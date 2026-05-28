এবার কাঁচরাপাড়ায় কোমরে দড়ি বেঁধে তৃণমূল নেতাকে ঘোরাল পুলিশ, উঠল 'চোর' স্লোগান

এবার কাঁচরাপাড়ায় কোমরে দড়ি বেঁধে তৃণমূল নেতাকে ঘোরাল পুলিশ, উঠল 'চোর' স্লোগান
অভিযোগ, গত কয়েক বছরে ওয়ার্ডে 'শেষ কথা' হয়ে উঠেছিলেন বনি । সরকারি প্রকল্পে কে কাজ পাবেন, কার নাম বাদ যাবে, সবই ঠিক করতেন তিনি ।
Published : May 28, 2026 at 6:50 PM IST
কাঁচরাপাড়া, 28 মে: হাওড়ার পর এবার কাঁচরাপাড়া । তৃণমূলের এক যুব নেতাকে কোমরে দড়ি বেঁধে গোটা এলাকা ঘোরাল পুলিশ । আর সেই দৃশ্য ঘিরে রাস্তায় জমল ভিড়, উঠল 'চোর চোর' স্লোগান । বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার কাঁচরাপাড়ায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ছবি ও ভিডিও ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অভিজিৎ রায় ওরফে বনি কাঁচরাপাড়া পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল সভাপতি । দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দাদাগিরি-সহ একাধিক অসামাজিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল । এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে ওয়ার্ডের নানা সরকারি প্রকল্পে কার্যত 'শেষ কথা' হয়ে উঠেছিলেন বনি । কে সরকারি কাজ পাবেন, কোথায় কার নাম উঠবে, সব কিছুতেই তাঁর প্রভাব ছিল বলে অভিযোগ ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, কোনও সরকারি পদে না থেকেও পুরসভার অন্দরে এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় ছিলেন তিনি । তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাবু কোয়াটার ও নবীনপল্লি এলাকায় আবাসন বণ্টনেও তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে । এমনকি পুরসভার সাফাইকর্মীদের জন্য বরাদ্দ কয়েকশো প্লাস্টিকের বালতি একটি আবাসনে মজুত রেখে পরে বাইরে বিক্রি করার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
দীর্ঘদিন ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব থাকায় বনির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি বলেই দাবি স্থানীয়দের । তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে । এলাকায় তাঁর প্রভাব কমতেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে থাকে । অবশেষে বীজপুর থানায় তোলাবাজি-সহ একাধিক অপরাধমূলক অভিযোগে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় তাঁর বিরুদ্ধে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগ জমা পড়ার পর থেকেই গা ঢাকা দেন বনি । গত শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমনি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । পরের দিন ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় ।
বৃহস্পতিবার সকালে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে বনিকে গোটা এলাকায় ঘোরায় বীজপুর থানার পুলিশ । তাঁকে দেখে রাস্তায় ভিড় জমান বহু মানুষ । অনেকে মোবাইলে সেই দৃশ্য বন্দি করেন । জনতার ভিড় থেকে বারবার ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান । যদিও পুলিশের ঘেরাটোপে দাঁড়িয়েই নিজের নির্দোষ দাবি করেন বনি । তাঁর কথায়, "দলের নেতারা চুরি করেছেন । তাঁরা পালিয়ে গিয়েছেন । আমি চুরি করিনি, তাই পালাইনি ।"
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই হাওড়ায় তৃণমূলের তিন নেতাকে গ্রেফতারের পর একইভাবে কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকা ঘোরায় পুলিশ । সেই ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হলেও পুলিশি পদক্ষেপে কড়া বার্তা দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট ছিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । কাঁচরাপাড়ার ঘটনাতেও সেই একই কৌশলেই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বার্তা দিতে চেয়েছে পুলিশ বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের । তবে আদালতে দোষ প্রমাণের আগে অভিযুক্তকে এভাবে জনসমক্ষে ঘোরানো কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷