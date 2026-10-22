BLO অ্যাপে যুক্ত হল নয়া অপশন, বাদ পড়া ভোটারদের সুবিধা হবে ?

BLO অ্যাপে যুক্ত হল নয়া অপশন, বাদ পড়া ভোটারদের সুবিধা হবে ?
new option added to BLO app: নতুন ব্যবস্থায় বাদ পড়া ভোটাররা ফের নথি দিয়ে নিজেরা আবেদন করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
Published : October 22, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: বিএলও-দের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাপে যুক্ত হল ‘Upload Documents Against Appeal’ অপশন ৷ যদিও তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন বিএলও-রা ৷ তবে প্রাথমিক অনুমান, এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাদ পড়া ভোটাররা ফের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আবেদন করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-র পর এবার ফের বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-দের অ্যাপে যুক্ত করা হল একটি নতুন অপশন। আর এই অপশন নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে BLO-দের মধ্যে। SIR চলাকালীন প্রায় 16 বার নতুন নতুন অপশন যুক্ত করা হয়েছিল BLO অ্যাপে। এরপর এবার দীর্ঘ প্রায় চার মাস পর ফের নতুন একটি অপশন যোগ করা হয়েছে । অপশনটি হল ‘Upload Documents Against Appeal’ তবে এই আপিল কথাটি নিয়ে বেশ কিছুটা ধন্দে পড়েছেন BLO-রা। কারণ হিসাবে তাঁদের ব্যাখ্যা, এখানে স্পষ্ট করে ঠিক কাদের কথা বলা হচ্ছে বা কোন আপিলকারীদের কথা বলা হচ্ছে, সেটা বলা হয়নি।
এই নিয়ে ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্য মঞ্চর পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি যত জোরালো হচ্ছে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন তত নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আজ BLO অ্যাপে নতুন একটা অপশন দেওয়া হয়েছে। যাঁরা আপিল করেছেন, তাঁদের ডকুমেন্টস বা তথ্য নিয়ে BLO-রা আপলোড করতে পারবেন। কিন্তু কোন আপিল, সেটা স্পষ্ট নয়। ট্রাইব্যুনালে যাঁরা আপিল করেছেন, তাঁদের ডকুমেন্টস BLO অ্যাপের মাধ্যমে আপলোড করা যাবে কি না, সেটা নিয়ে স্পষ্ট করে নির্বাচন কমিশন কিছু বলছে না কেন ?"
এই অপশনের মাধ্যমে আপিলকারীরা ফের নিজেদের প্রয়োজনীয় নথি BLO-দের কাছে জমা দিতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। BLO-রা সেই নথি সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট অপশনের মাধ্যমে অ্যাপে আপলোড করবেন। এরপর আপলোড করা নথি পৌঁছে যাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে। সেখানে নথিগুলি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হতে পারে। অর্থাৎ এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাদ পড়া ভোটাররা পুনরায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আবেদন করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
যদিও দুর্গাপুজোর কারণে এই প্রক্রিয়ায় BLO-রা এখনও পুরোদমে কাজ শুরু করেননি। ধীরে ধীরে এই কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই নতুন অপশনের মাধ্যমে ঠিক কোন শ্রেণির ভোটাররা আবেদন করতে পারবেন, সেই বিষয়টি এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট করা হয়নি কমিশনের পক্ষ থেকে। বিশেষ করে, যাঁদের নাম ‘Under Adjudication’ তালিকায় রয়েছে এবং যাঁদের বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন, তাঁরা এই প্রক্রিয়ায় নতুন করে নথি জমা দিয়ে আবেদন করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।