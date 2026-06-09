মহিলা স্টাফের দোহাই দিয়ে বাধা ! পালটা প্রমিলা বাহিনী নিয়ে অভিষেকের অফিসে ঢুকল সিআইডি

মহিলা স্টাফের দোহাই দিয়ে বাধা ! পালটা প্রমিলা বাহিনী নিয়ে অভিষেকের অফিসে ঢুকল সিআইডি
আজ বিকেল পাঁচটায় ডেডলাইন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ফের সিআইডিকে চিঠি দিয়ে হাজিরার জন্য সময় চেয়ে নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : June 9, 2026 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশাপাশি আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও হানা দিল সিআইডি । ঠিক কালীঘাটের মতোই ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও সিআইডি-কে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
অভিষেকের অফিস থেকে বেশ কয়েকজন বেরিয়ে এদিন সিআইডি আধিকারিকদের প্রথমেই ঢুকতে নিষেধ করেন বলে অভিযোগ । সিআইডি আধিকারিকদের সেখানেই থামিয়ে বলা হয় যে, তাঁদের বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী অফিসের ভেতরে রয়েছেন এবং তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করছেন ৷ ফলে তদন্তকারীরা সেই সময় সেখানে গেলে সমস্যা হবে । সিআইডি তরফ থেকে পালটা জানানো হয় যে, তাঁদের সঙ্গেও প্রচুর মহিলা সিআইডি আধিকারিকরা রয়েছেন । ফলে তাঁরা তৈরি হয়েই এসেছেন । ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে এদিনই তল্লাশি অভিযান চালানো হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন সিআইডি আধিকারিকরা ৷ প্রবল বাক-বিতণ্ডায় প্রায় 20 মিনিট সময় কেটে যাওয়ার পর অবশেষে অফিসের ভিতর ঢুকতে পারেন সিআইডি আধিকারিকরা ।
এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর পরিমাণে মহিলা পুলিশকর্মী । পরবর্তী সময়ে আরও মহিলা পুলিশকর্মীকে ঘটনাস্থলে আনা হয় । গোটা এলাকায় যাতে কোনও রকমের উত্তেজনা সৃষ্টি না-হয়, সে জন্য প্রচুর পরিমাণে কলকাতা পুলিশের আধিকারিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের বাইরের এলাকার কার্যত দখল নেয় শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ । সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে মহিলা পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।
প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, এখনও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে তল্লাশি চালাচ্ছেন সিআইডির আধিকারিকরা । গোটা অভিযানের ভিডিয়োগ্রাফি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিআইডি-র এক আধিকারিক বলেন, "তল্লাশি চলছে । এটা তদন্তের একটা অংশ ৷"
এদিকে, আজ বিকেল পাঁচটায় ডেডলাইন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ফের সিআইডিকে চিঠি দিয়ে হাজিরার জন্য সময় চেয়ে নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "এখন কলকাতার বাইরে আছি, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি । তাই ভবানীভবনে যেতে পারছি না ৷"
আজ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও হাজির হন সিআইডির আধিকারিকরা । সেখানেও প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয় সিআইডি-কে । মমতার অনুপস্থিতিতে সিআইডি আধিকারিকদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় ৷ অবশেষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢোকে সিআইডি । তল্লাশির পাশাপাশি ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয় ৷