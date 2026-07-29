অভিষেকের আপ্ত সহায়কের বাড়িতে পুলিশ, হাইকোর্টে মৌখিক রক্ষাকবচ পেলেন সুমিত

অভিষেকের আপ্ত সহায়কের বাড়িতে পুলিশ, হাইকোর্টে মৌখিক রক্ষাকবচ পেলেন সুমিত
শালবনি থানার মামলায় সুমিত রায়কে বুধবার মৌখিক রক্ষাকবচ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ সুমিত রায়ের বাড়িতে গিয়ে নোটিশ দিল ৷
Published : July 29, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: সরকারি জমি ভুয়ো নথির সাহায্যে বিক্রিতে অভিযুক্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানার পুলিশ ৷ সেই মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি ৷ বুধবার আদালত তাঁকে মৌখিক রক্ষাকবচ দিয়েছে ৷ শুনানি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়েছে আদালত ৷
হাইকোর্টের মৌখিক নির্দেশে যখন স্বস্তি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আপ্ত সহায়ক, তখন দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর অস্বস্তি বাড়ল ৷ এদিন বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ তাঁর বাড়িতে যায় ৷ তাঁর জন্য একটি নোটিশ সেখানে রেখে আসেন তদন্তকারীরা ৷
অভিষেকের আপ্ত সহায়ককে মৌখিক রক্ষাকবচ
শালবনবিতে সরকারি জমি ভুয়ো নথি বানিয়ে বিক্রির অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে আপাতত মৌখিক রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বুধবার পুলিশকে মৌখিক ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি এখন থেকে প্রতিদিন এই মামলার শুনানি করবেন । যতদিন না শুনানি শেষ হচ্ছে, ততদিন সুমিত রায়কে যেন গ্রেফতার না করা হয় । আগামী শুক্রবারের মধ্যে তিনি চেষ্টা করবেন এই মামলায় কিছু লিখিত নির্দেশ দিতে ।
এদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতে জানিয়েছেন, তদন্ত এখন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । 10 লক্ষ টাকা নগদে দেওয়া হয়েছিল চুক্তির আগেই । দালালের বয়ান থেকে দেখা যাচ্ছে, 2007 সাল থেকে সরকারি জমি এই ভাবে বিক্রির চক্র শুরু হয়েছিল । সিআইডি-কে এই তদন্ত হস্তান্তর করা হচ্ছে । 2020 সালে এসে দালাল মারফত জমি বিক্রি করা হয়েছিল । সুমিত রায়ের কাছে সেই জমি বিক্রির টাকা যেত । আর সুজয় হাজরা ছিলেন সেই টাকা সংগ্রহ করার লোক ।
পালটা সুমিত রায়ের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, সুজয় হাজরা সরকারি জমি বিক্রি করেছেন, এটাই মূল অভিযোগ । এবং টাকা ক্যামাক স্ট্রিটের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে আসতো বলে অভিযোগ । তাহলে সুজয় হাজরার সঙ্গে সুমিতের কোনওরকম লেনদেনের অথবা কোনওরকম যোগাযোগের অন্তত ডিজিটাল প্রমাণ আদালতে হাজির করতে বলা হোক । পাশাপাশি এই অভিযোগ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী ।
সরকারি জমি ভুয়ো নথির সাহায্যে বিক্রির অভিযোগের তদন্ত করছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানার পুলিশ ৷ সুজয় হাজরাকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ৷ ইতিমধ্যে সুমিত রায়ের খোঁজে কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই মাঝরাতে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ ৷ তবে সুমিত রায়ের খোঁজ মেলেনি ৷ যদিও এই মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমিত রায় ।
মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ রাজ্যের পক্ষে আদালতে জানানো হয়, শালবনিতে যে 50 একরের বেশি জমি ভুয়ো নথি বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছে ৷ বিএলএলআরও জানিয়েছেন, ওই জমি সরকারি । জমি বিক্রির টাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের হাতে এসেছিল । আর্থিক লেনদেন সমস্তই নগদে হতো বলে তদন্তে উঠে এসেছে ।
আদালতে রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয়, এই সমস্ত জমি সন্দেহভাজন ব্যাক্তিদের নামে হস্তান্তর করা হয়েছে । বিষ্ণু রায়, পল্টু রায়, কমলা রায় - এই রকম ভুয়ো নামে নথি বানানো হয়েছে । তদন্তে দেখা যাচ্ছে এই নামেই কেউ নেই । গ্রামবাসীদের থেকে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা ওই সমস্ত সরকারি জমিতে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করছিলেন, তাঁদেরকে জোর পূর্বক সেখান থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে । পুলিশের হেফাজতে থাকা সুজয় হাজরার (মিডলম্যান) থেকে একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । বিএলএলআরও-র রাবার স্ট্যাম্প-সহ একাধিক নথি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে ।
যদিও পালটা সুমিত রায়ের পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়ালে বলেন , ‘‘সুমিতের বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই । একটা দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার ছাড়া আর প্রমাণ নেই । তিনি তাঁর সমস্ত ব্যাঙ্কের নথি আদালতকে দেখাতে প্রস্তুত ।’’
তার পর এদিন আবার শুনানি হয় ৷ সেই শুনানিতেই মৌখিক রক্ষাকবচ দেয় আদালত ৷ ফলে এই মামলায় আপাতত স্বস্তি মিলেছে সুমিত রায়ের ৷ এখন দেখার মামলার শুনানি শেষে আদালত তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করে কি না !
সুমিত রায়ের বাড়িতে পুলিশ
শালবনি থানায় দায়ের হওয়া মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেও সুমিত রায়ের অস্বস্তি বৃদ্ধি করল দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় দায়ের হওয়া একটি অভিযোগ ৷ ওই অভিযোগের তদন্তে এবার কলকাতার নিউ আলিপুরে সুমিত রায়ের বাড়িতে পৌঁছয় পুলিশ ।
বুধবার বিষ্ণুপুর থানার এক মহিলা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে যায় ৷ তাঁর খোঁজখবর করে ৷ সেই সময় ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন সুমিত রায়ের মা ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা ৷ পুলিশ সূত্রের দাবি, সুমিত রায় বাড়িতে না থাকায় তাঁর উদ্দেশে একটি নোটিশ রেখে আসা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি রিসর্ট বুকিং-কে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ । অভিযোগ, একটি রিসর্ট নির্দিষ্ট নামে বুক করা হলেও পরবর্তীকালে সেই রিসর্টের ভাড়া পরিশোধ করা হয়নি । উলটে রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে । সেই অভিযোগের তদন্তে সুমিত রায়ের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, তদন্তে ইতিমধ্যেই এই মামলায় সুমিত রায়ের নাম উঠে এসেছে । সেই কারণেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা । তাঁর বক্তব্য, অভিযোগের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে এবং ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সুমিত রায়ের সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত জরুরি ।
পুলিশের এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে । তবে তদন্তকারীদের দাবি, অভিযোগের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । তদন্ত এখনও চলছে ।
তবে সুমিত রায়ের বাড়িতে পুলিশ আসা এই প্রথম নয় । এর আগেও শালবনি থানার বিশাল পুলিশ আধিকারিক সুমিত রায়ের বাড়িতে এসে তল্লাশি অভিযান চালানোর চেষ্টা করেন ।