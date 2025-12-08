ETV Bharat / state

যৌনপল্লীর পর এবার বৃদ্ধাশ্রমেও নির্বাচন কমিশনের ক্যাম্প, লক্ষ্য বৈধ ভোটার

রাজ্যের সব ডিইওদের অবিলম্বে রাজ্যে থাকা সবকটি বৃদ্ধাশ্রমে ক্যাম্প করার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

EC Camps at old age homes
এবার বৃদ্ধাশ্রমেও নির্বাচন কমিশনের ক্যাম্প (ফাইল ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 10:45 PM IST

কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: শহর তথা রাজ্যের যেখানে যতগুলি যৌনপল্লী রয়েছে সর্বত্রই বিশেষ ক্যাম্প করা হচ্ছে। এই কথা আগেই জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। সেই মতো আগামিকাল সোনাগাছিতে তিনটি ক্যাম্পের আয়োজন করেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। ক্যাম্প হবে কালীঘাট যৌনপল্লীতেও। শুধু যৌনপল্লীতেই নয়, এবার বৃদ্ধাশ্রম থেকে শুরু করে প্রান্তিক ভোটারদের কাছে পৌঁছে যাবে নির্বাচন কমিশনের ক্যাম্প।

হাতে মাত্র আর বাকি আর কটা দিন। আর তারপরেই শেষ হবে গণনা ফর্ম পূরণ ও জমা দেওয়ার কাজ। যাতে কোনও বৈধ ভোটার এই সুযোগ থেকে বাদ না পড়েন, সেটাই সুনিশ্চিত করতে চলেছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। রাজ্যের সব ডিইওদের অবিলম্বে রাজ্যে থাকা সবকটি বৃদ্ধাশ্রমে ক্যাম্প করার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

জানা গেছে যে এমন একাধিক বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে এমনকি যাঁদের স্বামী মারা গেছেন সেইসব মহিলারা যেখানে থাকেন এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষণ যেখানে থাকেন সেইসব আশ্রমে ক্যাম্প করার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত, সেইসব জায়গায় গণনা ফর্ম নিয়ে যাওয়া সেগুলিতে পূরণ করতে সাহায্য করা এবং সেগুলিকে পরীক্ষা করে জমা নেওয়ার কাজ করা হবে সেইসব ক্যাম্পে।

উল্লেখ্য, আগামিকাল এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ যৌনপল্লিতে ক্যাম্প করা হবে। সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন ওই ক্যাম্পে। আগামিকাল কলকাতায় তিন জায়গায় ক্যাম্প করা হবে।

শহরের বহুতলের বাসিন্দাদের যাতে অন্যত্র গিয়ে ভোট দিতে না হয় তাই শহরের হাইরাইজগুলিতে বুথ করার করা ছিল। কথা ছিল যে, যেই আবাসনে আটশোর মতো অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে সেখানে একটি করে বুথ করা হবে এবং যেই আবাসনে হাজারের বেশি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে সেখানে প্রয়োজনে দুটি বুথ করা হতে পারে। আর সেই মতো ডিইওদের থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল।

কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত কলকাতা উত্তর থেকে দুটি পোলিং স্টেশন করার রিপোর্ট এসেছে। আর কোনও জেলা থেকে কোনও রিপোর্ট আসেনি। রিপোর্ট পাঠাবার শেষ দিন ছিল আজ, সোমবার। সোমবার রাত 12টার মধ্যে রিপোর্ট না এলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পরিকল্পনামাফিক বহুতল আবাসনগুলিতে পোলিং স্টেশন করা যাবে না।

অন্যদিকে, আবারও কমলো 'uncollectable' বুথের সংখ্যা। এবার সেই সংখ্যা একেবারে কমে দাড়ালো দুইতে। প্রথমে 2208টি বুথের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 480-তে। এরপর গত বুধবার সেই সংখ্যা এক ধাক্কায় নেবে দাঁড়ায় 480তে। তারপর সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল 29-এ। এবার সেই সংখ্যাই কমে হল 2। আর জেলা দুটি হল, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর।

উল্লেখ্য, সোমবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছিল, রাজ্যের মোট 2208টি বুথ রয়েছে যেখানে একশো শতাংশ গণনা ফর্মই জমা পড়েছে। অর্থাৎ, যতগুলি ফর্ম বিতরণ করা হয়েছিল ততগুলি ফর্মই পূরণ হয়ে ফেরত এসেছে। একটিও 'uncollectable' নেই।

এদিকে, SIR-এর কাজের জন্য আবারও ফান্ড পেল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। এইবার 61 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে কাজের জন্য। এই মোট অর্থের মধ্যে সাড়ে তিন থেকে 4 হাজার টাকা করে পাবেন বুথ লেভেল অফিসাররা। এর আগে প্রথম কিস্তিতে বিএলও 2 হাজার টাকা করে পেয়েছিলেন। এবার আবার সর্বোচ্চ 4 হাজার টাকা করে পাবেন।

  1. বাংলায় আরও 5 স্পেশাল রোল অবজারভার নিয়োগ নির্বাচন কমিশনের
  2. সোনাগাছিতে যৌনকর্মীদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করবে কমিশন, থাকবেন সিইও নিজে

