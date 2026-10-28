নভেম্বরেই ভোটের বিজ্ঞপ্তি নাকি পিছোবে সূচি, কলকাতা-হাওড়া পুরভোট ঘিরে জোর জল্পনা

নভেম্বরেই ভোটের বিজ্ঞপ্তি নাকি পিছোবে সূচি, কলকাতা-হাওড়া পুরভোট ঘিরে জোর জল্পনা
Kolkata and Howrah Municipal Election: রাজ্য নির্বাচন কমিশন নভেম্বরে পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পনা করলেও বিরোধীদের তোপে পুরভোট ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে ৷
Published : October 28, 2026 at 10:59 AM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের ভোটকে ঘিরে একদিকে যেমন প্রস্তুতি চালাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন, অন্যদিকে বিস্তর জলঘোলাও শুরু হয়েছে ।
ইতিমধ্যেই পুরভোট নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে, যার শুনানি 28 অক্টোবর বুধবার । আবার সর্বদলীয় বৈঠকে কমিশনের পেশ করা খসড়া তালিকা নিয়ে বিরোধিতা করেছেন বিরোধীরা ৷ তাদের মূল বক্তব্য হল, কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগম এলাকার এক লক্ষেরও বেশি বৈধ ভোটারদের বাদ রেখে নির্বাচন করা যাবে না । মমতা তৃণমূলের সাফ বক্তব্য, SIR-এর ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ভোট ঘোষণা হলে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে ।
অর্থাৎ, এর থেকে স্পষ্ট যে আবার জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট নিয়ে । অন্যদিকে, কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী 10 থেকে 12 নভেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হতে পারে । সবকিছু কমিশনের পরিকল্পনামাফিক এগোলে তবেই আগামী নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে পারে ।
কলকাতা ও হাওড়ার ভোটার তালিকা ও বুথ বিন্যাসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে একাধিক অনিশ্চয়তা । তবে ঠিক কবে নাগাদ হতে পারে পুরভোট ? এই নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে ।
যদি বিরোধীদের দাবি মেনে ভোটার তালিকায় নাম সংযোজনের পথ খোলা হয়, তবে নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে অপেক্ষা করতে হতে পারে । সেক্ষেত্রে আগামী বছরের 5 জানুয়ারি নাগাদ সংশোধিত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । আর তেমনটা হলে নভেম্বরের সম্ভাব্য পুরভোটের সূচি অনেকটাই পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ।
ভোটার ও বুথ তালিকার পাশাপাশি ভোটগ্রহণের স্থান নির্বাচন, বুথের পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজও চালাচ্ছে কমিশন । কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ জেলার নির্বাচনী আধিকারিক এবং কলকাতা পুর কমিশনার দফায় দফায় বৈঠক করছেন ।
একদিকে আগামী 10 থেকে 12 নভেম্বর বুথের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোটের বিজ্ঞপ্তির প্রস্তুতি, অন্যদিকে ভোটার তালিকা ও বুথ সীমানা নিয়ে বিরোধীদের তোপ; এই দুইয়ের টানাপড়েনে কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটের ভবিষ্যৎ আপাতত এক নতুন অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে ।