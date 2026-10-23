ETV Bharat / state

বিজয়ার পর মমতার বাড়িতে গেলেন অভিষেক, হাজির হয়েছিল কর্মী-সমর্থকরাও

Abhishek visited Mamata Banerjee home: প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে কালীঘাটের চেনা আঙিনায় এক বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল।

Abhishek visited Mamata Banerjee home
মমতার বাড়িতে গেলেন অভিষেক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 23, 2026 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 অক্টোবর: কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিকালে মমতার বাড়িতে যান অভিষেক ৷ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতেই তিনি গিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর ৷ এর আগে অবশ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির বাইরে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে কালীঘাটের চেনা আঙিনায় এক বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। তবে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষ কেবল এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী, এদিন কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের ভিড় জমেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উপস্থিত মানুষদের বিজয়ার শুভেচ্ছাও জানান।

মমতার বাড়িতে গেলেন অভিষেক (ইটিভি ভারত)

এই কুশল বিনিময়ের মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটে এসে পৌঁছন। বিজয়া দশমীর পর প্রতিবছরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ এদিন বিকেলে বাড়ির বাইরে জড়ো হওয়া কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বিজয়ার শুভেচ্ছা জনান তিনি ৷ জনসংযোগও করেন ৷

উৎসবের জাঁকজমক বা মিষ্টিমুখ এড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেত্রীর বাসভবনে যান ৷ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে মমতার আশীর্বাদও গ্রহণ করেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন এদিন ৷ তৃণমূল নেত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদকের সমর্থনে স্লোগান দেন কর্মী-সমর্থকরা। যদিও এদিন কেউই মিডিয়ার সামনে মুখ খোলেননি ৷

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
ABHISHEK BANERJEE AT KALIGHAT
মমতার বাড়িতে অভিষেক
MAMATA BANERJEE HOME IN KALIGHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.