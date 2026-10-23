বিজয়ার পর মমতার বাড়িতে গেলেন অভিষেক, হাজির হয়েছিল কর্মী-সমর্থকরাও

বিজয়ার পর মমতার বাড়িতে গেলেন অভিষেক, হাজির হয়েছিল কর্মী-সমর্থকরাও
Abhishek visited Mamata Banerjee home: প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে কালীঘাটের চেনা আঙিনায় এক বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল।
Published : October 23, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিকালে মমতার বাড়িতে যান অভিষেক ৷ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতেই তিনি গিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর ৷ এর আগে অবশ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির বাইরে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন।
প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে কালীঘাটের চেনা আঙিনায় এক বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। তবে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষ কেবল এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী, এদিন কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের ভিড় জমেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উপস্থিত মানুষদের বিজয়ার শুভেচ্ছাও জানান।
এই কুশল বিনিময়ের মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটে এসে পৌঁছন। বিজয়া দশমীর পর প্রতিবছরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ এদিন বিকেলে বাড়ির বাইরে জড়ো হওয়া কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বিজয়ার শুভেচ্ছা জনান তিনি ৷ জনসংযোগও করেন ৷
উৎসবের জাঁকজমক বা মিষ্টিমুখ এড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেত্রীর বাসভবনে যান ৷ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে মমতার আশীর্বাদও গ্রহণ করেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন এদিন ৷ তৃণমূল নেত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদকের সমর্থনে স্লোগান দেন কর্মী-সমর্থকরা। যদিও এদিন কেউই মিডিয়ার সামনে মুখ খোলেননি ৷