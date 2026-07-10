বারুইপুরের পর এবার কলকাতা ! শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, জিরো এফআইআর
অসুস্থ 6 বছরের শিশুকে আরজি করে আনা হলে চিকিৎসকদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যৌন হেনস্থার আশঙ্কার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷ পরিচিতদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : July 10, 2026 at 4:30 PM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: বারুইপুরে 12 বছরের নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় ক্ষত এখনও শুকোয়নি ৷ এরই মধ্যে ফের এক শিশুকন্যাকে ঘিরে উদ্বেগের খবর সামনে এল। এবার ঘটনাস্থল লেকটাউন ৷ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় আনা ছয় বছরের এক শিশুকন্যাকে ৷ পরীক্ষা করে চিকিৎসকদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যৌন হেনস্থার আশঙ্কা তৈরি হলে পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো (POCSO) আইন-সহ অন্য কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারায় এফআইআর রুজু করেছে লেকটাউন থানা । তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার লেকটাউন এলাকার বাসিন্দা এক দম্পতি তাঁদের 6 বছরের মেয়েকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যান । জরুরি বিভাগে চিকিৎসার সময় কর্তব্যরত চিকিৎসকদের নজরে আসে এমন কিছু শারীরিক লক্ষণ, যা দেখে তাঁদের মনে যৌন হেনস্থার আশঙ্কা তৈরি হয় । হাসপাতালের নির্ধারিত প্রোটোকল মেনে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় ৷ পুলিশের কাছেও খবর যায়।
এরপর পরিবারের সদস্যরা আরজি কর হাসপাতালের পুলিশ আউটপোস্টে যান । সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় টালা থানায়। যেহেতু শিশুটির বাড়ি লেকটাউন থানা এলাকার অন্তর্গত, তাই টালা থানায় প্রথমে একটি জিরো এফআইআর নথিভুক্ত করা হয় । পরে সেটি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন লেকটাউন থানায় পাঠানো হয় । অভিযোগ পাওয়ার পর লেকটাউন থানা এফআইআর রুজু করে ৷ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
সূত্রের খবর, শিশুটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে । শিশুটির চিকিৎসা-সংক্রান্ত নথি, মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । পাশাপাশি ঘটনার সময় শিশুটি কার কার সংস্পর্শে এসেছিল, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযোগের সূত্র ধরে শিশুটির পরিচিত কোনও ব্যক্তির ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "অভিযোগটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। পকসো আইনের বিধান মেনেই তদন্ত এগোচ্ছে । মহিলা পুলিশ আধিকারিকরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন । সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে ঘটনার প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা চলছে ।" অন্যদিকে, কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, হাসপাতাল থেকে তথ্য পাওয়ার পর আইন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । যেহেতু ঘটনাটি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আওতাধীন, তাই জিরো এফআইআর করে মামলাটি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । কারণ, মাত্র কয়েক দিন আগেই বারুইপুরের সূর্যপুরে এক নাবালিকার মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল । সেই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে । এর মধ্যেই আর এক শিশুকে ঘিরে অভিযোগ সামনে আসায় শিশু সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
তবে তদন্তকারী আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত চলছে । মেডিক্যাল রিপোর্ট, ফরেনসিক তথ্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হচ্ছে না ।