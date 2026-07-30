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উত্তরবঙ্গ নিয়ে নবান্নে শিল্প-বৈঠক, জমি নিয়ে ফেলে রাখলে ফেরানোর হুঁশিয়ারি

বৃহস্পতিবার নবান্নের উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে বৈঠক হয় ৷ সেখানে রাজ্যের তিনমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, অশোক দিন্দা ও শংকর ঘোষ উপস্থিত ছিলেন ৷

Nabanna
নবান্ন (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 9:29 PM IST

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কলকাতা, 30 জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে ব্রাত্য থাকা উত্তরবঙ্গকে শিল্পের ট্র্যাকে ফেরাতে এবার আরও কড়া ও ইতিবাচক পদক্ষেপ করল নবান্ন । বৃহস্পতিবার বণিক সভার সদস্যদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় । নবান্নে আয়োজিত এই বৈঠকে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দা উপস্থিত থাকলেও, উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনার রূপরেখা এবং সরকারের অবস্থানের কথা মূলত তুলে ধরেন রাজ্যের পরিষদীয় ও পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ । ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের (আইসিসি) উত্তরবঙ্গ শাখার সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এদিনের উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে শিল্পের পথে সরকার কীভাবে এগোতে চাইছে, সেই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেন তিনি ।

সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, পূর্বতন সরকারের আমলে লিজ হোল্ডে দেওয়া জমির কড়া পর্যালোচনা করা হবে । যে সমস্ত জমিতে এখনও কোনও শিল্পের কাজ শুরু হয়নি এবং যা স্রেফ ফেলে রাখা হয়েছে, আগামিদিনে সেই জমি সরকার ফিরিয়ে নিতে পারে ।

তবে শিল্পপতিদের সুবিধা দিতে রাজ্যে যে নতুন ‘এক জানলা’ বা সিঙ্গল উইন্ডো প্রকল্প চালু হচ্ছে, সেকথাও জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ থেকে আসা বিভিন্ন প্রতিনিধিরা । বণিক সভার প্রতিনিধিদের তরফ থেকে এদিন জানানো হয়, সরকার জানিয়েছে রাজ্যে এখন শিল্পবান্ধব পরিবেশ রয়েছে । আগ্রহী শিল্পপতিরা সরকারের কাছে আবেদন করলে দ্রুত যাতে এক জানলা পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ।

উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, ‘‘শপথ নেওয়ার পরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গ নিয়ে তাঁর ভাবনা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন । উত্তরবঙ্গ আর বঞ্চিত থাকবে না ।’’ এদিনের মতবিনিময় পর্বে তিনি জানান, শিল্পের প্রসারে রাজ্যের অভ্যন্তরে ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা প্রয়োজন । বিনিয়োগকারীরা সবসময় নিজেদের সুবিধা খোঁজেন । তাই পরিকাঠামোগত বৈষম্য, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে বিদ্যুতের মাশুলের ফারাক দূর করার আশ্বাস দেন তিনি ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) ক্ষেত্রে সব লাইসেন্সের জন্য কলকাতার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জেলাস্তরেই কাজ মেটানোর কথা জানান শংকর ঘোষ । জিএসটি সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং লিজহোল্ড জমির 15 শতাংশ ফ্রি-হোল্ডে রূপান্তরিত করার সরকারি সিদ্ধান্তের কথাও তিনি শিল্পপতিদের সামনে তুলে ধরেন । তাঁর কথায়, চা-শিল্প এবং পর্যটন নিয়ে এদিন দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ।

চা-শিল্পের নিজস্ব ব্র্যান্ডিংয়ের অভাব নিয়ে আক্ষেপ করে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী বলেন, ‘‘চা-শিল্পটা যে আমরা ওন (Own) করি না, এটা দুর্ভাগ্যের । ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের ওয়াইনের যেমন আলাদা ব্র্যান্ডিং রয়েছে, আমাদের চায়েরও সেভাবে আলাদা পরিচিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন ।’’ চা-বাগানগুলিকে কেন্দ্র করে টি-ট্যুরিজমকে আরও আকর্ষণীয় করার সুনির্দিষ্ট ভাবনাও তুলে ধরেন তিনি ।

বিনিয়োগের জন্য জমির সহজলভ্যতা প্রসঙ্গে মন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে এখন জমি অনেক বেশি । কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে আগামিদিনে উত্তরবঙ্গই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হতে চলেছে । তিনি স্পষ্ট জানান, কেন্দ্রের সহায়তার একশো শতাংশই রাজ্যের উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে ।

শিল্পের জন্য দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন, ‘‘দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স । এটাই শক্তি আজকে সরকারি আধিকারিকদের এই দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য ।’’

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TAGGED:

INVESTMENT IN BENGAL
শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে বৈঠক
শংকর ঘোষ
FOCUSING ON THE MSME SECTOR
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