পুশব্যাকে বাধা বিজিবির ! 10 বাংলাদেশিকে জলপাইগুড়ির হোল্ডিং সেন্টারে ফেরাল BSF
10 জন বাংলাদেশিকে আপাতত হোল্ডিং সেন্টারেই রাখা হবে । আইন মোতাবেক তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে ।
Published : June 8, 2026 at 6:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 জুন: বাংলাদেশের নাগরিকদের পুশব্যাকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজিবির বিরুদ্ধে । অবশেষে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো লাইনে দু'দিন আটকে থাকার পর 10 জন বাংলাদেশি নাগরিককে জলপাইগুড়ির হোল্ডিং সেন্টারে আনা হল । জানা গিয়েছে, গত দু'দিন ধরে জলপাইগুড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বাংলাদেশি নাগরিকদের বাধা দেন সেখানকার স্থানীয়রা ৷ শুধু তাই নয়, ওপার বাংলার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকেও ওই 10 জন বাংলাদেশিকে তাঁদের দেশে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
শিশুরা-সহ 10 জন বাংলাদেশি রোদ-বৃষ্টিতে জিরো লাইনে দু'দিন অপেক্ষা করার পর, আজ বিএসএফ তাঁদের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসে । পুলিশ তাঁদের জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারের হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে আসে ।
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে জয়পুর জিরো পয়েন্টে আটকে পড়েছিল 10 জন বাংলাদেশির একটি দল । বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নিজেদের দেশে প্রবেশ করতে দেননি স্থানীয়রা । একদিকে ভারতের BSF অন্যদিকে বাংলাদেশের BGB-র বেড়াজালে আটকে থাকেন 10 বাংলাদেশি । এই ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায় ।
এরপর আজ ভোরে সীমান্ত থেকে ওই বাংলাদেশের নাগরিকদের আটক করে বিএসএফ । দুটো পরিবার-সহ 10 জনকে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে আসা হয় ৷ আটক বাংলাদেশিরা হলেন, মহম্মদ আবদুল সালাম (38), সালামের স্ত্রী ইয়াসমিন (30), সালামের ছেলে মহম্মদ ইরফান ইসলাম (6) - তাঁরা যশোর জেলার বেনাপাশের বাসিন্দা । বাকিদের মধ্যে মেহেন্দি হাসান (31) বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার বাসিন্দা ।
ধৃতদের মধ্যে আছেন চট্টগ্রামের কানোপল্লির চারজন । তাঁরা হলেন, সামসুল আলম (46), সামসুলের স্ত্রী তসলিমা আখতার (30), সামসুলের পুত্র মহম্মদ সাহিন (10), সামসুলের কন্যা সাহিমা আখতার (10)। অন্যদিকে সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা উসমান ও খুলনা জেলার মহম্মদ মুন্নাকেও হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে আসে রাধাবাড়ি শিলিগুড়ি সেক্টরের 39 ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ । কোতয়ালি থানা সুত্রে জানা গিয়েছে, 10 জন বাংলাদেশিকে আপাতত হোল্ডিং সেন্টারেই রাখা হবে । আইন মোতাবেক তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে ।
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নাগরিকরা ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে বসবাস করছিলেন । সম্প্রতি পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিলে ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশিদের মধ্যে দেশে ফেরার বিষয়ে তৎপরতা দেখা যায় । তবে তাঁদেরই কয়েকজনকে দেশে ফিরতে গিয়ে বিজিবির বাধার মুখে পড়তে হল ৷ বেরুবাড়ি সীমান্তে থাকা এই বাংলাদেশিদের নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিএসএফ ৷ কিন্তু পঞ্চগড় জেলার সীমান্তের দায়িত্বে থাকা 56 ব্যাটেলিয়ানের বিজিবি কর্মীরা তাঁদের দেশের নাগরিকদের দেশে প্রবেশ করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ।
বেরুবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েত উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস বলেন, "আমরা চাই অবৈধ বাংলাদেশিদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিক । কিন্তু বাংলাদেশ সরকার চায় না তাঁদের নাগরিকরা ফিরুক । দুদিন জিরো পয়েন্টে আটকে থাকার পর বিএসএফ তাঁদের হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে এসেছে । তাঁদের দেশে ফেরানো হোক, এটাই চাই ।"