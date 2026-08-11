বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রুদ্রনীল, আজ স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক

বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রুদ্রনীল, আজ স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক, ক্রীড়া এবং যুব পরিষেবা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে ।
Published : August 11, 2026 at 2:20 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: অভিনেতা থেকে বিধায়ক হয়েছেন ৷ আর এবার বিধানসভায় আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে চলেছেন রুদ্রনীল ঘোষ । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক, ক্রীড়া এবং যুব পরিষেবা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে । 2026-27 সালের জন্য গঠিত এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রুদ্রনীল ঘোষের নাম উল্লেখ করে গত 7 অগস্ট চিঠি পাঠিয়েছে বিধানসভার সচিবালয় । নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর আজ মঙ্গলবারই হয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ।
এদিন বেলা 12টায় বিধানসভার প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স রুমে নবগঠিত সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যান ও চেয়ারপার্সনদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু । বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে খবর, বিভিন্ন কমিটির কাজ কীভাবে পরিচালিত হবে, চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব এবং কমিটির কার্যপ্রণালী কী হবে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে । নতুন কমিটিগুলির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ চেয়ারম্যান ও চেয়ারপার্সনদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেবেন বলে জানা গিয়েছে ।
এই বৈঠকে নিজের কমিটি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়েও স্পিকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিতে পারবেন রুদ্রনীল । তথ্য ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং যুব পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত এই স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আগামী দিনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য ।
অভিনয়ের পাশাপাশি বহু দিন থেকেই রাজনীতির ময়দানেও সক্রিয় রুদ্রনীল ঘোষ । নানা সময়ে নিজের মূল্যবান বক্তব্য জনগণের সামনে এনেছেন তিনি । তাঁর নিজের লেখা কবিতায় বারবার বিঁধেছেন পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে ৷ এরপর ছাব্বিশের নির্বাচনে হাওড়ার শিবপুর থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন তিনি ৷ তার পর থেকে টলিপাড়ার গোলোযোগ থামাতে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা গিয়েছে এই অভিনেতাকে ৷ আর এবার বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ব আরও বাড়ল তা বলার অপেক্ষা রাখে না । নতুন দায়িত্বে তাঁর কাজকর্মের দিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলের । তবে, এই দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করা হলেও, ফোনে এখনও অধরা রুদ্রনীল ৷