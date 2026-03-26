বিজেপি প্রার্থী হয়েই তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা

বিজেপি প্রার্থী হয়েই তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা
বিধানসভা ভোটের তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি । সেখানেই পানিহাটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে নাম রয়েছে আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মায়ের ।
Published : March 26, 2026 at 7:05 AM IST
পানিহাটি, 26 মার্চ: জল্পনা শেষে পড়েছে সিলমোহর ৷ বিজেপির তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গিয়েছে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে পদ্ম শিবিরের হয়ে এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা । প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে 'উৎখাত' করার শপথ নিলেন তিনি ।
প্রার্থী হওয়ার পর কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে আরজি করের নির্যাতিতার মা বলেন, "তৃণমূলের পুরো মূলটাকে উপড়ে ফেলাই আমার লক্ষ্য । আশা করছি, এবার গোটা পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুল ফুটবে । পানিহাটির বাসিন্দাদের বলব, পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে মেয়ে হারানো এক হতভাগ্য মায়ের পাশে এসে দাঁড়ান । আমি জিতলে পানিহাটিবাসীও জিতবে । যারা এতদিন প্রতিবাদ করতে ভুলে গিয়েছিল আমি তাদের হয়ে প্রতিবাদ করব ।" ভোটে জিতলে নারী সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দেবেন বলেও স্পষ্ট করেছেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী ।
বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যে বিধানসভা ভোটের তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি । এদিন যে 19 জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে তাতে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে নাম রয়েছে আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মায়ের। এই কেন্দ্র থেকে তাঁর বিপরীতে তৃণমূলের প্রতীকে লড়াই করছেন তীর্থঙ্কর ঘোষ । তিনি পানিহাটির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে । আরজি কর-কাণ্ডে নির্মল ঘোষের নাম জড়িয়েছিল । খোদ নিহত চিকিৎসকের মা-বাবা দিনের পর দিন তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ।
একের পর এক বিতর্কে জড়ানো পানিহাটির পাঁচবারের বিধায়ক, দাপুটে এই তৃণমূল নেতাকে ছাব্বিশের ভোটে টিকিট দেয়নি দল । পরিবর্তে তাঁর ছেলেকে এবারে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল । এখানে বাম প্রার্থী সিপিএমের তরুণ মুখ কলতান দাশগুপ্ত । তিনি আবার আরজি কর আন্দোলনে প্রথম সারিতে ছিলেন । নির্যাতিতার শবদেহের গাড়ি আটকেছিলেন ৷ যদিও, সিপিএমের বিরুদ্ধে মেয়ের মৃত্যু নিয়ে 'রাজনীতি' করার অভিযোগ তুলে সম্প্রতি সরব হন নিহত তরুণী চিকিৎসকের মা-বাবা । স্ত্রী বিজেপি প্রার্থী হওয়ার পরেও সিপিএম সম্পর্কে অনড় মনোভাব দেখা গিয়েছে স্বামীর । তবে, প্রার্থী হওয়ার পর এ নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলতে চাননি নিহত চিকিৎসকের মা । বিপক্ষ প্রার্থীদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, "ওঁরা ওঁদের মতো লড়াই করবে । আমি আমার মতো লড়াই করব ।"
তবে, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ আন্দোলনের কৃতিত্ব একা সিপিএমকে দিতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী । তাঁর মতে, "সেই প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে । মেয়ে রোগী দেখার সময় কোনও রং দেখত না । সকলেরই চিকিৎসা করত সে ।" এদিকে, প্রার্থী হওয়ার পর মেয়ে হারানোর যন্ত্রণার কথা ঘুরে ফিরে বারবার উঠে এসেছে নিহত চিকিৎসকের মায়ের কথায় ।
তিনি বলেছেন, "আমি আমার মেয়েকে সুরক্ষা দিতে পারিনি । সেই রাতে কর্মস্থলে মেয়েকে যে যন্ত্রণা পেয়ে মরতে হয়েছে সেই যন্ত্রণা আমার থেকে অনেক বেশি । মা-বাবা বলে হয়তো চিৎকারও করেছে । কিন্তু, বাঁচার জন্য সে কাউকেই খুঁজে পায়নি । আমি মানুষের সেবা করতে পারলে মেয়েও খুশি হবে । মেয়ের মৃত্যুর বিচার ছিনিয়ে আনবই । সেই মানসিক দৃঢ়তা রয়েছে আমার মধ্যে ।"
পানিহাটির অনুন্নয়ন নিয়েও এদিন সরব হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী । তাঁর কথায়, "এখানে না-আছে নিকাশি, না-আছে ভালো রাস্তা । বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে একটু বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে পানিহাটি । এই দুরবস্থা দূর করার চেষ্টা করব । যা হবে সবটাই মানুষের জন্য ।"
দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকেই ভোট প্রচারে নামবেন বলে জানিয়েছেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী । ভোটের প্রচারে পানিহাটির বিদায়ী বিধায়কের ব্যর্থতা এবং আরজি কর-কাণ্ডের প্রসঙ্গও থাকবে বলে জানিয়েছেন নিহত চিকিৎসকের বাবা ।