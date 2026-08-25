প্রথম বৈঠকের আগেই সরে দাঁড়ালেন আরও এক সদস্য, যাদবপুরের তদন্ত কমিটির সাফল্য নিয়ে সংশয়

প্রথম বৈঠকের আগেই সরে দাঁড়ালেন আরও এক সদস্য, যাদবপুরের তদন্ত কমিটির সাফল্য নিয়ে সংশয়
19 এবং 20 অগস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষ, বহিরাগতদের প্রবেশের মতো অভিযোগ, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ।
Published : August 25, 2026 at 11:51 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন এক সদস্য। এবার কমিটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানালেন বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অরুণাশিস গোস্বামী। প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত থাকার কারণ দেখিয়ে তিনি এই তদন্ত কমিটিতে থাকতে পারবেন না বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কমিটি গঠনের পর একের পর এক সদস্যের সরে দাঁড়ানোর ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে তদন্ত প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ।
মঙ্গলবার অরুণাশিস জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর উপর একাধিক প্রশাসনিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সামলানোর পাশাপাশি অন্য প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে এই মুহূর্তে যাদবপুরের তদন্ত কমিটির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। সেই কারণেই তিনি কমিটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
নিজের বক্তব্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে ইমেলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। সংঘর্ষের পর় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। সেই ঘটনার প্রকৃত কারণ কী এবং ঘটনার পিছনে কারা দায়ী, তা খতিয়ে দেখতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।
প্রথমে তিন সদস্যকে নিয়ে এই তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরে সেটি বাড়িয়ে 5 সদস্যের করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ছিল নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শুভশঙ্কর সরকারকে। কিন্তু তিনি ওই দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেলের মাধ্যমে নিজের অপারগতার কথা জানান তিনি। ফলে কমিটি কার্যত গঠনের পর থেকেই প্রথম ধাক্কার মুখে পড়ে।
সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বৈঠকে তদন্ত কমিটির কাঠামোয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুভশঙ্কর সরকারের পরিবর্তে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়কে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর নেতৃত্বেই যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আগামী 27 অগস্ট কমিটির প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
কিন্তু চেয়ারম্যান বদলের সিদ্ধান্তের পর এবার কমিটির আরও এক সদস্য সরে দাঁড়ানোয় নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তদন্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় কমিটির বৈঠকে পদাধিকারি থেকে শুরু করে সমস্ত সদস্যদের উপস্থিতি এবং ধারাবাহিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রথমে চেয়ারম্যানের অপারগতা এবং পরবর্তীতে আর এক সদস্যের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত তদন্তের গতি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছে। এখন মূল প্রশ্ন, অরুণাশিস গোস্বামীর জায়গায় নতুন কোনও সদস্যকে নিয়োগ করা হবে নাকি নতুন করে পুরো তদন্ত কমিটির কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হবে। একই সঙ্গে প্রথম বৈঠক পূর্বনির্ধারিত সময়েই হবে কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে।