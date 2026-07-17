ভুয়ো পরিচয়পত্রে 5 বছর কলকাতায় বাস ! ভবানীপুরে গ্রেফতার আফগান নাগরিক

ভুয়ো পরিচয়পত্রে 5 বছর কলকাতায় বাস ! ভবানীপুরে গ্রেফতার আফগান নাগরিক
তদন্তে গুপ্তচরবৃত্তির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তুলে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে ৷
Published : July 17, 2026 at 1:03 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: তিন মাসের বৈধ ভিসায় ভারতে এসেছিলেন ৷ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও প্রায় পাঁচ বছর ধরে কলকাতায় ভুয়ো পরিচয়ে বসবাসের অভিযোগ ! বৃহস্পতিবার রাতে আফগান নাগরিককে গ্রেফতার করল ভবানীপুর থানার পুলিশ । ধৃতের নাম জামিল খান ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ভুয়ো পরিচয়পত্রের সাহায্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে শহরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন । কারা কারা তাঁকে সাহায্য করেছিল এবং তিনি কী উদ্দেশ্যে কলকাতায় থেকে গিয়েছিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দেশের কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ছবি তাঁর মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ডায়েরিতে একাধিক এজেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছে । তদন্তের স্বার্থে এখনই তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে না । প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2021 সালে তিন মাসের ভিসায়ে কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় আসেন জামিল খান । কিন্তু ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি দেশ না ছেড়ে কলকাতাতেই থেকে যান । অভিযোগ, এই সময়েই একাধিক এজেন্টের সাহায্যে তিনি ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করেন । শুধু তাই নয়, জাল নথির ভিত্তিতে ভুয়ো ড্রাইভিং লাইসেন্সও বানিয়ে ফেলেন । সেইসব নথি ব্যবহার করেই দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় বসবাস করছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে ।
সম্প্রতি ভবানীপুর থানার পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল তাঁর গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করে । তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সে সময় তাঁর বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে । এরপরই গ্রেফতার করা হয় । ধৃতের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, একাধিক মোবাইল ফোন এবং অন্য কয়েকটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । সেগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য জামিল খান গত পাঁচ বছর কী কী করেছেন তা সবিস্তারে জানা। তিনি কলকাতার বাইরে দেশের অন্য কোনও রাজ্যে গিয়েছিলেন কি না, কোথায় কোথায় যাতায়াত করেছেন, কোনও সংবেদনশীল এলাকা বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি বা তথ্য বিদেশে পাঠানো হয়েছিল কি না, সেই সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁর ডিজিটাল ডিভাইসের তথ্য বিশ্লেষণ করে যোগাযোগের নেটওয়ার্কও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । একই সঙ্গে ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির পিছনে সক্রিয় চক্রের সন্ধানেও নেমেছেন তদন্তকারীরা । ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ডায়েরিতে কয়েকজন এজেন্টের নাম ও যোগাযোগের সূত্র মিলেছে বলে জানা গিয়েছে । ওই সূত্র ধরেই অভিযান চালানো হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের একাংশের মতে, জামিল খান শুধুই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন, নাকি তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । তিনি কোনও আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, অথবা গুপ্তচরবৃত্তির মতো সংবেদনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না ।
যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি পুলিশ । ধৃতকে শুক্রবার আলিপুর পুলিশ আদালতে পেশ করা হবে ৷ নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবেন তদন্তকারীরা । তাঁদের আশা, জেরায় ভুয়ো নথি তৈরির চক্র, সহযোগীদের পরিচয় এবং তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে । তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিরও ।