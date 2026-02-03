জেলমুক্ত পার্থ পেলেন বিধানসভার 2 গুরুত্বপূর্ণ কমিটির দায়িত্ব

জেলমুক্ত পার্থ পেলেন বিধানসভার 2 গুরুত্বপূর্ণ কমিটির দায়িত্ব
তাঁকে 'লাইব্রেরি কমিটি' এবং 'স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হাউসিং, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট'-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে ।
Published : February 3, 2026 at 3:47 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: জেলমুক্তির পর বিধানসভায় ফেরা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই প্রকাশ্যে এল বড় খবর । বিধানসভার দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় । বিধানসভার শেষ অধিবেশনের আগে পরিবেশিত একটি নথিতে দেখা যাচ্ছে, বেহালা পশ্চিমের বিধায়ককে 'লাইব্রেরি কমিটি' এবং 'স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হাউসিং, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' (আবাসন, দমকল ও জরুরি পরিষেবা এবং বিপর্যয় মোকাবিলার স্ট্যান্ডিং কমিটি)-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে ।
গত 11 ডিসেম্বর, 2025 থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হয়েছে বলে বিধানসভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ গত 11 ডিসেম্বর থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে । এদিন এই নথিতে সেটাই জানানো হয়েছে ।
বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক নির্বাচিত বিধায়ককেই কমপক্ষে দু'টি সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে জায়গা দিতে হয় । সেই সংসদীয় রীতিনীতি এবং নিয়ম মেনেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে এই দুই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । কোনও বিশেষ বিবেচনা নয়, বরং বিধায়ক হিসেবে তাঁর প্রাপ্য অধিকার ও দায়িত্বের অংশ হিসেবেই স্পিকার এই মনোনয়ন দিয়েছেন ।
তবে কমিটিতে জায়গা পেলেও, তিনি আদতে কাজ করার কতটা সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই । রাজনৈতিক মহলের মতে, চলতি বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যেতে পারে । একবার নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেলে আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যাবে এবং বিধানসভার কমিটির কাজকর্মও সীমিত হয়ে পড়বে । ফলে খাতায়-কলমে দায়িত্ব পেলেও বাস্তবে কমিটির বৈঠকে অংশ নেওয়া বা নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখার সময় তিনি খুব একটা পাবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এদিকে আজ, মঙ্গলবার থেকে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হলেও প্রথম দিনেই গরহাজির ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । তিনি আগেই জানিয়েছিলেন যে, চলতি অধিবেশনে তিনি যোগ দিতে ইচ্ছুক । সেই মতো বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ বিধায়ক হিসেবে তাঁর বসার জায়গাও নির্ধারণ করে রেখেছেন ।
মন্ত্রী থাকাকালীন সামনের সারিতে বসলেও, এখন তিনি পিছনের দিকের আসনে বসবেন । বিধানসভার সূচি অনুযায়ী, আগামী 9 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই অধিবেশন চলার কথা । এই সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে বাজেট পেশের দিন প্রাক্তন এই মন্ত্রী বিধানসভায় পা রাখেন কি না এবং নিজের নতুন নির্ধারিত আসনে বসেন কি না, সেদিকেই এখন নজর সকলের ।