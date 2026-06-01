মন্ত্রিত্ব পেলেন হুগলির সুমনা সরকার, ফের অঙ্গীকার শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক ভিটের সংস্কারের
প্রতিদ্বন্দ্বী হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারাকে প্রায় 43 হাজার ভোটে হারিয়ে বলাগড়ের বিধায়ক হন সুমনা সরকার। এবার রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন তিনি।
Published : June 1, 2026 at 5:31 PM IST
মগরা, 1 জুন: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে সংস্কার থেকে বন্দর সবকিছুই হবে সেটাই মন্ত্রী হওয়ার পর অঙ্গীকার বদ্ধ সুমনা সরকার। তৃণমূল-সহ সভাধিপতি পর বিজেপির বিধায়ক হন তিনি। এবার রাজ্যের মন্ত্রিত্ব পেলেন হুগলির সুমনা। বাবার অসম্পূর্ণ কাজ এবার সম্পূর্ণ করাই লক্ষ্য। আজ বাবা এবং মা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। তবে দায়িত্ব অনেক বাড়লো বলে জানান সুমনা। হুগলির বলাগড় বিধানসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছিল সুমনা সরকারকে। প্রতিদ্বন্দ্বী হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারাকে প্রায় 43 হাজার ভোটে হারিয়ে বলাগড়ের বিধায়ক হন সুমনা সরকার। এবার রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন সুমনা সরকার।
লোকভবন থেকে শপথ গ্রহণ করে সোজা চলে আসেন ত্রিবেণী শ্বশুর বাড়িতে। সেখানে ফুল মিষ্টি দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে হাজির হন প্রতিবেশী থেকে আত্মী- স্বজনরা। বাবা বীরেন সরকার ছিলেন 1971 সাল থেকে 1977 সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের বিধায়ক। মা গীতা সরকার প্রয়াত হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গানে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ করেন। বাড়ি সোমরা মধ্যপাড়ায়। সুমনার শ্বশুর বাড়ি শিবপুর হাজরা পাড়া। বর্তমানে সেখানে থাকেন শাশুড়ি নিভা সরকার, স্বামী বিদ্যুৎ সরকার, ছেলে শুভায়ু সরকার। স্বামী ব্যবসায়ী এবং ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ে।
বাবাকে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ সুমনা সরকারের। তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক দলীয় দায়িত্ব পালন করেন। 2013 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত সদস্যা ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের। পরে 2018 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ছিলেন তিনি। 2021 সালে নরেন্দ্র মোদির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুকুল রায়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন সুমনা সরকার। 2026 সালে বিজেপির বিধায়ক, এবং মন্ত্রিত্ব পেলেন তিনি। মন্ত্রিত্ব পেয়ে আপ্লুত সুমনা সরকার। অন্যদিকে, খুশি পরিবার পরিজন থেকে প্রতিবেশীরাও।
প্রতিমন্ত্রী হয়ে খুশি বলাগড়ের বিধায়ক সুমনা সরকারের পরিবার৷ এদিন ফুল-মালা দিয়ে তাঁকে বাড়িতে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সুমনা বলেন, "বহু লড়াইয়ের পর 43 হাজারের কাছাকাছি ভোটে জিতেছি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে 'মাটির মেয়ে' হিসেবে আমাকে প্রার্থী করেছে দল। বলাগড়ের মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন আমায়। আমি ভাবতে পারেনি আমাকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হবে। গতকাল রাতেই আমার কাছে ফোন আসে। এই খুশির খবরে, আনন্দে আমি চোখে জল ধরে রাখতে পারেনি। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ সমস্ত নেতৃত্বকে আমি প্রণাম, কৃতজ্ঞতা জানাই। দল যে আমার উপর ভরসা রেখেছে, সেটাই আমার কাছে বিরাট ব্যাপার।"
সুমনা আরও বলেন, "বাবা বলাগড়ের বিধায়ক ছিলেন ৷ সেই জায়গাটাও আমার খুব কাজে লেগিয়েছে। লোক ভবন থেকে শপথ নেওয়ার সঙ্গে বলাগড়ের মানুষের জন্য শপথ নিয়েছি। সকলকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করার জন্য আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিমধ্যেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর বংশধরদের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে। অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি মতোই আমরা কাজ করব।"
তিনি বলেন, "বলাগড়ের ভাঙন-প্রবণ প্রায় 45 কিলোমিটার এলাকা ইতিমধ্যেই সরকারি তরফে আলোচনা হয়েছে। বর্ষার পর নভেম্বর ডিসেম্বরের পর থেকে ভাঙনের কাজ শুরু হবে। বলাগড়ে তৈরি হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর। প্রায় 900 একর জমিতে বন্দর তৈরি হলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে এখানে। রাস্তাঘাট ও ব্যবসার পরিবেশ তৈরি হবে বলাগড়ে। আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করার। পানীয় জলের সমস্যা থেকে বলাগড়ের নৌকা, ফুলের ক্লাস্টার— সবকিছুর বিষয়েই চিন্তা-ভাবনা করা হবে। বলাগড়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জমি দখলের একাধিক অভিযোগ রয়েছে এখানে। আগের দল জমি নিয়ে দুর্নীতি করে গিয়েছে।