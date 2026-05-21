ইডি হেফাজত শেষে আজ আদালতে সুজিত বসু
10 দিনের ইডি হেফাজত শেষ প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর। তারপর আজ ফের তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
Published : May 21, 2026 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 21 মে: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর 10 দিনের ইডি হেফাজত কাটালেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। আজ, বৃহস্পতিবার হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তাঁকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইডি দফতর থেকে বের করার সময় প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঘিরে ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা।
সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নে এদিন সুজিত বসু কোনও মন্তব্য করেননি। তবে সাংবাদিকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কেবল মাথা নেড়ে কোনওমতে প্রতিক্রিয়া জানান। এছাড়াও, গাড়িতে ওঠার সময় তাঁকে একাধিকবার হাত নাড়তে দেখা যায়।
উল্লেখ্য, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানোর পর ইডির হাতে গ্রেফতার হন সুজিত বসু। গত 11 মে টানা 13 ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার সুজিত বসু ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছিল।
তদন্তকারীদের অভিযোগ, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা, তদন্তকে ভিন্ন খাতে চালিত করার চেষ্টা এবং তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার মতো অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই কারণেই তাঁকে এদিন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়। এরপর 10 দিনের জন্য তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। আজ আদালতে পেশ করার পর আজ ইডি ফের পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।