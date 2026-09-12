35 বছর বন্ধ চোয়াল, অস্ত্রোপচারের পর মুখ খুলে রসগোল্লা খেলেন আফগান যুবক

35 বছর বন্ধ চোয়াল, অস্ত্রোপচারের পর মুখ খুলে রসগোল্লা খেলেন আফগান যুবক
Kokata Rare Surgery: চোয়ালের সমস্যার কারণে শক্ত খাবার খেতে পারতেন না । হাসতেও পারতেন না মন খুলে । ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন ।
Published : September 12, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: সাড়ে তিন দশক ধরে মুখ প্রায় খুলতেই পারতেন না। কম বয়সে চোয়ালে জটিল সমস্যা দেখা দেয় । চোয়ালের জোড়ের সঙ্গে মাথার খুলির হাড় জুড়ে গিয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে খাবার খাওয়ার সুযোগ হয়নি কোনওদিনই। তরল খাবার খেয়েই কাটাতে হয়েছে দশকের পর দশক। 36 বছর বয়সে কলকাতায় এসে জটিল অস্ত্রোপচারের পর সেই পরিস্থিতির বদল ঘটল আফগানিস্তানের আহমেদ খানের জীবনে।
অস্ত্রোপচারের পর কেটে গিয়েছে প্রায় এক মাস । এখন স্বাভাবিক খাবার খেতে পারছেন । চিকিৎসার পর প্রথমবার মুখ খুলে রসগোল্লাও খেয়েছেন । চিকিৎসকদের বক্তব্য, আহমেদের সমস্যাটি ছিল কমপ্লিট বোনি টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট (TMJ) অ্যানকাইলোসিস ।
রোগের শুরু, রোগের শেষ
দীর্ঘদিনের এই সমস্যার কারণে শুধু খাবার খাওয়াই নয়, কথা বলা, মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং স্বাভাবিকভাবে হাসার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হত তাঁকে। এর আগে অন্য একটি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কিন্তু তাতে চোয়ালের স্বাভাবিক নড়াচড়া ফেরেনি। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার আশায় এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় আসেন আহমেদ।
পরীক্ষা এবং সিটি স্ক্যানে সমস্যার ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়। দেখা যায়, চোয়ালের জোড় এবং তার সংলগ্ন খুলির অংশ কার্যত একটি শক্ত হাড়ের কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। এরপর শুরু হয় জটিল অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি। মুখ একেবারেই খুলতে না পারায় সাধারণ পদ্ধতিতে অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে শ্বাসনালীতে নল ঢোকানোও কঠিন ছিল। তাই অস্ত্রোপচারের সময় ব্রঙ্কোস্কোপিক পদ্ধতিতে শ্বাসনালী সুরক্ষিত করা হয়। প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে চলে অস্ত্রোপচার। খুলির জুড়ে যাওয়া শক্ত হাড়ের অংশ সাবধানে সরিয়ে চোয়ালের নড়াচড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা তৈরি করা হয়। ফের যাতে হাড় জুড়ে না যায় তার জন্য টেম্পোরালিস মাসল ফ্ল্যাপও ব্যবহার করা হয়।
চিকিৎসক কী বলছেন ?
চিকিৎসক সুজয় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, “এটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি ছিল। চোয়ালের জোড়, খুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জুড়ে গিয়েছিল। 35 বছর ধরে মুখ খোলার সমস্যা ছিল এবং এর আগে অস্ত্রোপচার হলেও প্রয়োজনীয় নড়াচড়া ফেরেনি। পরীক্ষা ও সিটি স্ক্যানে দেখা যায়, এটি Sawhney Type IV-এর মতো অত্যন্ত গুরুতর অ্যানকাইলোসিস। প্রায় ছয় ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে সম্পূর্ণ হাড়ের সংযোগ আলাদা করা হয়।”
অস্ত্রোপচারের পর আহমেদের মুখ প্রায় 35 মিলিমিটার পর্যন্ত খুলতে শুরু করে, যা প্রায় তিন আঙুলের সমান। চিকিৎসকদের মূল লক্ষ্য ছিল শুধু মুখ খোলার পরিমাণ বাড়ানো নয়, বরং চোয়ালের কার্যকর নড়াচড়া ফিরিয়ে আনা । তিনি যাতে স্বাভাবিকভাবে খেতে ও কথা বলতে পারেন সে কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা ।
অস্ত্রোপচারের পর মোট আট দিন হাসপাতালে ছিলেন। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়ি ফেরার পর নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফলোআপে আসতে বলা হয়। প্রায় এক মাস পর ফের ফলোআপে আসেন ।
জীবনে ফেরা
চিকিৎসকদের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক খাবারে ফিরেছেন আহমেদ। এখন আর শুধুমাত্র তরল খাবারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না তাঁকে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, অস্ত্রোপচারের পর চোয়ালের নড়াচড়া বজায় রাখতে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট ব্যায়াম এবং রুটিন মেনে চলতে হবে।
পাশাপাশি স্বাভাবিক ডায়েট চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ 35 বছর পর আহমেদ স্বাভাবিক খাবার খাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় চিকিৎসকদের কাছেও এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। বিশেষ করে অস্ত্রোপচারের পর নিজের মুখে রসগোল্লা তুলে খেতে পারা আহমেদের কাছে ছিল দীর্ঘদিনের আটকে থাকা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রতীক।