রাজ্যে পালাবদলের পর প্রতিজ্ঞা রাখতে মস্তক মুণ্ডন বিজেপি কর্মীর
একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন জিতেন্দ্রনাথ ৷ 2020 সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন ৷
Published : May 28, 2026 at 8:46 AM IST
মঙ্গলকোট, 28 মে: রাজ্যে পালাবদলের পর নিজের ব্যক্তিগত শপথ পূরণ করে মাথা মুণ্ডন করলেন বিজেপি সমর্থক জিতেন্দ্রনাথ সর ৷ যা ঘিরে এলাকাজুড়ে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে । পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট বিধানসভার নিগনগ্রামের এই ঘটনাকে অনেকেই দেখছেন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক প্রতীকী প্রকাশ হিসেবে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জিতেন্দ্রনাথ সরের রাজনৈতিক যাত্রা একেবারেই সরল ছিল না । একসময় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন এবং দলীয় সংগঠনে যথেষ্ট প্রভাবশালী ভূমিকাও পালন করেছেন । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব এবং ব্যক্তিগত অসন্তোষ বাড়তে থাকে । তাঁর বাড়িতেও হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয় । এরই মধ্যে 2020 সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং নতুন রাজনৈতিক পরিসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শুরু করেন ।
জিতেন্দ্রনাথের অভিযোগ, দলবদলের পর থেকেই তিনি নানা ধরনের সমস্যার মুখে পড়েন । তাঁর দাবি, একাধিক মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে ৷ এমনকি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে । এই পরিস্থিতিতে কিছু সময়ের জন্য তাঁকে এলাকা ছাড়তেও বাধ্য হতে হয় । এই কঠিন সময়েই তিনি এক বিশেষ শপথ নেন—রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তিনি মাথা মুণ্ডন করবেন ৷
সাম্প্রতিক রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সেই শপথ পূরণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি । বুধবার প্রকাশ্যে মাথা মুণ্ডন করে নিজের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন জিতেন্দ্রনাথ । তাঁর এই পদক্ষেপে কেউ দেখছেন অদম্য রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতিফলন, আবার কেউ এটিকে আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলেও মন্তব্য করছেন ।
এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে । কেউ বলছেন, একজন সাধারণ কর্মীর এই ধরনের প্রতিজ্ঞা ও তার বাস্তবায়ন রাজনৈতিক নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত ৷ আবার অন্যদের মতে, এটি অপ্রয়োজনীয় নাটকীয়তা ছাড়া কিছুই নয় । তবে বিতর্ক যাই থাকুক, জিতেন্দ্রনাথের এই পদক্ষেপ যে স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ।
এদিন বিজেপি কর্মী জিতেন্দ্রনাথ সর বলেন, "আমি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিলাম । তৃণমূল কংগ্রেসে থাকাকালীন 2016 সালে আমি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে ভোটে জিততে সাহায্য করায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী যারা অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী বলে পরিচিত তারা আমার প্রতি অবিচার করে । আমার বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে দেয় । তখন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সেভাবে পাশে দাঁড়াতে পারেনি । এরপর 2020 সালে আমি বিজেপিতে যোগ দিই । তার পরে আমাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় । ফলে আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, রাজ্যের রাজনীতি শুধু বড় নেতাদের সিদ্ধান্তেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের আবেগ, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে । জিতেন্দ্রনাথ সরের এই প্রতিজ্ঞা পূরণ সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক চিত্রেরই একটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ।