৷
তৃণমূল আমলে অভিষেকের বাড়ির সামনে বসানো ছিল পুলিশ পিকেট ৷ গার্ডরেল দিয়ে ঘেরা থাকত শান্তিনিকেতনের ( অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নাম) প্রবেশ পথ ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় একাধিক নিয়ম মানতে হত ৷ এমনকী, অভিষেকের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলার ক্ষেত্রেও ছিল নিষেধাজ্ঞা ৷ কিন্তু সেসবই এখন অতীত ৷
স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অভিষেকের বাড়ির সামনের রাস্তায় আগে প্রচুর পুলিশ কর্মী থাকতেন ৷ মূলত শান্তিনিকেতনের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ তাঁর অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা হওয়া সত্বেও স্থানীয় এলাকার উন্নতিতে কিছুই করেননি অভিষেক ৷ কিন্তু নিজের জন্য বিরাট বাড়ি তৈরি করেছেন ৷ নিরাপত্তাকর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন সৌরভ ৷
তিনি আরও বলেন, "অভিষেকের নিরাপত্তার জন্য তাঁর বাড়ির সামনে 300 থেকে 350 পুলিশ কর্মী থাকত ৷ কিন্তু এখন পরিস্থিতি পুরো আলাদা ৷ যে কেউ ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পারছেন ৷ আগে যা সম্ভব ছিল না ৷ তিনি (পড়ুন অভিষেক) একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করেছেন ৷ এলাকার জন্য কিছুই করেননি ৷ আগে আমাদের হুমকি দিতেন ৷ এখন সাধারণ মানুষ খুব শান্তিতে থাকন ৷ আমরা ভালো আছি ৷"
শুধু পুলিশ কর্মীদের সরে যাওয়া নয় এদিন সকালে অভিষেকের বাড়ির সামনে থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে থাকা ব্যাগেজ স্ক্যানারও খুলে নেওয়া হয়েছে ৷ খুলে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে গার্ডরেলও ৷ এর আগে মঙ্গলবারই কালীঘাটে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল গার্ডরেল ৷ এমনকী, সেখানে একটি পুলিশ বুথও ছিল ৷ বিকেল থেকে ওই বুথেও কোনও পুলিশকর্মী দেখা যায়নি ৷
এদিকে বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে ৷ জানা গিয়েছে, বুধবার তাঁর অফিসে হামলা চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন কাগজপত্র তছনছ করে দেওয়া হয়েছে ৷ শুধু কলকাতা নয় রাজ্যে পালাবদলের পরই জেলায় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোটে জেতার পরই বিভিন্ন এলাকা অশান্ত করছে বিজেপি৷ তাদের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের পাশাপাশি তৃণমূলের কর্মীদের উপর মারধরও করা হচ্ছে ৷ যদিও বিজেপির স্থানীয় নেতারা ভাঙচুরের ঘটনা অস্বীকার করেছেন ৷ তাঁদের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের কোনও কর্মী সমর্থক জড়িত নেই ৷ দলের রাজ্য নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, ভাঙচুর বা মারধরের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না ৷ পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকবেন দল-মত না দেখে দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে ৷