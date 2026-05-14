45 দিনের মধ্যে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়দানে মালদা প্রশাসন

45 দিনের মধ্যে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়দানে মালদা প্রশাসন
বৃহস্পতিবার মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন৷ সরকারের নির্দেশিকা মেনে জমি হস্তান্তর শেষ হবে বলে তিনি জানান৷
Published : May 14, 2026 at 7:20 PM IST
মালদা, 14 মে: সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বৃহস্পতিবার মালদায় বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল৷ বৈঠকটি করেন মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক৷ বৈঠক শেষে জেলাশাসক জানান, সরকারের নির্দেশিকা মেনে 45 দিনের মধ্যেই তাঁরা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি হস্তান্তরের কাজ শেষ করবেন৷
উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সবাই জানিয়েছিলেন যে বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম কাজ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়ায় মুড়ে ফেলা৷ সীমান্ত সুরক্ষার দিকেই তাঁরা প্রথমে নজর দেবেন৷ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারীও এই বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন৷ বিএসএফ কর্তৃপক্ষকে 45 দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তর করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি৷ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে মালদা জেলা প্রশাসন৷ সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এদিন বৈঠক হয়৷
এদিনের বৈঠকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন৷ জেলা প্রশাসনের তরফে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর-সহ একাধিক দফতরের আধিকারিকরা৷ দীর্ঘ বৈঠকের পর জেলাশাসক বলেন, “সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে আজ আমরা বিএসএফ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছি৷ ওই বৈঠকে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরাও ছিলেন৷ এখনও পর্যন্ত ইন্দো-বাংলা সীমান্তের যেসব এলাকা অরক্ষিত, সেসব এলাকায় কীভাবে ত্রিস্তরীয় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাবে, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই বেড়া দিতে যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন তা আমরা বিএসএফ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব৷ বিএসএফ কর্তৃপক্ষ তাদের বিষয়গুলি আমাদের জানিয়েছে৷ আমরাও নিজেদের বিষয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি৷ আমরা 45 দিনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব৷ তার জন্য আমরা তৈরি রয়েছি৷ এখন থেকে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও বিএসএফ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় থাকবে৷”
কিছুদিন আগে কালিয়াচকের সুকদেবপুর এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নেয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ৷ সেই সময় বিজিবি ও বাংলাদেশের নাগরিকদের তরফে প্রবল বাধা আসে৷ শুধু তাই নয়, বাংলাদেশিরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় গ্রামে হামলা চালায় বলেও অভিযোগ ওঠে৷ প্রশ্ন উঠেছে, জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সুকদেবপুরেই কি প্রথমে সীমান্ত বেড়া তৈরি করা হবে?
জেলাশাসক বলেন, “এনিয়ে আমি এখনই কোনও মন্তব্য করতে পারব না৷ পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে যা বলার বলতে পারব৷ যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে, তার তালিকা বিএসএফ ও আমাদের কাছে রয়েছে৷ আমাদের পুরো অরক্ষিত সীমান্তেই কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে৷”
মালদা জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে 172 কিলোমিটার৷ এর মধ্যে প্রায় 33 কিলোমিটার এলাকা পুরো অরক্ষিত৷ এর বেশিরভাগই নীচু জায়গা৷ রয়েছে তিন কিলোমিটার জল সীমান্তও৷ অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে অন্তত 260 একর জমি প্রয়োজন৷ জমি অধিগ্রহণের জন্য গত বছর রাজ্য সরকারের তরফে 52 কোটি টাকা জেলায় এসে পৌঁছেছে৷
এখনও পর্যন্ত মাত্র 10 একর জমি অধিগৃহীত হয়েছে৷ অধিগ্রহণের জন্য বাকি জমি জরিপের কাছে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের সাতটি দল কাজ করছে৷ প্রশাসনের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সুকদেবপুর সীমান্তে বিএসএফ ও বিজিবি যৌথ পরিদর্শন করবে৷