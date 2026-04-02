কালিয়াচক কাণ্ডের জের, রাজ্যজুড়ে বেআইনি জমায়েত নিয়ে কড়াকড়ি নির্বাচন কমিশনের

কমিশন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যজুড়ে বেআইনি জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। অনুমতি ছাড়া কোনও মিছিল, সভা বা জমায়েত করা যাবে না।

Ceo briefing On Kaliachak Incident
কালিয়াচক কাণ্ডের জের, রাজ্যজুড়ে বেআইনি জমায়েত নিয়ে কড়াকড়ি নির্বাচন কমিশনের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 10:33 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 2 এপ্রিল: মালদার কালিয়াচকের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে বেআইনি জমায়েত করা কিংবা মিটিং-মিছিল করার উপর আরও কড়াকড়ি করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যজুড়ে বেআইনি জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। অনুমতি ছাড়া কোনও মিছিল, সভা বা জমায়েত করা যাবে না। যদি কেউ এই নির্দেশ অমান্য করেন, সেই ক্ষেত্রে তাঁদের গ্রেফতার করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

কালিয়াচকের ঘটনার পর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে আসার ক্ষেত্রেও আগে থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর যে, শুক্রবার পরিস্থিতি থেকে সাধারণের জন্য স্ট্র্যান্ড রোডের আংশিক পথ খুলে দেওয়া হতে পারে।

অন্যদিকে, আজ আবারও বিএলও অধিকার রক্ষা মানুষের পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যেই অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা হয় তবে পুলিশের করা প্রহরায় তারা তেমনভাবে অশান্তির বিস্তার করতে পারেনি। বিএলও মঞ্চকে ঘিরেও কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের দাবি, যদি তারা আবার কোনওভাবে মঞ্চ বেঁধে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করে, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি প্রয়োজনে সাসপেনশনের চিঠিও ধরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

সিইও দফতরের সামনে যে অশান্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই নিয়ে বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন সান্তি রঞ্জন কুণ্ডু (ওয়ার্ড 32-এর কাউন্সিলর), সচিন সিংহ (ওয়ার্ড 36-এর কাউন্সিলর), মহম্মদ ওয়াসিম, মইদুল, চন্দ্রকান্ত সিংহ এবং মহম্মদ রিজওয়ান আলি-সহ আরও বেশ কয়েকজন। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে, যার মধ্যে অবৈধ জমায়েত, সরকারি কর্মীর কাজে বাধা এবং জনপথ অবরোধের মতো অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, মালদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, বুধবার রাতের মালদার কালিয়াচকের ঘটনার পর কড়া বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে যে, আজ দুপুরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জরুরি ভিত্তিতে যে ভিডিয়ো কনফারেন্সের ডাক দিয়েছিলেন, সেখানে অন্যতম মূল প্রসঙ্গ ছিল মালদার কালিয়াচকের অশান্তি। এই বৈঠকেই আজ নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন যে ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে হবে। এমনকি ঘটনাস্থলে যে এসপি অনেক দেরিতে পিছিয়েছেন, সেই বিষয়টিও নজরে রয়েছে কমিশনের। মালদার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আজ কমিশন জানিয়েছে।

মালদার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। কয়েক ঘণ্টা ধরে অশান্তি চললেও কেন কোনও সিনিয়র আধিকারিক ঘটনাস্থলে ছিলেন না, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন জ্ঞানেশ কুমার। রাজ্যের ডিজিপিকেও তিনি প্রশ্ন করেন, আগে থেকে কেন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কালিয়াচক কাণ্ডের পর নিরাপত্তা নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছে কমিশন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। একইসঙ্গে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে। জানা গিয়েছে, এক আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামের উস্কানিমূলক কথা বলার পরই কালিয়াচক কাণ্ডের সূত্রপাত হয় । তাঁকে চিহ্নিত করে তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

