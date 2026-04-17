বঙ্গভোটে প্রথম দফায় 'দাগি' প্রার্থীর ছড়াছড়ি; 32 শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা, তালিকার শীর্ষে বিজেপি

বঙ্গভোটে প্রথম দফায় 'দাগি' প্রার্থীর ছড়াছড়ি; 32 শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা, তালিকার শীর্ষে বিজেপি
বঙ্গভোটের প্রথম দফায় দাগি প্রার্থীদের দাপট ৷ এডিআর রিপোর্ট প্রকাশ করতেই তা বিশ্লেষণ করলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুরজিৎ দত্ত ৷
Published : April 17, 2026 at 11:51 AM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: রাজনীতি আর অপরাধ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ! 2026-এর বঙ্গভোটে এই বহুল চর্চিত বাক্যটিতেই ফের একবার সিলমোহর দিল পরিসংখ্যান ।
রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার যে ছবিটা সামনে এসেছে, তা থেকে পরিষ্কার যে গণতন্ত্রের উৎসবে যাঁদের নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবছেন বাংলার মানুষ, তাঁদের অনেকেরই অতীত ইতিহাস শুধু কালো নয়, রীতিমতো রক্তমাখা । খুন, ধর্ষণ থেকে খুনের চেষ্টা ও তোলাবাজির মতো মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে ।
অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (ADR)-এর পরিসংখ্যান বলছে, দাগি বা ফৌজদারি মামলা থাকা প্রার্থীদের টিকিট দেওয়ার এই দৌড়ে রাজ্যের শাসকদল বা বামেদের পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে নিজেদের 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স' বা পরিচ্ছন্ন রাজনীতির দাবিদার, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।
প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ও স্ক্রুটিনি পর্ব ইতিমধ্যেই শেষ । নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের জমা দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে এডিআর যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তা সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য এক অশনিসংকেত । পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রথম দফায় মোট 1475 জন প্রার্থীর হলফনামা বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এর মধ্যে 345 জন, অর্থাৎ প্রায় 23 শতাংশ প্রার্থীই নিজেদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকার কথা হলফনামায় স্বীকার করেছেন ।
তবে উদ্বেগের পারদ আরও চড়িয়েছে গুরুতর অপরাধের পরিসংখ্যান । এই 345 জনের মধ্যে 294 জন (প্রায় 20 শতাংশ) প্রার্থীর বিরুদ্ধে রয়েছে জামিন অযোগ্য ও অতি-গুরুতর ফৌজদারি মামলা । 19 জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের (আইপিসি 302 ধারা) অভিযোগ রয়েছে । পাশাপাশি, খুনের চেষ্টার (আইপিসি 307 এবং বিএনএস 109 ধারা) অভিযোগ রয়েছে 105 জনের বিরুদ্ধে । অর্থাৎ, বাংলার রাজনৈতিক ময়দানে পেশিশক্তি ও হিংসার যে দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগ রয়েছে, প্রার্থীদের এই খতিয়ান যেন তারই এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ।
সবচেয়ে বড় দ্বিচারিতা ধরা পড়েছে নারী সুরক্ষা ইস্যুতে । ভোটের প্রচারে রাজ্যের শাসক থেকে বিরোধী, সব শিবিরই নারী নিরাপত্তাকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করেছে । অথচ টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে সেই নীতিবোধ যেন বেমালুম উধাও ।
এডিআর-এর তথ্য বলছে, প্রথম দফার প্রার্থীদের মধ্যে 98 জনের বিরুদ্ধে মহিলাদের ওপর অত্যাচার বা নারী নির্যাতনের মামলা রয়েছে । এর মধ্যে 6 জন প্রার্থী খোদ ধর্ষণের (আইপিসি 376 এবং 376(2)(এন) ধারা) মতো জঘন্য কাজে অভিযুক্ত । মহিলাদের সম্মান রক্ষার কথা বলা রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক কোন যুক্তিতে এই ধরনের দাগি অভিযুক্তদের জনপ্রতিনিধি হওয়ার ছাড়পত্র দিচ্ছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুমুল জল্পনা শুরু হয়েছে ।
দলের নিরিখে এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে যে চিত্রটা ফুটে ওঠে, তাতে সবচেয়ে অস্বস্তিতে পড়বে গেরুয়া শিবির । পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, দাগি প্রার্থী দেওয়ায় সবার চেয়ে এগিয়ে বিজেপি । প্রথম দফায় বিজেপির 152 জন প্রার্থীর হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে 106 জনের বিরুদ্ধেই (70 শতাংশ) ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷ আর গুরুতর অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত 96 জন (63 শতাংশ)।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলায় নিজেদের জমি শক্ত করতে এবং শাসকদল তৃণমূলের দাপট ঠেকাতে বিজেপি মূলত 'বাহুবলী' বা স্থানীয় স্তরে প্রভাব খাটানো নেতাদের ওপরই বেশি ভরসা করেছে । যার ফলেই এই বিপুল সংখ্যক দাগি প্রার্থী গেরুয়া শিবিরের তালিকায় ।
অবশ্য বিরোধীরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই । সিপিআই(এম)-এর 98 জন প্রার্থীর মধ্যে 43 জনের বিরুদ্ধে (44 শতাংশ) এবং গুরুতর অপরাধে 36 জনের (37 শতাংশ) বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে । অন্যদিকে, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের 148 জন প্রার্থীর মধ্যে 63 জনের (43 শতাংশ) বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা রয়েছে, যার মধ্যে 48 জন (32 শতাংশ) গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত । কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এই হার কিছুটা কম, তাদের 151 জন প্রার্থীর মধ্যে 39 জনের (26 শতাংশ) বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং 33 জনের (22 শতাংশ) বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে ।
রাজনৈতিক দলগুলোর অবশ্য এই নিয়ে নিজস্ব সাফাই রয়েছে । বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বা 'মিথ্যে' মামলা দেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের । সেক্ষেত্রে দলগুলোর দাবি, এই মামলাগুলোর অধিকাংশই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার ।
কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে খুন বা ধর্ষণের মতো অপরাধকে লঘু করে দেখার কোনও সুযোগ নেই বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । আসলে বর্তমানে নির্বাচনে আদর্শ বা নীতির চেয়ে অনেক বেশি নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে অর্থবল এবং বাহুবল, তথা 'উইনেবিলিটি' বা জেতার ক্ষমতা ।
সব মিলিয়ে, এডিআর-এর এই রিপোর্ট আসলে গণদেবতার কাছে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন ছুড়ে দিয়েছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রার্থীদের এই অপরাধের খতিয়ান আজ মানুষের হাতের মুঠোয় । এখন দেখার, ইভিএমের বোতাম টেপার সময় সাধারণ মানুষ কি প্রার্থীর এই অতীত ইতিহাসকে মাথায় রাখবেন, নাকি রাজনৈতিক দলের প্রতীকের মোহে ফের একবার দাগিদেরই আইনসভায় প্রবেশের ছাড়পত্র দেবেন । উত্তর প্রকাশ 4 মে ৷