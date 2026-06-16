সরকার পরিবর্তনে কাটল জট, কলকাতায় এবার 'পিএম একতা মল'

সরকার পরিবর্তনে কাটল জট, কলকাতায় এবার 'পিএম একতা মল'
সরকারি উদ্যোগে তৈরি এই বিপণন কেন্দ্রের হাত ধরে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি এবং প্রান্তিক শিল্পীরা এক নতুন দিশা পাবেন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
Published : June 16, 2026 at 1:33 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: রাজ্যে শাসনক্ষমতার পট পরিবর্তনের হাত ধরেই এবার দীর্ঘদিনের এক বড়সড় প্রশাসনিক জট কাটতে চলেছে । বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে বারবার ব্যাহত হয়েছে নানা উন্নয়নমূলক কাজ । পূর্বতন সরকারের আমলে তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পূর্ণ বিশ বাঁও জলে চলে গিয়েছিল ৷ যার নাম 'পিএম একতা মল' বা ইউনিটি মল প্রকল্প ।
বর্তমান রাজ্য প্রশাসন অবশ্য সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যত কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই মল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমিটুকু রাজ্যের দেওয়ার কথা থাকলেও, মল নির্মাণের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে কেন্দ্র সরকার । তা সত্ত্বেও পূর্বতন সরকার এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে ইতিবাচক কোনও সাড়া দেয়নি । তবে রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল হতেই সেই দীর্ঘসূত্রিতার অবসান ঘটেছে । সব কিছু ঠিক থাকলে খুব শীঘ্রই কলকাতার বুকেই এক ছাদের তলায় বাংলার নিজস্ব ভৌগোলিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত বা জিআই পণ্য এবং হস্তশিল্পের এক বিশাল বিপণন কেন্দ্র গড়ে উঠতে চলেছে ।
ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে ইএম বাইপাস সংলগ্ন রুবি হাসপাতাল চত্বরের কাছাকাছি একটি উপযুক্ত জায়গা এই প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর । এই মলের মাধ্যমে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বিশ্বায়নের পথ আরও সুগম হবে । এই প্রসঙ্গের সত্যতা স্বীকার করে নবান্নের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমরা এই প্রকল্পটি নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগোচ্ছি । এই নির্দিষ্ট প্রকল্পের অধীনে আমরা এমন একটি মল তৈরি করতে চলেছি, যেখানে বাংলার নিজস্ব সমস্ত জিআই পণ্য এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প একই ছাদের তলায় পাওয়া যাবে । আমরা দেশের অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছেও চিঠি লিখব । যদি তাদের আগ্রহ থাকে, তবে তারাও এই মলের ভেতরে নিজেদের রাজ্যের জিআই পণ্য বা হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে আলাদা স্টল তৈরি করতে পারবে ।"
প্রশাসনিক স্তরে এই মলের নকশা এবং আনুষঙ্গিক রূপরেখা নিয়ে কাজও বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে । রাজ্য প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই একটি বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে । এই প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে নবান্নের ওই আধিকারিক আরও বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই একটি ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর পাঠিয়েছিলাম । ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড বা ডিপিআইআইটি তা খতিয়ে দেখে কিছু বিষয়ে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে । এর পাশাপাশি গোটা প্রকল্পটিতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' লোগো ব্যবহার করার পরামর্শও দিয়েছে তারা । ডিপিআইআইটি যে বিষয়গুলির উপর স্পষ্টীকরণ চেয়েছে, তা যুক্ত করে আমরা খুব শীঘ্রই একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব ।"
প্রসঙ্গত, 2023-2024 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান প্রোডাক্ট' (ওডিওপি), জিআই সামগ্রী এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এই একতা মল তৈরির কথা প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল । অর্থ মন্ত্রকের ব্যয় দফতরের 'স্কিম ফর স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট 2023-24'-এর ষষ্ঠ অংশের অধীনে দেশের সমস্ত রাজ্যে এই মল নির্মাণের জন্য মোট পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । ডিপিআইআইটি-র সুপারিশের ভিত্তিতে সেই সময় দেশের মোট 27টি রাজ্যের ডিপিআর অনুমোদন করেছিল ব্যয় দফতর । এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন হিসেবে বাংলার নাম উঠতে চলেছে ।
বাংলার সাংস্কৃতিক এবং রন্ধনশৈলীর ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন এবং বৈচিত্র্যময় । কৃষি, বস্ত্র, হস্তশিল্প থেকে শুরু করে নানা ধরনের খাদ্যসামগ্রী— সব মিলিয়ে বাংলার ঝুলিতে বর্তমানে 33টি নিবন্ধীকৃত জিআই পণ্য রয়েছে । নতুন এই মল তৈরি হলে বাংলার সেই অনন্য গ্রামীণ সম্পদগুলি দেশ-বিদেশের ক্রেতাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পাবে । মিষ্টি ও ডেজার্ট বিভাগে বাংলার রসগোল্লা, বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা, জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ের সন্দেশ থেকে শুরু করে কামারপুকুরের সাদা বোঁদে এবং মুর্শিদাবাদের ছানাবড়ার মতো সুস্বাদু পদগুলি এই মলে মিলবে । জিআই তালিকার বিশেষ বিভাগে থাকা বিশ্ববিখ্যাত দার্জিলিং চা এবং সুন্দরবনের খাঁটি মধুও পাওয়া যাবে এখানে ।
এছাড়া কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি, রাঁধুনিপাগল ও কালো নুনিয়া চালের পাশাপাশি বারুইপুরের বিখ্যাত পেয়ারাও ক্রেতাদের জন্য মজুত থাকবে । পিছিয়ে নেই বাংলার সমৃদ্ধ বস্ত্র ও হস্তশিল্পও । বালুচরী, ধনিয়াখালি, গরদ, কোরিয়াল এবং টাঙ্গাইল শাড়ির সঙ্গে সদ্য জিআই তকমা পাওয়া বাংলার মসলিন যেমন এই মলটিকে বর্ণময় করে তুলবে, তেমনই বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প, বাংলার পটচিত্র, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ এবং ডোকরা শিল্পীদের নিখুঁত হাতের কাজ মলে আসা দর্শকদের মুগ্ধ করবে ।