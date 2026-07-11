অপারেশন ক্লিন-আপ ! শিলিগুড়িতে চলল বুলডোজার, প্রশাসক বসতেই অ্যাকশন মোডে পুরনিগম
প্রশাসনের সাফ কথা, কারও জন্য আলাদা নিয়ম নয়, যেখানে সরকারি জমি বা নালা দখলের অভিযোগ মিলবে, সেখানেই আইন মেনে উচ্ছেদ অভিযান হবে ।
Published : July 11, 2026 at 6:26 PM IST
শিলিগুড়ি, 11 জুলাই: মেয়রের ইস্তফার পর প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব যেতেই বদলে গেল শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাজের গতি । শহরের যানজট, জলনিকাশি সমস্যা এবং অবৈধ দখলদারি রুখতে শুরু হয়েছে 'অপারেশন ক্লিন-আপ' । তারই প্রথম বড় পদক্ষেপ হিসেবে শনিবার শিলিগুড়ির ব্যস্ত এসএফ রোডে একটি হোটেলের সামনে সরকারি নালার উপর গড়ে ওঠা অবৈধ কংক্রিটের নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল পুরনিগম । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ।
পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে একটি হোটেলের সামনে সরকারি নালার উপর কংক্রিটের স্ল্যাব বসিয়ে বেআইনিভাবে জায়গা দখল করা হয়েছিল । এর জেরে নালার মুখ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় । ফলে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সাফাইকর্মীরাও নালার ভিতরে ঢুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে পারছিলেন না । সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা । বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমে একাধিক অভিযোগও জমা পড়েছিল ।
পুরনিগমের দাবি, কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়া অভিযান চালানো হয়নি । নিয়ম মেনে প্রথমে হোটেল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয় । কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষিত হওয়ায় শনিবার সকালে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বুলডোজার নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুর আধিকারিকেরা । কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে ফেলা হয় নালার উপর তৈরি অবৈধ কাঠামো । গোটা অভিযানের সময় এলাকায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল । কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই অভিযান শেষ হয় ।
এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের নবনিযুক্ত কমিশনার বীর বিক্রম রাই । তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিটি ধাপ তদারকি করেন । সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরাও ।
অভিযান শেষে কমিশনার স্পষ্ট বার্তা দেন, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা কিংবা ফুটপাথ দখল করে কোনও অবৈধ নির্মাণ আর বরদাস্ত করা হবে না । তিনি বলেন, যেখানে সরকারি জমি বা নালা দখলের অভিযোগ মিলবে, সেখানেই আইন মেনে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে । ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, কারও জন্য আলাদা নিয়ম থাকবে না ।
পুরনিগমের এই কড়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরবাসীর একাংশ । তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে নালা, ফুটপাথ এবং সরকারি জমি দখল করে যে অবাধ নির্মাণ চলছিল, তাতে শহরের স্বাভাবিক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল । প্রশাসনের এই সক্রিয় ভূমিকা সেই পরিস্থিতি বদলাতে পারে ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এসএফ রোডে বুলডোজার অভিযান আসলে বড়সড় বার্তা । প্রশাসকের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই 'অপারেশন ক্লিন-আপ' আগামী দিনে শিলিগুড়ির আরও একাধিক ব্যস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে । শহরের অবৈধ দখলদারি এবং নিকাশি সমস্যার বিরুদ্ধে পুরনিগম যে এবার আপসহীন অবস্থান নিতে চলেছে, শনিবারের অভিযানেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে ।