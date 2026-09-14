বাবাকে হারিয়েও থামেনি স্বপ্ন, থার্মোকলের শিল্পে জাতীয় স্বীকৃতি কাকদ্বীপের অদৃতির

বাবাকে হারিয়েও থামেনি স্বপ্ন, থার্মোকলের শিল্পে জাতীয় স্বীকৃতি কাকদ্বীপের অদৃতির
মাত্র 14 বছর বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠেছে অদৃতি মাইতির। তবে এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে কঠিন জীবনসংগ্রামের গল্প ৷ প্রতিবেদন শুভজিৎ দাসের ৷
Published : September 14, 2026 at 9:06 PM IST
কাকদ্বীপ, 14 সেপ্টেম্বর: একটি-দুটি নয়, অসংখ্য ক্ষুদ্র থার্মোকলের বল। কখনও পাশাপাশি, কখনও নির্দিষ্ট দূরত্বে, কখনও আবার নিখুঁত বিন্যাসে সাজানো সেই বলগুলিই ধীরে ধীরে ধারণ করেছে এক মহৎ ব্যক্তিত্বের মুখাবয়ব। রং-তুলির প্রচলিত পথ এড়িয়ে, অভিনব শিল্পভাবনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি তৈরি করেছে কাকদ্বীপের এক কিশোরী। আর সেই সৃষ্টিই এনে দিয়েছে জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি। মাত্র 14 বছর বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠেছে অদৃতি মাইতির।
কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর, বাসন্তী ময়দান এলাকার বাসিন্দা অদৃতি বর্তমানে সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। বয়স অল্প হলেও শিল্পচর্চার প্রতি তাঁর আগ্রহ দীর্ঘদিনের। ছবি আঁকার পাশাপাশি নতুন কিছু তৈরি করার নেশা থেকেই থার্মোকলের বল দিয়ে প্রতিকৃতি গড়ার পরিকল্পনা। সেই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে দীর্ঘ সময় ধরে চলে অনুশীলন, পরিকল্পনা এবং ধৈর্যের পরীক্ষা।
অদৃতির তৈরি শিল্পকর্মটির আয়তন 3 ফুট 3 ইঞ্চি লম্বা এবং 1 ফুট 7 ইঞ্চি চওড়া। এই নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই প্রায় দু'হাজার থার্মোকলের বল ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখাবয়ব। প্রতিটি বলের অবস্থান, বিন্যাস এবং ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা। দূর থেকে দেখলে এটি যেন একটি নিখুঁত প্রতিকৃতি। কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, প্রচলিত রং বা তুলির পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থার্মোকলের বলই হয়ে উঠেছে এই শিল্পসৃষ্টির মূল উপাদান।
এই অভিনব শিল্পকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে অদৃতির হাতে পৌঁছেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের শংসাপত্র, মেডেল, ব্যাজ, পরিচয়পত্র এবং অফিশিয়াল রেকর্ড বুক। বাড়িতে সেই স্বীকৃতির সামগ্রী পৌঁছতেই আনন্দে ভেসেছে অদৃতির পরিবার। কাকদ্বীপের এই কিশোরীর সাফল্যে খুশি তাঁর শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও।
তবে রেকর্ডের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে এক কঠিন জীবনসংগ্রামের গল্প। অদৃতির বয়স যখন মাত্র 9 বছর, তখনই তাঁর বাবা মারা যান। এরপর মা রুম্পা মাইতিকে নিয়ে কাকদ্বীপে মামার বাড়িতে থাকতে শুরু করে অদৃতি। প্রতিকূলতার মধ্যেও মেয়ের পড়াশোনা এবং প্রতিভার বিকাশে পাশে থেকেছেন তাঁর মা। সংসারের নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অদৃতির শিল্পচর্চা যাতে থেমে না-যায়, সেদিকে নজর রেখেছেন পরিবারের সদস্যরা।
মামার বাড়িতে থাকার সময় স্থানীয় শিক্ষক দেবরাজ বেরার কাছে ছবি আঁকা ও বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরির প্রশিক্ষণ নেয় অদৃতি। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর শিল্পভাবনায় আসে বৈচিত্র্য। থার্মোকলের বল দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি তৈরির কাজেও শিক্ষক দেবরাজ বেরার পরামর্শ ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা গিয়েছে। থার্মোকলের মতো হালকা উপকরণ দিয়ে একটি প্রতিকৃতির আদল তৈরি করা সহজ কাজ নয়।
প্রতিটি বলকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো, মুখের গড়ন ও অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা এবং পুরো ছবির ভারসাম্য বজায় রাখা, সবকিছুর জন্য প্রয়োজন হয় অসীম ধৈর্য ও মনোযোগ। সামান্য ভুলেও নষ্ট হতে পারে পুরো শিল্পকর্মের সৌন্দর্য। সেই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেই কাজটি সম্পূর্ণ করেছে অদৃতি।
ছাত্রীর এই সাফল্যে গর্বিত শিক্ষক দেবরাজ বেরাও। তাঁর মতে, "অদৃতির মধ্যে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা।"
প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই চেষ্টা প্রশংসনীয় বলেই মনে করছেন তিনি। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম ওঠার পরও অবশ্য থামতে চাইছে না অদৃতি। আগামিদিনে আরও নতুন এবং ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম তৈরির ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। জাতীয় স্তরের স্বীকৃতির পর এবার বিশ্বমঞ্চে নিজের প্রতিভা তুলে ধরার স্বপ্ন দেখছে এই কিশোরী।
মা রুম্পা মাইতি বলেন, "ছোটবেলা থেকেই ওর আঁকার শখ ছিল ৷ বাবা মারা যাওয়ার পর আর্থিক কারণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ এখন আবার শুরু করেছে। তারপরই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলল ৷ খুব ভালো লাগছে ।"
অদৃতি মাইতি বলে, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির উপর 2000টি বল দিয়ে ছবি ফুটিয়ে তুলেছি ৷ আমাদের স্যর অনেক অনেক সাহায্য করেছেন। শিক্ষক দেবরাজ বেরার কথায়, "ছাত্রীর এই সাফল্যে আমরা খুব আনন্দিত।"
ভবিষ্যতে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তোলার পাশাপাশি দেশবাসীকে আরও কিছু অভিনব শিল্পকলা উপহার দিতে চায় সে। অদৃতির এই সাফল্য প্রমাণ করে, প্রতিভা কখনও শুধু সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে না। ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায় এবং সঠিক দিশা পেলে প্রতিকূলতার মধ্যেও তৈরি হতে পারে অনন্য সৃষ্টিকর্ম। কাকদ্বীপের এই কিশোরীর শিল্পকর্মে সেই বার্তাই যেন আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর এই কৃতিত্বে এখন গর্বিত পুরো কাকদ্বীপ।