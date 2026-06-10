সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ফের চাঞ্চল্য, উদ্ধার বড় কাটারি ও ছুরি
বিলাসবহুল বেডরুম, উইপোকায় খাওয়া টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পর এবার মিলল 'রাম দা' ও ছুরি ৷ ফের চাঞ্চল্য সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ৷
Published : June 10, 2026 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 10 জুন: কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে ঘিরে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হল । কলেজ চত্বরে এবার উদ্ধার হল বড় কাটারি ও ছুরি । এর আগে ছাত্র সংসদের কার্যালয়ের আলমারি থেকে উইপোকায় খাওয়া বিপুল পরিমাণ টাকা এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল ৷ নতুন করে ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় কলেজের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজের ছাত্র সংসদের কক্ষ ও সংলগ্ন এলাকা তল্লাশি চালানোর সময় বড় দা ও ছুরি উদ্ধার হয় । এই ঘটনায় তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, কী উদ্দেশ্যে ওই অস্ত্রগুলি কলেজের ভিতরে রাখা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত ।
কয়েকদিন আগেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমের একটি আলমারি থেকে নগদ টাকাভর্তি দু'টি ব্যাগ উদ্ধার হয় । ব্যাগ খুলে দেখা যায়, টাকার একাধিক বান্ডিল দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকার কারণে উইপোকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । খবর পেয়ে মুচিপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে ।
ওই ঘটনার পর মুচিপাড়া থানায় দুই তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিতোষ দত্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয় । তদন্তের অগ্রগতিতে পরিতোষ দত্তকে পূর্ব বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ । একই ঘটনায় কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়েছিল বলে তদন্তকারী সূত্রে দাবি ।
এদিকে, বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ অভিযোগ করেছেন যে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছিল । তাঁর দাবি, ভর্তির নামে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ সেই দুর্নীতিরই অংশ হতে পারে । এই অভিযোগ তুলে তিনি প্রশাসনের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ।
তবে অভিযোগের সত্যতা নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে । উদ্ধার হওয়া টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্রগুলির উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করছে পুলিশ । তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত মন্তব্য করতে রাজি নয় প্রশাসন ।
টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে ছাত্র-শিক্ষক মহলে । কলেজের ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে ।