অনুপ্রবেশকারী আফগান নাগরিক গ্রেফতার ! শিলিগুড়ি করিডর, পাহাড়ে কড়া নজরদারি

অনুপ্রবেশকারী আফগান নাগরিক গ্রেফতার ! শিলিগুড়ি করিডর, পাহাড়ে কড়া নজরদারি
Afghan Infiltrator Arrested: বেআইনিভাবে দুই বছর ধরে কালিম্পংয়ে বসবাস করছিলেন ওই আফগান নাগরিক ৷ ঘঠনা প্রকাশ্যে আসতেই ভাড়াটিয়া যাচাইয়ের নির্দেশ কালিম্পং পুলিশের ৷
Published : September 20, 2026 at 11:20 AM IST
কালিম্পং, 20 সেপ্টেম্বর: বেআইনিভাবে ভারতে বসবাসের অভিযোগে এক আফগান নাগরিককে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ উত্তরবঙ্গের ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল থেকে তাঁকে পাকড়াও করেছে কালিম্পং থানার পুলিশ । ধৃত যুবকের নাম সৈয়দ বিলাল খান (28) । তিনি আফগানিস্তানের কাবুলের ইউসুফ খেল এলাকার পাতকিকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর বাবার নাম আবদুল মহম্মদ ।
পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গত 18 সেপ্টেম্বর শুক্রবার অভিযান চালিয়ে কালিম্পং থানার হাট বাজার এলাকার চেস্ট ক্লিনিকের কাছের একটি বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয় । পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য । এরপরেই বিলালকে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রায় দুই বছর আগে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বিলাল-সহ চারজন আফগান নাগরিক । ভারতে ঢোকার পর তাঁরা প্রথমে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি এলাকায় পৌঁছন । সেখান থেকে পাহাড়ি শহর কালিম্পংয়ে গিয়ে হাট বাজার এলাকার ওই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন । শুক্রবার তাঁদের মধ্যে থেকে দু'জন আফগান নাগরিক কালিম্পং ছেড়ে চলে যান ৷ বিলাল যে রাতে গ্রেফতার হন, তার আগেই পালিয়ে যান আরেক সঙ্গী ৷
পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশিতে ধৃত বিলালের কাছ থেকে ভারতে থাকার ভিসা, পাসপোর্ট বা কোনও নথিপত্র মেলেনি । অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে কালিম্পং আদালতে পাঠানো হয়েছে ।
এদিকে এই ঘটনাটি শিলিগুড়ি করিডর বা তথাকথিত 'চিকেনস নেক'এর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে । ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে যুক্ত করার একমাত্র সংকীর্ণ ভূখণ্ড হল এই শিলিগুড়ি করিডর । নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ এবং চিনের সীমান্তঘেঁষা এই অতি-সংবেদনশীল পথটির উপর উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক যোগাযোগ ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল ।
এই ধরনের ভূ-রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে আন্তর্জাতিক অনুপ্রবেশকারীদের নজরদারির চোখ এড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা । শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি এলাকাকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করার চক্রান্তের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে কালিম্পং জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কতা ও বার্তা জারি করা হয়েছে ।
কালিম্পং জেলার পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই বলেন, "কোনও অচেনা ব্যক্তিকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে অবশ্যই নিকটস্থ থানায় গিয়ে পুলিশের মাধ্যমে 'টেন্যান্ট ভেরিফিকেশন' বা ভাড়াটিয়া পরিচয় যাচাই সম্পন্ন করতে হবে । পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে বা পরিচয়পত্র যাচাই ছাড়া বাড়ি ভাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য পাহাড়ি শহরের সমস্ত বাসিন্দাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ রোধে ভবিষ্যতে এই ধরনের নজরদারি ও অভিযান আরও জোরদার করা হবে ।"