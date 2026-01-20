ETV Bharat / state

ব্য়বসায়ীদের 2 লাখ খরচে গোলঘর এখন ঝাঁ-চকচকে, উদাসীন কর্পোরেশন !

বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা ঘড়ি আগেই সংস্কার হয়েছে ৷ এবার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ঐতিহ্য ফিরল নিউমার্কেটের গোলঘরে ৷ প্রশ্ন উঠছে, কলকাতা কর্পোরেশনের কাজ কেন অন্যরা করবে?

NEW MARKET GOL GHAR
150 বছর পেরিয়েছে ঐতিহ্যবাহী নিউ মার্কেট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 10:10 PM IST

মনোজিৎ দাস

কলকাতা, 20 জানুয়ারি: 150 বছরের প্রাচীন এসএস হগ মার্কেটকে সবাই এখন নিউ মার্কেট নামেই চেনে। বয়সের ভারে জীর্ণ এই মার্কেটের সংস্কার নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এর আগে বাজারে নাগরিক উদ্যোগে নতুন রূপ পেয়েছে ক্লক টাওয়ার, বসেছে ঘড়ি। এবার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে নতুন রূপ পেল নিউ মার্কেটের গোলঘর চত্বর। কখনও সাধারণ নাগরিক, কখনও ব্যবসায়ীরা এই বাজারের ঐতিহ্য ফেরাতে উদ্যোগী হলেও কর্পোরেশন উপযুক্ত পদক্ষেপ না- করায় উঠছে প্রশ্ন।

এসএস হগ মার্কেট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি এই দেড়শো বছর পুরনো বাজারের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান গোলঘরের সংস্কার ও সৌন্দর্যের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। জি ব্লকের প্রায় 250 জন ব্যবসায়ী নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করেই এই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছেন। খরচ হয়ছে আনুমানিক দেড় থেকে দু'লাখ টাকা।

ব্য়বসায়ীদের 2 লাখ খরচে গোলঘর এখন ঝাঁ-চকচকে (ইটিভি ভারত)

ঝাঁ-চকচকে গোলঘর চত্বর- জীর্ণ বাজারের মাঝে যেন যৌবন ফিরে পেয়েছে গোলঘর। নীল-সাদা রং থেকে টাইলস- হয়েছে সবই ৷ এলইডি আলোয় ঝাঁ-চকচকে চত্বর। চারিদিকে সেজে উঠেছে সবুজে। বাজার খোলা থেকে বন্ধ একাধিকবার পরিষ্কার করছেন সাফাই কর্মীরা। চারদিকে ডাস্টবিন। এই চেহারা দেখে অনেকেই অবাক হচ্ছেন।

NEW MARKET GOL GHAR
ঝাঁ-চকচকে গোলঘর চত্বর (ইটিভি ভারত)

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য -

এই কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ সম্পর্কে ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য শেখ মিজানুর রহমান বলেন, "কলকাতা কর্পোরেশন বাজারের ভাড়া নেয়। প্রতি বর্গফুট 6 টাকা হিসেবে ভাড়া দিতে হয় আমাদের। আবার গত দু'বছর ধরে প্রতি বর্গ ফুটে মেন্টেনেন্স ফি হিসেবে অতিরিক্ত 3 টাকা করে নেয় কলকাতা পুরনিগম। তারপরেও কোনও পরিষেবা মেলে না। এই চত্বর আবর্জনা ভর্তি ও জীর্ণ ছিল। অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্নও ছিল। এই পরিবেশে কোনও ক্রেতা আসতে চাইতেন না। কর্পোরেশনকে বলেও কোনও কাজ হয়নি। তাই নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে আমরাই এই চত্বরে ভোল বদলে দিলাম।"

NEW MARKET GOL GHAR
জীর্ণ বাজারের মাঝে যেন এক টুকরো যৌবন ফিরেছে এই গোলঘরের (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "রং করা থেকে টাইলস বসানোর মতো একাধিক দরকারি কাজ হয়েছে। 20টি ডাস্টবিন বসিয়েছি। 250টি দোকানে একটি করে ছোট ডাস্টবিনও থাকছে। গাছ বসিয়েছি 200টিরও বেশি। দেড় থেকে দুই লাখ টাকা খরচ হয়ছে ৷ এই সবটা আমরা নিজেরাই করেছি। জি ব্লক থেকে শুরু হল। বাকি ব্লক ধাপে ধাপে করব। প্রতি মাসে আমরা 500 টাকা করে তুলছি এই সমস্ত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আর অনেক সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করতে হবে।"

NEW MARKET GOL GHAR
150 বছরের প্রাচীন এসএস হগ মার্কেট (ইটিভি ভারত)

তবে দোকানদার নবীন ইসরানি কর্পোরেশনের উদাসীনতাকে আমল দিচ্ছেন না ৷ তাঁর কথায়, "কর্পোরেশন ভালো কাজ করছে, কোনও কোনও জায়গায় দেরি হচ্ছে ৷ তবে দোকানদারেরও কিছু কর্তব্য থাকে ৷ সেই থেকেই এই দায়িত্ব তুলে নিয়েছি ৷ কর্পোরেশন এইগুলো করতে অনুমতি দিয়েছে। আমরা নিজেরা এই কাজ করেছি। ভবিষ্যতে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করব ৷ উইল চেয়ার থেকে শুরু করে বসার জায়গার ব্য়বস্থাও থাকবে ৷ বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের গেটগুলি ঠিক করা, জল জমে সমস্যা মেটানো এবং পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে হবে। কর্পোরেশনের সহযোগিতা বলতে অনুমতি পাওয়া।"

NEW MARKET GOL GHAR
দেড়শো বছর পুরনো বাজারের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান গোলঘরে (ইটিভি ভারত)

ক্রেতাদের বক্তব্য- ক্রেতা তথা যাদবপুর এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ বসাক বলেন, " এখনকার বাজারের চেহারা দেখে আমি দেখে অবাক হয়েছি। মনে করি এমনটাই বাজারের বাকি অংশ করা হোক। কর্পোরেশনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।"

কলকাতা কর্পোরেশন কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না ?

নিউ মার্কেট বাজারে মোট 8টি ব্লক আছে ৷ ব্যবসায়ী সংখ্যা প্রায় 2500 বেশি। সম্প্রতি, নাগরিকদের উগ্যোগে আর্থিক খরচে ক্লক টাওয়ার জীবন ফিরে পেয়েছে। ঘড়ির কাঁটা ঘোরা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সেই পদক্ষেপ দেখে উৎসাহিত হয় ব্যবসায়ীরা নিজেরাই এই সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্যোগ নিল। এখানেই প্রশ্ন, কলকাতা কর্পোরেশনের নিজের 150 বছর পুরনো এই বাজারের ঐতিহ্য ফেরাতে কেন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না? কেন নিজেদের অর্থ খরচ করছে না? যে কাজ করার কথা কলকাতা কর্পোরেশনের সেই কাজ কেন অন্যরা করবে ?

NEW MARKET GOL GHAR
ঐতিহ্য ফেরাতে কেন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না? (ইটিভি ভারত)

কর্পোরেশন উদাসীন?

ব্যবসায়ীদের এই প্রশ্নের উত্তর পেতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয় কলকাতা কর্পোরেশনের বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ সদস্য আমিরউদ্দিন ববির সঙ্গে। তিনি ফোন তোলেননি। তবে এই সম্পর্কে তাঁর দফতরের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "যা দেখছেন সেটা ব্যবসায়ীরা নিজে থেকে করেছেন ৷ আমরা স্বাগত জানিয়েছি। আমাদে নিউ মার্কেট রক্ষা ও সংস্কার করার বিস্তর পরিকল্পনা আছে। নানা সমস্যায় সেইগুলি বাস্তবায়নে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা কোনও একটি অংশ সাময়িকভাবে করতে পারি না। আমূল সংস্কার করার দিকেই এগোচ্ছি। সময় লাগছে কিন্তু বাস্তবায়ন হবে।"

