দমদমে বুলডোজার-অভিযানের পরও রক্ষা পেল ঐতিহাসিক চায়ের দোকান, ভাড়া প্রায় 10 লাখ

দমদমে বুলডোজার-অভিযানের পরও রক্ষা পেল ঐতিহাসিক চায়ের দোকান, ভাড়া প্রায় 10 লাখ
একটা সময় দোকানের ভাড়া ছিল 190 টাকা। বর্তমানে সেই ভাড়া দাঁড়িয়েছে প্রায় 9 লাখ 32 হাজার টাকা । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : June 3, 2026 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 3 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর ধারাবাহিকভাবে বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছেদ অভিযান চলছে । কোথাও হকার, কোথাও বস্তি, কোথাও অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হচ্ছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিনে-রাতে চলছে বুলডোজার । গত 30মে এক রাতের উচ্ছেদ অভিযানে ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে দমদম জাংশন স্টেশন । পাঁচটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও প্ল্যাটফর্মের বাইরের ছোট ছোট গুমটিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে । পাঁচটি প্ল্যাটফর্মে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতে গোনা মাত্র পাঁচটি কাঠামো । তিনটি খাবারের দোকান, একটি গীতা প্রেস (গোরক্ষপুর) এবং একটি মন্দির । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দমদম জাংশনের 2 ও 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মের সংযোগস্থলের একটি প্রাচীন চায়ের দোকান ।
এই দোকানটি 1946 সাল থেকে চলছে । যদিও 2000 সালের পরবর্তী সময়ে এই দোকানকে উচ্ছেদ নোটিশ ধরানো হয়েছিল । দোকান বাঁচাতে মামলা গড়ায় আদালতে । 2004 সাল থেকে মামলা লড়ে 2017 সালে এসে দোকান রক্ষা পায় । কিন্তু, মামলায় পরাজিত হয়ে ভাড়া বাবদ বিপুল টাকা রেল কর্তৃপক্ষকে দিয়েছে দোকান মালিকপক্ষ । এবারের উচ্ছেদ অভিযানেও রক্ষা পেয়েছে সেই দোকান ।
স্বাধীনতার আগে 1946 সাল থেকে চালু এই প্রাচীন টি কিয়স্ক । একসময় ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কেটারিং কন্ট্রাক্টর এইচসি দে-র তত্ত্বাবধানে তা পরিচালিত হতো । বর্তমানে, ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন তথা এফএসএসএআই, 2006-এর অধীনে লাইসেন্স রয়েছে । দোকানে টাঙানো আছে লাইসেন্সের বিবরণ । লাইসেন্স নম্বর: 10022904000167, আজও যৌথ মালিকায় আছেন মহম্মদ ইউসুফ ও উমা শঙ্কর সাউ-এর পরবর্তী প্রজন্ম ।
দোকানটিতে গেলে এক কোণে চোখে পড়বে একটি টিনের বিজ্ঞাপন ফলক । যেখানে বাংলা ভাষায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে চায়ের গুণাগুণ । একাধিক বিজ্ঞাপনে চায়ের উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ, শতাব্দী প্রাচীন এই বিজ্ঞাপনগুলি আজও অতি যত্নে ও ভালোবাসায় সংরক্ষিত । দোকানের এক কর্মচারী জানান, এই ঐতিহ্যবাহী দোকান রক্ষা করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে । রীতিমতো ভারতীয় রেলের সঙ্গে আদালতে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে । দোকান রক্ষা করা গেলেও ভাড়া-সহ অন্যান্য চার্জ মিলিয়ে 22 লাখ টাকা দিতে হয়েছে ।
শুধু তাই নয়, একটা সময় এই দোকানের ভাড়া ছিল 190 টাকা । বর্তমানে সেই ভাড়া দাঁড়িয়েছে প্রায় 9 লাখ 32 হাজার টাকা । প্রতি তিন বছর অন্তর এই ভাড়া 10 শতাংশ বৃদ্ধি পায় । সূত্রের দাবি, রেল প্ল্যাটফর্মে ভাড়া হিসেবে একাধিক অংক রয়েছে । তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হিসেব হল, বিক্রিত অর্থের 12 শতাংশ রেলকে দিতে বাধ্য ব্যবসায়ী বা হকাররা । অর্থাৎ, কেউ যদি সারা বছরে 1 লাখ টাকার চা, বিস্কুট, জল, পানীয় কিংবা অন্যান্য উপকরণ বিক্রি করেন, তবে তাঁকে 12 হাজার টাকা রেলকে দিতে হবে । ইলেকট্রিক ভাড়া আলাদা । অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রে এই ভাড়া কম-বেশি হয় ।
তেমনই, টেন্ডারের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মে জায়গা মেলে । 10 ফুট বাই 6 ফুটের জায়গা পেতে গেলে কোথাও 10 লাখ, কোথাও 6 লাখ, কোথাও আবার কোটি টাকা দিতে হয় । শিয়ালদা স্টেশনের উত্তর বিভাগের এক ব্যবসায়ী জানান, তাঁর স্টল পেতে প্রায় 90 লাখ টাকা দিতে হয়েছে । স্বাভাবিক ভাবেই, বিভিন্ন রেল স্টেশনে থাকা চা, ঝালমুড়ি, ঘুগনি-রুটি, কাঁচা ছোলা, বরফ, জলের হকারদের পক্ষে বিপুল টাকায় স্টল নেওয়া সম্ভব হয় না । সেই কারণেই নির্বিচারে উচ্ছেদ অভিযান চলছে বলে একাংশের অভিযোগ ।
দমদম জাংশন স্টেশনের ওই প্রাচীন চায়ের দোকানের বর্তমান মালিক পক্ষের তরফে এনসি সাউ বলেন, "স্টেশন ফাঁকা করে দেওয়ায় আমাদের বিক্রি বেড়েছে । অনেকটাই বেড়েছে । কিন্তু, যাঁদের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে পাশাপাশি বসে ব্যবসা করলাম আজ তাঁরা নেই । রাতারাতি উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে । খারাপ তো লাগবেই । রাতারাতি উচ্ছেদ হওয়া বা উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার যন্ত্রণা মারাত্মক । যে পায়, যার উচ্ছেদ হয়, সে অনুভব করতে পারে । বাকিদের পক্ষে এই যন্ত্রণা অনুভব করা সম্ভব নয় ।"
গত 30 মে গভীর রাতে যখন দমদম জাংশন স্টেশনে উচ্ছেদ চলে, তখন হকারদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সিপিএম শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা । ছিল কংগ্রেসও ৷ কিন্তু, বিপুল পুলিশ, সিআরপিএফ, রেল পুলিশের বিশাল বাহিনীকে আটকানো যায়নি ৷ সব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন হকাররা । মুহূর্তে চোখের সামনে গুঁড়িয়ে যেতে দেখতে হয়েছে তাঁদের কর্মসংস্থানের উৎসকে । কিন্তু, তাঁরা আজও আশায় বুক বেঁধে আছেন । সংসার চালাতে বিকল্প ব্যবস্থা করার আর্জি জানাচ্ছেন শিবু সাহা, মালতি রায়রা ।
তার উপর আবার 30 টাকার ডিম-ভাত কিংবা 20 টাকার ঘুগনি-রুটি না-পাওয়া নিত্যযাত্রীদের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে । রানাঘাটের বাসিন্দা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের পক্ষে প্রত্যেক দিন 50 টাকা, 60 টাকায় স্যান্ডউইচ কিংবা কেক খাওয়া সম্ভব নয় । ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী ঝালমুড়ির বিজ্ঞাপন দিলেন । এখন 10 টাকায় ঝাল মুড়ি পাব কোথায় ?"
এদিকে, দমদম স্টেশনে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামায় 7 জন হকার-সহ সিপিএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নামে মামলা হয়েছে । উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করায় দিকে দিকে মামলা করা হচ্ছে । ফলে, একদিনে হকাররা যেমন সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে, প্রতিবাদে অংশ নিলে মামলা হচ্ছে ।
এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি জামিন নিয়েছি । হকারের নামেও কেস দেওয়া হয়েছে । প্রথমে ওঁদের পেটে লাথি মারা হল । তার উপর কেস দেওয়া হচ্ছে । গরিবের উপর বিজেপির সরকারের এত রাগ ? তাঁরা রাস্তার ধারে রেল স্টেশনে দোকান করেছে বলে । বিজেপি নেতা-মন্ত্রী দিলীপ হেলমেট ছাড়া 53 লাখের বাইক চালাবেন বলে হকার উচ্ছেদ হবে ? এরা মানুষ ? এই হকার ভাইদের কারণে রাতে নিরাপদে চলাফেরা করেন হাজার হাজার মা-বোন । উচ্ছেদ চালিয়ে গত কয়েকদিনে লাখেরও বেশি বেকার তৈরি করেছে সরকার । কাজ দিতে না-পারলেও গরিবের পেটে লাথি মারতে ছাড়বে না এই সরকার । কারণ, তাঁরা পুঁজির দালাল । আদানি, আম্বানির দালাল ।"
যদিও হকার উচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি হকারদের উদ্দেশে বলেছেন যে, গত 15 বছরে যে সমস্ত হকার তৃণমূল নেতাদের টাকা দিয়ে বেআইনিভাবে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা দিতে হবে । সেই সব তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ৷ পাশাপাশি, নেতাদের টাকা দেওয়ার তালিকায় যে হকাররা থাকবেন, তাঁদের জন্য বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে রেলের সঙ্গে কথা বলা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি ৷