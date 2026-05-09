ছয় দশকের ব্যবধানে ফের পূর্ণমন্ত্রী পেল বনগাঁ, উচ্ছ্বাসে ভাসছে সীমান্ত শহর

উত্তর 24 পরগনার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অশোক কীর্তনিয়া।

পূর্ণমন্ত্রী পেল বনগাঁ, উচ্ছ্বাসে ভাসছে সীমান্ত শহর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 7:41 PM IST

বনগাঁ, 9 মে: মাঝখানে ছয় দশকের ব্যবধান। ফের মন্ত্রী পেল উত্তর 24 পরগনার সীমান্ত শহর বনগাঁ। টেলিভিশনের পর্দায় পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে অশোক কীর্তনিয়ার নাম ভেসে উঠতেই উচ্ছ্বাসে ভাসছে মতুয়া মুলুক। বনগাঁ শহরে শুরু হয়েছে আবির খেলা। অভাবী পরিবার থেকে উঠে আসা অশোকের ছেলেবেলার বন্ধু ও সহপাঠীরাও আনন্দে আজ কেউ কেউ কেঁদে ফেলেছেন।

উত্তর 24 পরগনার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অশোক কীর্তনিয়া। পেশায় আমদানি-রফতানি ব্যবসায়ী অশোক চলতি বিধানসভা নির্বাচনে 40 হাজারেরও বেশি ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত SIR-এ মতুয়াদের একটা বড় অংশের নাম বাদ গিয়েছে। তা নিয়ে মতুয়া সমাজের দোটানা ছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই দেখা যায়, বিপুল ভোটের ব্যবধানে অশোক কীর্তনীয়া ফের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবারের বারবেলায় কলকাতার ব্রিগেডের মাঠ থেকে রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে অশোক কীর্তনীয়ার নাম ঘোষণা হতেই সমস্ত ক্ষোভ যেন গলে জল হয়ে গেল। উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন সীমান্ত শহরের বাসিন্দারা। আবির খেলতে দলীয় সমর্থকরা রাস্তায় নেমে পড়লেন। প্রায় ছয় দশকের ব্যবধানে বনগাঁ শহর থেকে ফের কোনও বিধায়ক রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে এদিন শপথগ্রহণ করলেন।

1952 সালে দেশের প্রথম নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে জীবনরতন ধর রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি কারামন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। 1962 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় জীবনবাবুকে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যদিও দু'বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর কেটে গিয়েছে টানা ছয়টি দশক।

আশ্বাসের কথা অনেক শোনা গেলেও বনগাঁ থেকে আর কাউকে রাজ্যের মন্ত্রিসভায় দেখা যায়নি। অবশেষে 2026 সালে রাজ্যে প্রথমবার সরকার গড়ল বিজেপি। আর সেই সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে জায়গা করে নিলেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। স্বাভাবিকভাবে সীমান্ত শহরে খুশির ঢেউ ফুটে উঠেছে। টেলিভিশনের পর্দায় অশোককে শপথ নিতে দেখে দলীয় সমর্থকেরা রাস্তায় আবির খেলা শুরু করেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বনগাঁর প্রতিনিধি রাজীব গোস্বামী বলেন, "বনগাঁ থেকে নির্বাচিত হয়ে অশোকবাবু রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন। আজ আমাদের খুব গর্বের দিন। আশা করছি, গোটা রাজ্যের সঙ্গে তিনি বনগাঁর মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন।" বিজেপি নেতা মোহন দে-র বক্তব্য, "বিধায়ক হিসেবে অশোকবাবুর কাছে আমাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ছিল। তিনি এখন রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেল। আমরা চাই দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন। পুলিশ ও প্রশাসন এখন নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা জয়লাভ করেছি, অশোকবাবুর হাত ধরে বনগাঁর মানুষকে দেওয়া সেই সব প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করব।"

বিজেপি নেতা বাপ্পাদিত্য পাল বলেন, "ওপার বাংলা থেকে বহু অত্যাচার সহ্য করে উদ্বাস্তু মতুয়ারা এপারে এসেছেন। অনেক আশা-প্রত্যাশা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের শহর থেকে অশোক কীর্তনীয়া মন্ত্রী হয়েছেন। মতুয়া ভক্তদের মধ্যে আজ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। আশা করি, আমাদের বিধায়ক মন্ত্রী হয়ে সব আশা পূরণ করবেন।"

