70 বছর পর কালিম্পংয়ে দেখা মিলল বিপন্ন কস্তুরী মৃগের, উচ্ছ্বসিত বন দফতর

সাত দশক পর নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে দেখা গেল কস্তুরী হরিণ ৷ 1955 সালের পর রাজ্যে মাস্ক ডিয়ারের হাঁটাচলা দেখে উচ্ছ্বসিত বন দফতর ৷

MUSK DEERS IN KALIMPONG
নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান (ইটিভি ভারত)
কালিম্পং, 25 নভেম্বর: সাত দশক পর রাজ্যে দেখা মিলল বিপন্ন কস্তুরী মৃগের । ভূপৃষ্ঠ থেকে 3 হাজার 112 মিটার উচ্চতায় নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে বন দফতরের তরফে বসানো ট্র্যাপ ক্যামেরায় রাতের বেলা মাস্ক ডিয়ারের ঘোরাফেরা করার ছবি ধরা পড়েছে । এর আগে 1955 সালে দার্জিলিংয়ের সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে শেষবার কস্তুরী হরিণের দেখা মিলেছিল । 70 বছর পর ফের পাহাড়ে কস্তুরী মৃগের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ায় উচ্ছ্বসিত বন দফতরের কর্তারা ।

এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে দু'বছর ধরে চালানো সমীক্ষায় নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে মাস্ক ডিয়ার বা কস্তুরী মৃগের সন্ধান মিলেছে । সমীক্ষার কারণে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 50টির মতো ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছিল । ওই ক্যামেরাতেই নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে বিপন্ন কস্তুরী মৃগের ছবি দেখা গিয়েছে । এটা আমাদের কাছে খুবই ভালো খবর । এমনিতেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আমাদের কড়া নজর থাকে । নজরদারি আরও বাড়ানো হবে । কস্তুরী হরিণের অস্তিত্ব মেলাতে এটা স্পষ্ট যে পাহাড়ের সঙ্গে জীববৈচিত্র্য অনেকটাই বেড়েছে ।"

MUSK DEERS IN KALIMPONG
মাস্ক ডিয়ারের হাঁটাচলা (ইটিভি ভারত)

ট্র্যাপ ক্যামেরায় মাস্ক ডিয়ার

বন দফতর সূত্রে খবর, নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে 2023-24 সালে রেড পান্ডা শুমারির জন্য সমীক্ষা চালায় ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। ওই সমীক্ষা চলাকালীন গত বছর অর্থাৎ 2024 সালের 17 ডিসেম্বর বসানো ট্র্যাপ ক্যামেরায় মাস্ক ডিয়ার বা কস্তুরী হরিণের ছবি ধরা পড়ে। সমীক্ষা শেষের পর ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে কস্তুরী মৃগের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে।

বর্তমানে দেশে 4 ধরনের কস্তুরী মৃগ দেখা যায়

  • ব্ল্যাক মাস্ক ডিয়ার
  • হিমালয়ান মাস্ক ডিয়ার
  • অ্যালপাইন মাস্ক ডিয়ার
  • কাশ্মীর মাস্ক ডিয়ার

বাংলায় কস্তুরী মৃগের দেখা পাওয়া বড় বিষয়

যদিও এদের সংখ্যাটা নিতান্তই হাতেগোনা। বিপন্নপ্রায় প্রজাতির মধ্যে লাল তালিকাভুক্ত কস্তুরী হরিণ। এই হরিণের উপর সবসময় চোরাশিকারীদের নজর থাকে। দেশের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম এবং উত্তরাখণ্ডের জঙ্গলে কস্তুরী হরিণের দেখা মেলে। 70 বছর পর বাংলায় কস্তুরী মৃগের দেখা মেলা নিঃসন্দেহে বড় বিষয় বলে মনে করছেন বন দফতরের আধিকারিকরা। নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে যে কস্তুরী মৃগের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তার প্রজাতি-সহ অন্যান্য বিষয় জানার জন্য গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে।

MUSK DEERS IN KALIMPONG
কস্তুরী মৃগ (ইটিভি ভারত)

মহামূল্যবান মৃগনাভি যা কস্তুরী নামে পরিচিত

প্রসঙ্গত, কস্তুরী হল পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সুগন্ধী। যার উৎস কস্তুরী হরিণ প্রজাতির পুরুষ হরিণের নাভিতে বিশেষ ধরনের গ্রন্থি থেকে। নির্দিষ্ট বয়সে হরিণের ওই গ্রন্থি বিকশিত হয় এবং তা থেকে কস্তুরী উৎপন্ন হয়। কস্তুরীর গন্ধ ব্যাপক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। পুরুষ কস্তুরী মৃগের বয়স 10 বছর হলে তার নাভির গ্রন্থি থেকে কস্তুরী তৈরি হয়।

উল্লেখযোগ্য নেওড়াভ্যালির জঙ্গল

নেওড়াভ্যালি জঙ্গল হিমালয়ের 168 বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে রয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশের ওই জঙ্গল জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। প্রায় এখনও পর্যন্ত প্রায় 138 প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান মিলেছে ওই জঙ্গলে। যার মধ্যে রয়েছে বিপন্ন প্রায় প্রজাতির একাধিক প্রাণী। এর আগে নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে বসানো ট্র‍্যাপ ক্যামেরায় রেডপান্ডা, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো প্রাণীরও ছবি ধরা পড়েছে।

MUSK DEER
কস্তুরী মৃগ
নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান
NEORA VALLEY NATIONAL PARK
MUSK DEERS IN KALIMPONG

