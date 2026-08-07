স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীর বেতার-ভাষণ, 15 বছর পর ফিরছে পুরনো ঐতিহ্য
রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরেই হবে মুখ্যমন্ত্রীর রেডিয়ো-বার্তার সম্প্রচার ৷ বিগত সরকারের রীতি মেনে রেড রোডের কুচকাওয়াজের থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : August 7, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: দীর্ঘ 15 বছরের ছেদ ৷ অবশেষে রাজ্যে ফিরতে চলেছে স্বাধীনতা দিবসের পুরনো এক ঐতিহ্য ৷ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োয় রাজ্যবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ একটা সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণ ছিল স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷
বাম জমানায় স্বাধীনতা দিবসের আগে এভাবেই বেতার মারফত রাজ্যের মানুষের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা ৷ কিন্তু, গত 15 বছরে সেই চেনা ছবিটা বদলে যায় ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে এই প্রথা বন্ধ ছিল ৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই রেওয়াজ বরাবরই এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ তবে, ক্ষমতার পালাবদলের পর আবার সেই পুরনো ঐতিহ্যকেই ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ৷
নিয়ম অনুযায়ী, স্বাধীনতা দিবসে বা তার আগের দিন সন্ধেয় দেশের নানা প্রান্তের মুখ্যমন্ত্রীরা রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিয়ে থাকেন ৷ প্রোটোকল মেনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ঠিক পরেই মুখ্যমন্ত্রীদের সেই বক্তব্য সম্প্রচারিত হয় ৷ এ বার বাংলাতেও সেই চেনা নিয়মের প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বেতার ভাষণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ যদিও, আকাশবাণীতে ঠিক কোন সময়ে তাঁর এই ভাষণ সম্প্রচারিত হবে, তা এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি ৷
রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ৷ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার তাঁর বক্তব্যে সেই কথা উল্লেখও করেছেন ৷ তিনি বলেছেন, "উন্নয়ন হবে ৷ একইসঙ্গে বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করার কাজও করবে এই রাজ্য সরকার ৷" রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটতে চলেছে আসন্ন স্বাধীনতা দিবসে ৷ দীর্ঘ 15 বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে রেডিয়োয় মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, সেই ঐতিহ্য রক্ষায় একটা পদক্ষেপ ৷
তবে, শুধু পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনাই নয়, পূর্বতন সরকারের আমলের কিছু উদ্যোগও বর্তমান বিজেপি সরকার বজায় রাখছে ৷ স্বাধীনতার উদযাপনকে ঘিরে রাজ্যের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, অতীতে মুখ্যমন্ত্রীরা সাধারণত রেড রোডের অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন না ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নীচেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেন ৷
এই প্রথার বদল ঘটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়কালে ৷ তাঁর আমলেই রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ৷ বর্তমান সরকারও সেই ধারা অব্যাহত রাখছে ৷ প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এবারের স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে রেড রোডে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
ইতিমধ্যেই রাজ্যে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক-উদ্যাপন পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ শুক্রবার থেকেই রাজ্যের নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে 'তিরঙ্গা যাত্রা' ৷ কেন্দ্রের 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির আওতায় আলিপুরে জাতীয় পতাকা নিয়ে 'তিরঙ্গা যাত্রা' করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই আবহে রেড রোডের কুচকাওয়াজ এবং আকাশবাণীতে মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণ— দুইয়ের মেলবন্ধনে এ বারের স্বাধীনতা দিবস এক অন্য মাত্রা পেতে চলেছে ৷