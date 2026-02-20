বছর ঘুরলেও টাটকা রক্তাক্ত স্মৃতি, দাবার বোর্ডে বাঁচার রসদ খুঁজছে ট্যাংরার দে পরিবারের কিশোর
চোখের সামনে মা, কাকিমা, বোনকে খুন হতে দেখেছে ৷ দীর্ঘদিন মানসিক যন্ত্রণার পর আবার দে পরিবারের সেই নাবালক সঙ্গী করেছে দাবার বোর্ডকে ৷
Published : February 20, 2026 at 8:14 PM IST
অয়ন নিয়োগী
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: অতীতে রক্তাক্ত স্মৃতিকে কিছুটা ভুলে বর্তমানে জীবনের মূল স্রোতে ফেরার চেষ্টায় ট্যাংরার অতুল সুর রোডের দে পরিবারের সেই নাবালক । আগে সে দাবা খেলতে ভালোবাসতো । তবে নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার পর তার সেই প্রিয় খেলা থেকে সে মুখ ফিরিয়েছিল ৷ তবে নতুন এক দাদু-দিদার কাছে গিয়ে মনের খুব কাছের সেই দাবাকে আঁকড়েই বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কিশোর ৷
গত বছর 19 ফেব্রুয়ারি ৷ ট্যাংরার অতুল সুর রোডের বাড়িতে ঘটে যায় ভয়াবহ ঘটনা । যা শোরগোল ফেলে দিয়েছিল মহানগরীতে ৷ 14 বছরের কিশোরের বাবা প্রণয় দে ও কাকা প্রসূন দে ওই কিশোরের মা সুদেষ্ণা দে, কাকিমা রোমি দে ও নাবালিকা খুড়তুতো দিদি প্রিয়ংবদাকে প্রথমে খুন করে ৷ এর পর প্রণয় ও প্রসূন ওই কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিজেদের শেষ করে করে দেওয়ার লক্ষ্যে ৷ তবে রাখে হরি মারে কে ! তীব্র গতিতে ছোটানো গাড়ি বাইপাসের ধারে মেট্রোর পিলারে সজোরে ধাক্কা মারলেও প্রাণে বেঁচে যান দে পরিবারের তিনজনই ৷ দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়িটি থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ওই কিশোর ও তাঁর বাবা-কাকাকে ৷
পরে গোটা ঘটনার চালচিত্র সামনে আসার পর হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয় প্রণয় ও প্রসূনকে ৷ তাঁরা বর্তমানে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি ৷ নাবালকটি দীর্ঘদিন শহরের সব থেকে বড় হোমে দিন কাটানোর পর বর্তমানে আছে তার কাকার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে । তাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে সে নিজেই । রক্তের সম্পর্ক না-থাকলেও, ওই নাবালককে নিজের নাতির মতো করেই মানুষ করছেন ধৃত প্রসূন দে-র শ্বশুর-শাশুড়ি ।
দেখতে দেখতে সেই মর্মান্তিক ঘটনার একটা বছর পেরিয়েছে ৷ মা, কাকিমা ও বোনকে চোখের সামনে খুন হতে দেখেছে ট্যাংরার বছর চোদ্দর কিশোর । সেই স্মৃতি পিছনে তাড়া করে বেড়ালেও সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ একটা সময়ে সে দাবা খেলতে খুব ভালোবাসলেও মাঝে সব বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ তবে এখন রোজই নাকি নিয়ম করে সে তার পছন্দের দাবা খেলা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটায় । এছাড়াও সে স্কুলের পড়াশোনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, আর ভুলে থাকতে চায় জীবনের সেই অন্ধকারময় দিনগুলোকে ৷
রাজ্যের শিশুকল্যাণ কমিটির চেয়ারপার্সন মহুয়া শূর রায় এই বিষয়ে ইটিভি ভারতকে বলেন, "ওই পরিবারের নাবালক এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো আছে । কিন্তু ভেবে দেখতে হবে যে তার বাবা-মা নেই । অতীতে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা ওর জন্য অত্যন্ত ভয়ের । তবে তাও সে এখন অনেকটা ভালো আছে । আমরা নিয়মিত ওর সঙ্গে কথা বলি । ও কেমন আছে, সেই বিষয়ের উপরও নজর রাখি । ও তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে শহরের কোথায় আছে, সেই বিষয়টা আমি প্রকাশ্যে আনব না । তবে ও এখন ভালো আছে । অন্তত ও কোনও হোমে নেই । তার আত্মীয়ের সঙ্গে আছে, এটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় কথা ৷"
এক বছর আগে এই ফেব্রুয়ারিতেই ঘটেছিল সেই ভয়ানক ঘটনা । ট্যাংরার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল রোমি দে, সুদেষ্ণা দে এবং প্রিয়ংবদার দেহ । আর তার কিছু সময় পরেই দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়ি থেকে জখম অবস্থায় উদ্ধার হয় প্রণয়, প্রসূন ও সেই কিশোর ৷ ঋণে জর্জরিত পরিবার নিজেদের শেষ করার ভয়াবহ এক পরিকল্পনা করেছিল ৷ যার বলি হয়েছে তিনজন ৷ গোটা ঘটনার দুই মাথা কপাল জোরে বেঁচে গেলেও আজ হাজতবাসী ৷ আর ছোট বয়সে এই গভীর ক্ষতকে বুকে চেপে রেখে, নতুন জীবনের খোঁজে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওই নাবালক ৷ যার মা নেই, বাবা থেকেও কার্যত নেই ৷ নেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ৷ আছে শুধু দু'জন প্রবীণ অভিভাবক আর ফেলে আসা দগদগে স্মৃতি ৷